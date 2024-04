El ex segundo de Donald Trump fue nuestro invitado en 'The Global Conversation': hablamos con él sobre la guerra en Ucrania, las relaciones transatlánticas y los nuevos retos a los que se enfrentan EE. UU. y Europa.

Sr. vicepresidente, esta no es su primera visita a Bruselas. Espero que haya recibido una recepción más cálida que la primera...

Sí, la primera fue un poco fría. Fue justo después de ser elegidos. Entiendo que hubo mucha preocupación en Europa de que íbamos a abrazar una nueva forma de aislacionismo económico. Y, lo que dejé claro en esa primera conferencia en Múnich en 2017 fue que 'America First' no significaba "Sólo América". Y estoy orgulloso de la forma en que, atravesando algunos obstáculos, fortalecimos nuestra alianza de la OTAN. Fortalecimos nuestra relación con nuestros aliados europeos. Y creo que hemos preparado el terreno para que Estados Unidos, Europa y el Reino Unido presten el tipo de apoyo que todos hemos estado prestando a los valientes combatientes de Ucrania.

Las amenazas globales que afectan a la seguridad tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos ha sido un tema central en Bruselas. Los paquetes de apoyo del Congreso a Ucrania, Israel y Taiwán han estado pendiendo de un hilo durante bastante tiempo. ¿Qué mensaje envía esto a los aliados de Estados Unidos?

Creo que el mensaje es que una mayoría de republicanos y demócratas y una mayoría del pueblo estadounidense, abrazan nuestro rol como “líder del mundo libre”. Creo que el Congreso enviará al presidente Bidenun paquete histórico de apoyo a Ucrania, Israel y Taiwán, y tomará medidas enérgicas para plantar cara a China, forzando la venta de TikTok en Estados Unidos. Así que tenemos mayorías muy cercanas en el Congreso. Serví allí durante 12 años. Entiendo la dificultad de mover la legislación.

En ese sentido. ¿Está seguro de que Estados Unidos apoyará a Ucrania a largo plazo?

Debo decirte que estamos entrando en un año presidencial. Pero el paquete proporcionará al presidente Zelenski y a sus soldados el apoyo letal que necesitan para seguir llevando la lucha a los rusos. Y al final del día, tengo una gran confianza en el pueblo estadounidense.

La agresión rusa representa una amenaza muy seria para la paz y la estabilidad de Europa

Dondequiera que iba como vicepresidente, y luego durante el último año, como candidato a la presidencia, una persona tras otra me paraba y me daba las gracias por la firme posición que habíamos adoptado de apoyar a nuestros militares. La de apoyar a nuestros aliados, de hacer frente a la agresión autoritaria, ya fuera en Ucrania, o en el ataque terrorista de Hamás contra Israel, o incluso en las provocaciones de China en Asia-Pacífico.

Y yo, y la mayoría del pueblo estadounidense, conocemos y comprendemos nuestro papel único en la historia del mundo libre. Y estoy seguro de que el pueblo estadounidense exigirá que, quienquiera que ocupe el Despacho Oval en la próxima administración, cumpla ese ideal estadounidense.

Creo que, no obstante, la gente ha notado un pequeño cambio. Enfrentarse a Rusia solía ser un pilar de los principios del Partido Republicano: El partido de Ronald Reagan, George Bush, John McCain y otros. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué ya no es así?

Stefan, creo que hay una marea creciente de aislacionismo republicano, en mi partido. Me he pronunciado en contra con valentía, y seguiré haciéndolo. Aprendimos duras lecciones en los años 30, ¿no? Ustedes, en Europa, pagaron un precio muy alto. Pero yo les diría que los que creen que tenemos que elegir entre resolver nuestros problemas internos, la crisis en nuestra frontera sur, la inflación, la delincuencia en nuestras ciudades, y ser el líder del mundo libre, tienen una visión bastante reducida de la nación más grande del planeta.

Pero creo que la mayoría del pueblo estadounidense, en ambos partidos políticos, apoya a nuestros aliados y apoya el liderazgo estadounidense en Europa del Este, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

ARCHIVO - El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence y el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Bruselas, Bélgica, el lunes 20 de febrero de 2017 Thierry Monasse/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

De cara al futuro de las relaciones transatlánticas, ¿cuál diría usted que es el mayor reto al que nos enfrentamos a ambos lados del charco?

Creo que, a corto plazo, la agresión rusa representa una amenaza muy seria para la paz y la estabilidad de Europa. No me cabe la menor duda de que, si Occidente flaqueara y Vladimir Putin invadiera Ucrania por completo, sería cuestión de tiempo que nosotros, como aliados de la OTAN, tuviéramos que ir a luchar contra él. Ese es uno de los argumentos que he defendido en mi país.

Creo que es importante que apoyemos a los valientes soldados ucranianos que luchan por su libertad, para que nuestros soldados no tengan que librar esa batalla. Así que, a corto plazo, creo que la agresión rusa representa una amenaza muy real. A largo plazo, no hay duda de que China representa la mayor amenaza estratégica y económica, no sólo para Estados Unidos, sino para Occidente. Y creo que sólo en combinación, las naciones libres de todo el mundo llegaremos a ese momento.

Sobre Ucrania: Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que pondría fin a la guerra en 24 horas. ¿Comparte usted esa opinión?

Creo que la única forma de acabar con la guerra en 24 horas es dándole a Vladimir Putin lo que quiere. Y serví con el presidente durante cuatro años. Y, sé que él tiene una manera de hacer declaraciones que expresan una aspiración. Pero mantengo la esperanza de que el pueblo estadounidense, independientemente del resultado de las elecciones, seguirá entendiendo y exigiendo que nuestro liderazgo en la Casa Blanca, nuestro liderazgo en el Congreso, se enfrenten a la agresión de Vladimir Putin.

ARCHIVO - ARCHIVO - El presidente Donald Trump escucha mientras el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca, el 29 de marzo de 2020, en Washington. Patrick Semansky/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Ha sido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ha sido gobernador de Indiana. Ha sido vicepresidente de los Estados Unidos. Ha escrito sus memorias. Me pregunto qué puede esperar el mundo de Mike Pence en el futuro.

Bueno, Stefan, nos gusta decir que no sabemos lo que nos depara el futuro, pero sabemos quién lo tiene. Lo que la gente puede esperar es que seguiré defendiendo los valores y los ideales que han caracterizado mi vida pública durante más de 40 años. Soy alguien que se afilió al Partido Republicano durante los años de Reagan. Soy alguien que cree en una defensa nacional fuerte.

Que Estados Unidos es el líder del mundo libre. Creo en presupuestos equilibrados y en un gobierno federal limitado. Creo en los valores tradicionales, el derecho a la vida. Y así, el trabajo al que me comprometo para el resto de mi vida es mantener esos ideales y valores. Y si se nos presentan oportunidades de prestar un mayor servicio a América, prometo mantenerles informados.