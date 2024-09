El final de la guerra de Rusia en Ucrania podría surgir de una negociación inesperada.

El presidente Volodímir Zelenski dijo que quiere que la propuesta de Ucrania para poner fin a la guerra esté lista para presentarla ante el Gobierno ruso a finales de este año. El 16 de junio, durante la cumbre suiza sobre la Fórmula de la Paz, el presidente ucraniano declaró que la próxima y última cumbre con sus aliados debería celebrarse en "meses, no años".

De esta segunda reunión debería salir un documento que los llamados "terceros países" presentarían a Moscú y al presidente Vladímir Putin en nombre de Kiev. Pero, ¿quiénes serían esos terceros países? ¿Y cuál es la postura de Rusia ante la fórmula de paz de Zelenski?

El objetivo de Rusia: disolver la unidad de Occidente

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), con sede en EE.UU., afirmó que es probable que los funcionarios del Kremlin estén intentando dar forma a los esfuerzos internacionales de mediación para la paz en la guerra de Ucrania, al tiempo que demuestran la falta de voluntad de Rusia de entablar negociaciones de buena fe con Kiev.

Moscú ha afirmado en repetidas ocasiones que Rusia nunca ha considerado seriamente el plan, calificando la fórmula de paz de Zelenski de "ultimátum".

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asistió a la Reunión Ministerial Conjunta de Diálogo Estratégico Rusia-Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en Arabia Saudí el 9 de septiembre, probablemente como parte de los esfuerzos del Kremlin por avanzar en la creación de su "arquitectura de seguridad euroasiática".

El ISW evaluó previamente que la propuesta de Moscú de una arquitectura de seguridad euroasiática es coherente con el objetivo estratégico a largo plazo de Rusia de disolver la unidad occidental, desmantelar la OTAN desde dentro y destruir el actual orden mundial.

En Arabia Saudí, Lavrov se reunió con sus homólogos de Brasil e India, países mencionados a menudo como los que podrían desempeñar un papel importante para poner fin a la guerra en Ucrania.

¿Norte global contra sur global?

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022 ha acentuado la división entre el llamado norte global y sur global.

Los Estados del norte global -término utilizado habitualmente para describir a las naciones más desarrolladas del mundo- han apoyado incondicionalmente a Ucrania. EE.UU., Reino Unido y la UE han mostrado su sólido compromiso con el suministro de armas y equipos, la ayuda financiera y, en general, su apoyo político a Ucrania y las sanciones contra Rusia.

Por eso no son los principales candidatos a mediar en unas posibles conversaciones. No porque no quieran o porque Ucrania no lo desee, sino porque la mayoría de ellos se encuentra ahora en un complejo conflicto abierto con Rusia. Moscú incluso los ha incluido en su "lista de países no amigos".

Por eso, cualquier posible mediación o aprobación del papel de la fórmula de paz podría contar hipotéticamente con el llamado sur global.

Muchos de los Estados de Asia, África, Oriente Medio y América Latina no condenaron la invasión rusa de Ucrania desde los primeros días de la guerra, y esto es lo que los convirtió en prioritarios para Zelenski y su equipo diplomático.

Durante muchos años, estos países habían sido empujados de alguna manera al área de interés de Rusia. Y ahora, su posición y su peso diplomático son más significativos que nunca.

¿Quiénes son los posibles actores clave?

India

Cuando Rusia lanzó una andanada de misiles por Ucrania el 8 de julio y destruyó el mayor hospital infantil de Kiev, el primer ministro indio Narendra Modi estaba de visita en Moscú.

Cuando aparecieron las fotos de niños enfermos de cáncer siendo evacuados y recibiendo su tratamiento vital en la calle entre las operaciones de rescate en Ohmatdyt, en Kiev, Moscú difundió imágenes de Modi estrechando la mano de Putin.

El momento de su visita a Moscú no pasó desapercibido en Kiev, y cuando Modi llegó a la capital ucraniana unas semanas más tarde para su histórica visita, se unió a Zelenski en la conmemoración de cientos de niños ucranianos muertos durante más de dos años de guerra.

Narendra Modi saludando a Volodímir Zelenski en Kiev el 23 de agosto. AP/Ukrainian Presidential Press Office

Modi, que dijo a Zelenski que la matanza de niños en los conflictos era inaceptable, afirmó que había venido a Ucrania con un mensaje de paz. Declaró su respeto por la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, pero en general la retórica pacifista de Modi no varió en gran medida respecto al mensaje que había pronunciado semanas antes en Moscú, ya que reiteró que el conflicto solo puede resolverse mediante el diálogo y la diplomacia.

Oriente Medio

Concretamente, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Arabia Saudí acogió una cumbre internacional sobre la fórmula de paz en agosto del año pasado.

El país también ha desempeñado un papel importante en la negociación de intercambios de prisioneros con Rusia, lo que permitió a Ucrania lograr en septiembre de 2022 un acuerdo en el que participaron cerca de 300 personas, entre ellas los altos mandos que defendieron la planta de Azovstal en Mariúpol.

EAU también logró mediar en un intercambio de prisioneros de guerra en el que Kiev y Moscú devolvieron 90 prisioneros cada uno.

Catar medió en uno de los asuntos más trágicos y complicados en medio de la invasión a gran escala: la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia. Rusia ha deportado por la fuerza a más de 19.000 niños de Ucrania. Menos de 400 han sido devueltos.

No mirar demasiado lejos

Cuando Zelenski visitó Italia la semana pasada con motivo del Foro Ambrosetti, su oficina dijo que el presidente de Ucrania tenía previsto reunirse con autoridades italianas y representantes de empresas italianas.

No está claro si se reunió con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que también asistió al foro de Cernobbio y pronunció un discurso titulado "El papel de Azerbaiyán en el nuevo entorno geopolítico".

Podría decirse que la invasión rusa de Ucrania ha hecho que Azerbaiyán sea más importante que nunca para los socios occidentales, ya que Europa necesita tanto los recursos energéticos del país como sus rutas de tránsito.

Aliyev afirmó que Bakú fue "abordada por Rusia, Ucrania y las instituciones europeas para facilitar la continuación del tránsito de gas a través de Ucrania".

Vista general de la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán. AP Photo/Sergei Grits

Aliyev hizo una declaración sorprendente al anunciar por primera vez que Azerbaiyán se involucra ahora en ayudar a buscar una solución para poner fin a la guerra en Ucrania, ya que su país tiene fuertes relaciones y la confianza tanto de Ucrania como de Rusia.

El presidente azerbaiyano declaró: "Tenemos cierto optimismo porque en los últimos contextos con ambos países, creemos que hay terreno para un gran avance. Probablemente sea prematuro para mí entrar en demasiados detalles, pero si funciona, entonces podremos hacer otras cosas para ayudar a poner fin a esta guerra, que está destruyendo toda la región".

También subrayó que Azerbaiyán "apoya firmemente la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y de todos los países", que ha sido la postura del país desde el comienzo de la guerra, mientras que, paralelamente, Azerbaiyán sigue manteniendo sólidas relaciones con Rusia.

Dos semanas antes de que Aliyev participara en el Foro Ambrosetti junto a Zelenski, recibió a Putin en Bakú.

Una paz inimaginable

Durante décadas, Moscú ha considerado a Azerbaiyán y Armenia en su esfera de influencia. Pero este antiguo 'status quo' se hizo añicos cuando Azerbaiyán retomó el control de la región de Nagorno-Karabaj en una ofensiva relámpago en septiembre de 2023, mientras Rusia estaba empantanada en Ucrania, desencadenando una importante remodelación política de la región.

Armenia, tradicional aliada y socia de Moscú, fue testigo este verano de la histórica salida de los guardias fronterizos rusos de su aeropuerto de Zvartnots, 32 años después del inicio de su despliegue.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que la medida estaba causando "daños irreparables" a las relaciones entre ambos países. Pero este daño parecía ser aún más significativo y evolutivo cuando Armenia culpó a Rusia de su derrota en Nagorno-Karabaj.

Un mes después, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, anunció que Ereván había suspendido su participación en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la respuesta rusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que incluye a Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán y Kirguistán.

En cambio, para consternación de Rusia, Armenia ha empezado a mejorar sus relaciones con Occidente. Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la UE para la Promoción del Estilo de Vida Europeo, visitó Ereván el 9 de septiembre, al tiempo que la UE y Ereván iniciaban un diálogo sobre la liberalización de visados para Armenia.

En X, antes conocido como Twitter, Schinas dijo que su visita marcaba los "recientes éxitos en la asociación" y mencionó específicamente el "apoyo a la seguridad" como uno de los aspectos clave de la misma, afirmando que "la UE está hombro con hombro con Armenia".

Ereván y Bakú han estado negociando un tratado de paz pionero y estabilizador de la región tras décadas de guerra por Nagorno-Karabaj, y Ucrania emitió una declaración en abril en la que celebraba los acuerdos entre ambos países para encontrar soluciones a la frontera interestatal.

El ministerio ucraniano subrayó que la delimitación de la frontera entre Azerbaiyán y Armenia basada en el respeto de la soberanía y la integridad territorial "es una condición necesaria para normalizar las relaciones entre los países y garantizar la estabilidad y la seguridad en la región".

El sorprendente anuncio de Aliyev la semana pasada sobre la búsqueda de soluciones, y su participación en las negociaciones de paz como intermediario entre Rusia y Ucrania, al tiempo que negocia su propia paz con Armenia, remodelará aún más el equilibrio de poderes y la estabilidad en toda la región y más allá.

Dado que la paz entre Azerbaiyán y Armenia, antaño inimaginable, se vislumbra ahora, este momento histórico en el Cáucaso podría albergar también las claves de la difícil solución para poner fin a la guerra en Ucrania.