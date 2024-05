En una investigación conjunta de Médiapart y Cheek, seis mujeres declaran haber sido acosadas y agredidas sexualmente por el actor francés, que ha ofrecido sus "más sinceras disculpas".

El actor francés Édouard Baer ha sido acusado por seis mujeres de violencia sexual, en una investigación conjunta de Médiapart y Cheek.

El informe, publicado hoy (jueves 23 de mayo), señala que los hechos tuvieron lugar entre 2013 y 2021, en gran parte en contextos profesionales.

Las mujeres que testificaron, la mitad de ellas afrodescendientes, tenían veinte años en el momento de los hechos. Según la investigación, la mayoría de estas mujeres se cruzaron con el actor, de 57 años, en platós o grabaciones de programas.

Una joven dijo que tuvo que luchar contra el cómico, que intentó besarla "en el cuello y en la boca" en los aseos antes de la grabación de un programa. Otra mujer, que tendrísa 26 años en el momento de los hechos, acusó al actor de haberle agarrado "el pecho izquierdo con la mano" en un ascensor, mientras que a otra presunta víctima Baer le habría manoseado las nalgas. Otras dan testimonio de múltiples llamadas diarias que podrían interpretarse como acoso.

Los dos medios que están detrás de la investigación se pusieron en contacto con el actor, que se mostró sorprendido por los relatos.

"Descubro con conmoción y gran tristeza los relatos que me comunican", declaró Baer. "No me reconozco en las palabras o gestos que se me atribuyen, pero sólo puedo expresar mi pesar por el hecho de que mi comportamiento hiciera que estas mujeres se sintieran incómodas o heridas. No tuve la inteligencia de percibirlo. Por eso lo lamento profundamente".

El actor añadió, con respecto a las seis mujeres: "Nunca me propuse herirlas intencionadamente. Les pido disculpas".

Todavía no se ha presentado ninguna denuncia contra el actor

Queda por ver si ésta es la primera ficha de dominó que cae. La denuncia #MeToo se cierne sobre el Festival de Cannes desde el inicio de la edición de este año, y circulan rumores de que le seguirán más nombres destacados de la industria cinematográfica francesa.

La industria se ha visto sacudida por numerosas acusaciones del #MeToo, en particular las de la actriz francesa Judith Godrèche, que este año está en Cannes con su cortometraje Moi Aussi, en el que varias víctimas hablan sobre la violencia sexual que han sufrido en un contexto profesional.