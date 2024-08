Por Euronews con EBU

Los repartidores fueron informados por mensaje de Whatsapp de que su empresa, KM Group, había quebrado, dejándoles sin el sueldo de julio. Los sindicatos dicen que tampoco han recibido la documentación necesaria para poder acceder al subsidio de desempleo.

PUBLICIDAD

Alrededor de un centenar de repartidores belgas que trabajaban para el Grupo KM, subcontratista de Amazon en el municipio oriental de Flémalle, han sido despedidos colectivamente vía WhatsApp.

Los conductores fueron informados por mensaje de texto de que la empresa había quebrado, dejándoles sin el sueldo de julio. También dicen que no han recibido los formularios necesarios para poder solicitar el subsidio de desempleo.

"Hace un mes que no tengo sueldo. ¿Cómo me las arreglo con el préstamo bancario a final de mes y el dinero para pagar el préstamo? Si no entran ingresos, ¿qué haces?", dijo uno de los antiguos empleados del Grupo KM, Michael Agirman.

"Es difícil para nosotros encontrarnos sin nada de repente y no saber qué hacer", dijo otro antiguo empleado, Dejan Mohammed.

Archivo: Un empleado fabrica cajas personalizadas con una máquina de cartón de forma manual en el centro logístico OXR1 de Amazon en California, el 21 de agosto de 2024 Damian Dovarganes/AP

Un despido colectivo repentino por Whatsapp, sin reunión ni diálogo sindical

En un comunicado conjunto, la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB) y la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC) criticaron la forma en que se despidió a los trabajadores y la incierta situación económica en que han quedado.

"El 31 de julio nos informaron de la quiebra de la empresa a través de un mensaje de WhatsApp", declaró Daniel Maratta, secretario provincial de UBT-FGTB. "No hubo reunión de personal ni diálogo social, solo un mensaje de WhatsApp".

Los sindicatos afirman que la quiebra de KM Group se presentó después de que el gigante estadounidense de la venta online Amazon se negara a renegociar las condiciones del contrato.

Aunque KM Group debería haber iniciado inmediatamente el procedimiento de quiebra ante los tribunales, Maratta afirmó que el balance de la empresa aún no se ha presentado oficialmente.

También dijo que el sindicato había enviado a los trabajadores despedidos a centros de asistencia social para solicitar ayudas de emergencia, pero sigue sin estar claro si esas solicitudes pueden tramitarse, ya que no se les ha entregado el formulario C4 necesario.

El C4 contiene información importante sobre las vacaciones acumuladas, la paga de vacaciones y los impuestos y pagos a la seguridad social efectuados. Suele pasar del empleador anterior al nuevo o, en caso de despido, se entrega directamente al empleado.

Según la FGTB-UBT, KM Group ha confirmado que no dispone de fondos para pagar a los despedidos los salarios que se les adeudan.

"De momento, estamos intentando que el empresario presente la admisión a trámite de la quiebra para poder hacerlo de forma colectiva. De lo contrario, el único problema que tendremos, o al menos la única salida, es que los trabajadores tendrán que acudir individualmente a los tribunales para intentar recuperar sus derechos, y eso llevará mucho tiempo", declaró Ludovic Moussebois, responsable del sindicato belga CSC Transcom.

Protesta para llamar la atención sobre el caso y la precariedad del sector

Los sindicatos organizaron una manifestación el jueves por la mañana ante el almacén de Amazon en Flémalle, con la que esperan poner de relieve su caso y llamar la atención sobre las condiciones laborales en el sector del reparto.

"Queríamos sensibilizar a la gente que compra cosas por internet en Amazon y en otros sitios. Detrás del clic del usuario hay toda una maquinaria en la que a veces trabajan trabajadores en condiciones inaceptables", explica el Secretario Provincial de UBT-FGTB, Daniel Maratta.