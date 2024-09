Procedente de Irlanda, el filme fue el gran triunfador de la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Terror de Lisboa, que se clausuró el lunes.

No es un festival para personas asustadizas. MOTELX, que cada año trae a Lisboa el mejor y más escalofriante cine de terror de todo el mundo, es una semana llena de sustos de todo tipo y para todos los gustos.

Y ya que hablamos de sustos, la película que se va del festival con el principal galardón (el 'Meliès d'Argent', que premia a la mejor película europea y da acceso al certamen 'Meliès d'Or' de Sitges) está llena de ellos. 'Oddity' nos llega desde Irlanda de la mano de Damian McCarthy y se presenta como "una delicia para quienes disfrutan los 'jump scares'", una película que "se arrastra por tu espina dorsal con sus silencios, sombras y giros".

El jurado, al conceder el premio, consideró que 'Oddity' es "una historia atractiva, contada con estilo, buenos efectos prácticos y nuevos niveles de suspense, realizada en un registro oscuro y provocador". "También nos encantó la anterior película del director ('Caveat') y estamos deseando ver qué nuevo material elige en el futuro", concluyó el jurado.

Irlanda en el punto de mira

Pero la contribución de Irlanda a la elección de este año no se ha quedado ahí, y el país también nos ha traído 'Fréwaka', de la directora Aislinn Clarke.

Aquí no se trata tanto de sustos, sino más bien de terror psicológico y miedos interiores. Es una película sobre el duelo y la soledad, en la que las leyendas y tradiciones de la Irlanda profunda juegan un papel central.

La película tiene la particularidad de estar hablada casi íntegramente en gaélico irlandés, algo que dice mucho de la directora y guionista, que estuvo en Lisboa para hablar con 'Euronews Culture': "Toda mi educación fue en gaélico irlandés, mi padre hablaba irlandés en casa. Nunca antes había habido una película de terror en irlandés, y yo crecí viendo películas de terror. Teniendo en cuenta lo oscura y traumática que es nuestra historia, es increíble que nunca haya habido una película de terror en irlandés. Así que cuando los productores me ofrecieron hacer esta película en irlandés, acepté sin dudarlo", dice.

Aislinn Clarke en entrevista con 'Euronews' Euronews

"Hay mucho trauma y dolor en la historia de Irlanda. La película trata sobre eso, sobre nuestros traumas compartidos", concluye.

Volviendo a los ganadores, 'Meat Puppet', de Eros V (Reino Unido) ganó el 'Meliès d' Argent' al mejor cortometraje y 'O Procedimento', de Chico Noras, una historia de humor negro sobre la eutanasia, se llevó el premio al mejor cortometraje portugués de terror.

Pero no podemos hablar de los ganadores de este festival sin mencionar 'La sustancia', la película que causó sensación en Cannes y que promete ser uno de los grandes filmes de este nuevo año para los aficionados al terror, cuyo estreno está previsto para este otoño en los principales mercados.

Con la carne humana como el material principal (desde los generosísimos planos de los cuerpos de Demi Moore y Margaret Qualley hasta la orgía de sangre y monstruosidad que crece hasta la apoteosis), esta fábula sobre el mito de la eterna juventud es una mezcla de comedia negra y 'body horror', firmada por la directora francesa Coralie Fargeat. La película, presentada fuera de concurso, obtuvo el Premio del Público.

MOTELX alcanza la mayoría de edad

Fue en 2007 cuando este festival, dirigido por Pedro Souto y João Monteiro, comenzó a asustar a los lisboetas. Con su 18ª edición, el festival ha alcanzado la mayoría de edad con una mayor madurez, tanto en términos de asistencia y apoyo del público, como en el número de películas proyectadas: "Ha sido y sigue siendo una gran aventura", dice Pedro Souto.

"Empezamos con un festival mucho más pequeño. Ahora tenemos una semana entera, con unas 80 sesiones y más de 100 películas. A lo largo de los años, hemos tenido muchas películas portuguesas, y eso me da mucha satisfacción. La gente viene aquí y ve que el horror portugués existe", concluye.

El cine portugués que aquí se presenta incluye no solo los diez cortometrajes que optan al premio al mejor cortometraje portugués y otros diez que compiten junto a los cortos internacionales, sino también rarezas y curiosidades como 'O Velho e a Espada (El viejo y la espada)', primer largometraje de Fábio Powers, que llega aquí tras su estreno mundial en el festival Fantasia de Montreal.

Película de serie B, realizada con un presupuesto muy bajo, con efectos especiales dignos de Nollywood, mucho humor y, sobre todo, mucho ingenio, 'El viejo y la espada' es a la vez un homenaje de Fábio Powers a un personaje del pueblo donde pasa sus vacaciones (que protagoniza la película) y a las producciones japonesas como 'Kamen Rider', con las que creció: "La producción fue caótica, nadie sabía lo que estaba haciendo, solo yo tenía la estructura de la película en la cabeza", cuenta a 'Euronews'. La presencia de esta película en el festival demuestra que aquí hay terror para todos los gustos.

Claro ejemplo de apuesta ganadora, João Monteiro define así el MOTELX: "Más que un éxito de público, lo que me gustaría destacar es que este es un festival con ambiente y eso es lo que atrae a la gente. Cada año hay gente que viene por primera vez y descubre que, después de todo, el terror es su género favorito".

¿Películas tan escalofriantes que hacen que los espectadores se desmayen?: "En los primeros años tuvimos algunos casos de personas que se sintieron mal, pero eso se debió en gran parte a que las salas no tenían aire acondicionado".

Así que, si quiere asistir a la edición de 2025, puede venir siempre que quiera, ya que todas las pantallas del cine São Jorge están ahora debidamente climatizadas y no creemos que se desmaye... pero no podemos garantizar que no salte de su asiento.