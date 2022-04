Naciones Unidas reclama más protección para las mujeres ucranianas, especialmente vulnerables en la guerra. Cada vez llegan más pruebas de violencia sexual en las zonas recuperadas con la retirada de las fuerzas rusas. Violaciones en grupo, asaltos a punta de pistola y violaciones cometidas delante de niños son algunos de los sombríos testimonios recogidos por los investigadores.

"Cada vez tenemos más noticias de violaciones y violencia sexual. Estas acusaciones deben ser investigadas de forma independiente para garantizar la justicia y la rendición de cuentas. La combinación del desplazamiento masivo con la gran presencia de reclutas y mercenarios, y la brutalidad mostrada contra los civiles ucranianos, ha levantado todas las banderas rojas", ha dicho Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Elena (nombre falso) es una de esas víctimas de violencia sexual. Acusa a dos soldados rusos de haberla violado durante 13 horas, después de haberla seguido a la salida de una tienda.

Así lo ha relatado: "no me dio tiempo a llegar a casa. Entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de coger mi teléfono, no tuve tiempo de hacer nada. Simplemente, en silencio, me empujaron sobre la cama, me aplastaron silenciosamente con la ametralladora, me desnudaron. Fue asqueroso. Muy repugnante. No quiero vivir".

La violencia sexual se considera un crimen de guerra y una violación del derecho internacional humanitario. Tanto el fiscal general de Ucrania como la CPI han dicho que abrirán investigaciones sobre las denuncias de violación durante la guerra.