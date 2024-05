Un año más, el palmarés ya se ha dado a conocer. ¿Cuáles han sido los puntos clave del Festival de Cannes 2024? En Euronews hemos hecho una selección y los hemos reducido a diez.

Una vez finalizada la 77ª edición del Festival de Cannes es hora de repasar los 10 principales temas de conversación del prestigioso evento cinematográfico de este año, tras unos resultados que muchos consideran ampliamente satisfactorios.

Escándalos #MeToo y política en segundo plano

La directora de 'Me Too', Judith Godreche, en el centro, posa con las manos tapándose la boca a su llegada al estreno de la película 'Furiosa: de la saga Mad Max'. Andreea Alexandru/ Invision/ AP

Este año, los preparativos del Festival de Cannes se centraron en las amenazas de huelga de los trabajadores del evento y en las acusaciones del escándalo #MeToo que iban a sacudir la industria cinematográfica francesa. Iba a ser una de las ediciones con mayor carga política hasta la fecha, lo cual ya era decir, pues Cannes no es ajeno a la agitación.

Sin embargo, el resultado final fue discreto. Hubo pocas interrupciones por parte de los trabajadores del festival, cuyo trabajo es inestimable para que este tipo de eventos funcionen debidamente, y las acusaciones del movimiento #MeToo se disolvieron. Sin embargo, como Coralie Fargeat declaró en su discurso al recoger el premio al mejor guion por 'La sustancia', la revolución es algo continuo, y es un asunto que se construye 'paso a paso', en lugar de un momento aislado de ajuste de cuentas.

En cuanto a las declaraciones sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, hubo algunos guiños sutiles a este asunto. Cate Blanchett lució un vestido negro con forro blanco y verde que, junto con la alfombra roja, recordaba a la bandera palestina. También se produjeron algunos llamamientos explícitos: Laura Blajman-Kadar, superviviente de los atentados del 7 de octubre, lució un vestido amarillo con imágenes de rehenes israelíes que aún siguen retenidos por Hamás, y un fajín en el que se leía 'Bring them home' ('Traedlos a casa'). Además, hubo algunas menciones durante los discursos, pero la grave situación que se vive actualmente en Gaza se mantuvieron, en gran medida, fuera del panorama de Cannes este año.

Así, parece que Thierry Frémaux ha conseguido este año su deseo de celebrar un festival sin escándalos.

¿Una victoria merecida?

Sean Baker, ganador de la Palma de Oro por la película 'Anora'. Scott A Garfitt/ Invision/ AP

El festival concluyó con alegría cuando Greta Gerwig y su jurado anunciaron que 'Anora**'**, de Sean Baker, había ganado la prestigiosa Palma de Oro. Muchos consideran que es una merecida ganadora, ya que resulta trepidante, divertida, conmovedora... ¡De todo! Baker se convirtió en el primer director estadounidense en ganar el máximo galardón del festival desde Terrence Malick, con 'El árbol de la vida', en 2011.

El norteamericano dedicó el premio a las 'trabajadoras del sexo' de todo el mundo, un tributo apropiado de un director que ha puesto sus vidas en el centro de muchas de sus películas: 'Starlet', 'Tangerine', 'Red Rocket'... También tuvo palabras para las "empresas tecnológicas" que están detrás de la 'revolución de las transmisiones en directo'. "El futuro del cine está donde empezó: en una sala de cine", señaló.

A pesar de la euforia por la película y su triunfo, sin embargo, hay quien piensa que el cineasta iraní disidente y exiliado, Mohammad Rasoulof, debería haberse llevado a casa la Palma de Oro por su película 'La semilla de la higuera sagrada**'**, un largometraje rodado íntegramente en secreto, y que habría sido la opción más política. ¿Una oportunidad perdida? Tal vez, ya que esta fábula centrada en la misoginia y la paranoia merecía algo más que un premio especial. El Gran Premio del Jurado podría haber estado a la altura. Aun así, era un arma de doble filo, ya que una victoria podría haber llevado a algunos comentaristas menos caritativos o reaccionarios a sugerir que todo estaba telegrafiado con una declaración puramente política en mente. Aun así, la presencia de Rasoulof en el festival fue uno de los momentos más emotivos y notables de Cannes, un significativo acto de valentía en nombre de la justicia, la rebelión y el arte.

El doble éxito de 'Emilia Pérez'

Karla Sofía Gascón, a la izquierda, ganadora del Premio a la Mejor Actriz de Reparto por 'Emilia Pérez', y Jacques Audiard, ganador del Premio del Jurado por 'Emilia Pérez'. Scott A Garfitt/ Invision/ AP

Lo que parecía un 'desastre sobre el papel' fue un triunfo en la ejecución. 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard, un musical de gánsteres transexuales ambientado en México, con transición de género, cárteles, magníficas coreografías y canciones sobre vaginoplastia, fue una explosión de alegría, además de un éxito unánime.

Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Adriana Paz se llevaron a casa el Premio a la Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose Gascón en la primera intérprete transexual en adjudicarse el galardón en el Festival de Cannes. La decisión se tomó basándose en que la película celebraba la hermandad, según el jurado. Algunos se sintieron decepcionados por el hecho de que el premio no se concediera a Gascón en solitario, pero el reconocimiento colectivo de todas las intérpretes femeninas fue merecido, e incluso envió un mensaje sobre la solidaridad entre los cisgéneros y los transexuales.

Además, la película obtuvo un segundo galardón: el Premio del Jurado. Se trata de un hecho poco habitual en Cannes, ya que una vez que una obra obtiene uno de los premios principales, se retira de la carrera por un segundo galardón.

Así, los aficionados al cine dan su enhorabuena a Audiard, que ya había ganado la Palma de Oro en 2015 por 'Dheepan'. Sin embargo, muchos se preguntan: ¿Era realmente necesario ese Premio del Jurado? Esperaban que lo ganara 'La sustancia**', o que películas como 'Bird', de Andrea Arnold, y 'La joven de la aguja'**, de Magnus von Horn, tuvieran una oportunidad de ganar, ya que ambas se fueron a casa con las manos vacías.

Trump se cuela en la fiesta

El director Ali Abbasi, a la izquierda, y Maria Bakalova posan para los fotógrafos en el 'photocall' de la película 'The Apprentice'. Scott A Garfitt/ Invision/ AP

'El aprendiz', de Ali Abbasi, fue uno de los títulos más esperados de este año, una película que narra el ascenso de Donald Trump como barón inmobiliario de Nueva York. Las interpretaciones eran excelentes y nunca caían en la tentación de resultar una caricatura de un programa nocturno de televisión; la historia era convincente; y la banda sonora incluía algunas melodías apropiadas para la época.

Sin embargo, varias escenas causaron revuelo, sobre todo por la postura de Donald Trump, que ha amenazado con presentar una demanda. Se trata de la violación de su primera esposa, Ivana; la escena en la que se somete a una liposucción y a un procedimiento de reducción del cuero cabelludo por la caída del cabello; e incluso un momento de disfunción eréctil.

Durante el proceso de divorcio en la vida real, Ivana acusó a Trump de haberla violado, aunque posteriormente se retractó antes de que su exmarido se presentara a las elecciones presidenciales. En declaraciones a 'Vanity Fair' antes del estreno, Abbasi había dicho que el objetivo era "hacer una versión punk-rock de una película histórica, no analizar demasiado los detalles ni lo que está bien y lo que está mal".

El director de comunicación de la campaña de Trump, Steven Cheung, señaló que se emprenderían acciones legales "para hacer frente a las afirmaciones descaradamente falsas de estos pretendidos cineastas".

Aunque en ningún caso se trata de un ataque contra Trump, está claro que la película es demasiado para los seguidores de MAGA, incluso antes de haberla visto, y para el famoso Trump. Especialmente en un año electoral.

Vuelve la desnudez

Anora NEON

Desde 'Kinds of Kindness' hasta 'The Balconettes', pasando por 'Wild Diamond', 'Motel Destino', 'The Substance' y 'Anora', este año ha habido muchos desnudos en pantalla, lo que convierte a esta edición en una de las más cargadas a nivel sexual, de los últimos tiempos.

Sin embargo, a pesar de la reacción instintiva que suele producirse ante las películas moralmente sospechosas, especialmente cuando se trata de evaluar la desnudez, la 'mirada masculina' y el debate en curso sobre la vital labor de los coordinadores de la intimidad en el plató, estas representaciones de la desnudez y el sexo nunca resultaron gratuitas. Así, sirvieron plenamente a las narrativas y los temas relacionados con el envejecimiento, el trabajo sexual, la cultura de los denominados 'influencers', la fetichización cautelar, el culto a la belleza y el amor.

Entonces, ¿el público y la crítica se están volviendo más 'mojigatos'?

Menos es más

Furiosa Warner Bros.

Un tema común este año es que, independientemente de lo más destacado o lo menos destacado, a todas las películas les habría venido bien un recorte de tiempo. Es decir, unos 10 minutos aquí, 20 minutos allá... Incluso las más cortas necesitaban un montaje.

Tanto si te gustó 'Furiosa**'** como si no... a muchos les resulta floja. 'Rumours**'** resultaba divertidísima, pero habría funcionado mejor como una sátira de 80 minutos. Incluso la excelente 'The Substance' daba la sensación de que podría haber sido más ajustada con 10 minutos de duración menos. Definitivamente, menos es más.

¿Enterrar a los titanes?

Había muchos viejos maestros este año en competición y fuera de competición, y salvo algunas excepciones, su producción fue decepcionante.

Nadie está diciendo que deba haber un límite de edad, ni dejando de entender que su presencia en Cannes es importante para el perfil del festival. Sin embargo, algunas inclusiones no deberían haber entrado en la competición, plazas que podrían haber ido a parar a opciones menos obvias o a más voces femeninas, ya que 4 de los 22 títulos de este año parecen otra decepción.

Ya sea 'Megalópolis**'**, la 'locura' de Francis Ford Coppola; 'Horizonte: Una saga americana', de Kevin Costner, que pone a prueba la paciencia; la continua trayectoria descendente de David Cronenberg con 'The Shrouds'; 'Oh, Canadá', de Paul Schrader, un significativo paso atrás respecto a su trilogía de dramas sobre la redención masculina: First Reformed, The Card Counter y Master Gardener, o incluso 'Caught By The Tides', de Jia Zhangke, una película fascinante que, sin embargo, da la sensación de requerir deberes si no se está familiarizado con la obra del director chino, este año se ha demostrado que el hecho de ser un pilar de los festivales y haber dirigido clásicos no significa que tu proyecto más reciente merezca automáticamente elogios, o un pase debido a triunfos pasados.

¿Quizá el Festival de Cannes pueda crear una columna lateral especial? Entonces, todos contentos.

Nadie puede resistirse a Yórgos

Yórgos Lánthimos volvió a los festivales, justo un año después de su León de Oro de Venecia y su oscarizada 'Poor Things**'**. Su última película, 'Kinds of Kindness', se ha llevado otro premio más (Mejor Actor, para Jesse Plemons), lo que significa que los festivales de cine no pueden resistirse a los encantos del maestro de la 'Weird Wave griega'.

Todas las películas que ha presentado a Cannes o Venecia han sido premiadas: 'Dogtooth' (Un Certain Regard Palme - 2009); 'Alps' (Mejor Guion en Venecia - 2011); 'The Lobster' (Premio del Jurado en Cannes - 2015); 'The Killing of a Sacred Deer' (Mejor Guion en Cannes - 2017); 'The Favourite' (Gran Premio del Jurado en Venecia - 2018); 'Poor Things' (León de Oro en Venecia - 2023).

Solamente faltan: Mejor Actriz y Mejor Director. No nos extrañaría que se hiciera con esos dos premios en la próxima década. Μπράβο, Yórgos.

Entretanto, usted, querido lector, vaya haciendo sus apuestas para la próxima vez que sea seleccionado.

NEON - Cinco de cinco

El grupo neoyorquino de cine 'indie' ha sido apodado "el susurrador de la Palma de Oro", y con razón. Su trayectoria hace que los productores de cine más poderosos del mundo se pongan 'verdes de envidia'.

¿Alguien está comprobando si A24 está bien?

'Parásito' (2019), 'Titane' (2021), 'Triángulo de tristeza' (2022) y 'Anatomía de una caída' (2023), las cuatro últimas ganadoras en Cannes, ya que la edición de 2020 fue cancelada a causa de la COVID-19, fueron estrenadas en salas estadounidenses por NEON, en virtud de acuerdos alcanzados antes de que ganaran el premio.

Lo han vuelto a hacer con 'Anora**'**, ya que compraron los derechos norteamericanos de la película de Sean Baker semanas antes del comienzo de Cannes, en un movimiento que consolida la reputación adivinadora de la empresa.

NEON también se ha hecho con 'La semilla del higo sagrado', que ganó el Premio Especial del Jurado, así como con 'Alpha', la continuación de 'Titane' de Julia Ducournau, que desafía los géneros y que debería estrenarse el año que viene, y tal vez participar en la 78ª edición de Cannes.

Evolución de la venta de entradas

La pasada edición de Cannes fue un caos y la prensa internacional tuvo muchas dificultades para reservar entradas. Thierry Frémaux, máximo responsable de Cannes, tuvo incluso que disculparse. Parece que las quejas no cayeron en saco roto, ya que este año el sistema de reservas en línea ha funcionado a las mil maravillas. Siempre que estuviera conectado a las 7 de la mañana, tenía todas las posibilidades de asegurarse una plaza en las proyecciones que quisiera. ¡Chapeau, Cannes!

Bandas sonoras estelares

Las canciones de las películas a concurso eran bastante buenas. Tanto es así, que hicimos una lista de reproducción ideal de Cannes para rendir homenaje al arte de dejar caer la aguja sobre el disco. Véala aquí.

Mención especial merece la maravillosa y poética inclusión por parte de Miguel Gomes de 'Beyond The Sea' de Bobby Darin al final de Grand Tour, que no pasó el corte final, porque nos olvidamos de ella. En total, 37 películas en 11 días: algunos detalles se quedan por el camino.

Problemas con el guardia de seguridad

Una guardia de seguridad protagonizó un escándalo este año, con un vídeo viral que mostraba a la ex Destiny's Child, Kelly Rowland, posando para unas fotos en la alfombra roja antes de que comenzara una aparente pelea. Rowland dijo que en la alfombra roja la trataron de forma diferente a otras mujeres, y lo que es peor, la guardia de seguridad en cuestión tiene antecedentes en Cannes, lo que ha llevado a muchos a pedir su despido.

Es cierto que se trata de un cotilleo de última hora, pero dominó brevemente las conversaciones.

Dicho esto, muchas gracias a todo el personal de seguridad de la Croisette: ya sea en Debussy, en Varda, en el Grand Théâtre Lumière o en el Palais, su profesionalidad y sus amables palabras son siempre de agradecer, y un mal gesto no debería estropearlo todo.

Hasta aquí, nuestro resumen.

Nuestra cobertura completa de Cannes 2024, noticias, críticas, entrevistas y vídeos, puede encontrarse aquí. ¡Hasta el año que viene!