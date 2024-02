Luz verde a la ayuda económica de Estados Unidos para Ucrania

Por Euronews

La medida ha sido alcanzada tras meses de difíciles negociaciones y en medio de crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano sobre el papel de Estados Unidos en el exterior.

PUBLICIDAD

El Senado estadounidense ha aprobado un paquete de ayuda de 95.300 millones de dólares, unos 89.000 millones de euros, para Ucrania, Israel y Taiwán. Una medida alcanzada tras meses de difíciles negociaciones y en medio de crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano sobre el papel de Estados Unidos en el exterior. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reaccionado con satisfacción a la noticia. Para Zelenski, se trata de una decisión largamente esperada.

"Se trata de una medida por la que hemos trabajado duro, una decisión esperada, no solamente por nosotros sino por muchas otras naciones, especialmente en Europa. El mundo espera que el liderazgo estadounidense se mantenga firme, y contribuya a proteger vidas y preservar la libertad. Esto ayuda, verdaderamente, a la confianza y la motivación", señala el mandatario ucraniano.

Biden advierte de que oponerse jugaría a favor de Putin

El presidente Joe Biden pidió a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyasen el proyecto de ley de gastos suplementarios que enviará 60.000 millones de dólares a Ucrania para su lucha contra Rusia. Advirtió que oponerse jugaría a favor de Putin.

La votación en el Senado estadounidense se produjo después de que un pequeño grupo de políticos republicanos opuestos a una ayuda de 60.000 millones de dólares para Ucrania, unos 56.000 millones de euros, mantuvieran el pleno de la Cámara Alta durante toda la noche. Así, utilizaron las últimas horas de debate para argumentar que la nación norteamericana debería centrarse en solucionar sus propios problemas antes de enviar más dinero al extranjero.

Entretanto, más de una docena de republicanos votaron con casi todos los demócratas para aprobar el paquete de ayudas, argumentando que el abandono de Ucrania podría envalentonar al presidente ruso Vladímir Putin, y convertirse en una amenaza para la seguridad nacional en todo el mundo.

"Hacía años, quizá décadas, que el Senado no aprobaba un proyecto de ley que afecta tanto, no solamente a nuestra seguridad nacional, no solamente a la seguridad de nuestros aliados, sino también, a la seguridad de la democracia occidental", señaló el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que trabajó estrechamente con el líder republicano Mitch McConnell en la legislación.

Escasez en el campo de batalla

La aprobación del proyecto de ley en el Senado es una buena señal para Ucrania en un momento de crítica escasez en el campo de batalla. Sin embargo, el paquete de ayudas se enfrenta a un futuro muy incierto en la Cámara de Representantes, donde los republicanos de línea dura alineados con el expresidente Donald Trump, favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano y gran crítico del apoyo a Ucrania, se oponen a la legislación.

El presidente del Senado, Mike Johnson, arrojó nuevas dudas sobre la ayuda en una declaración el lunes por la noche, dejando claro que podrían pasar semanas o meses antes de que el Congreso envíe la legislación a la mesa del presidente Joe Biden, si es que lo hace. Aun así, la votación supone una victoria para ambos líderes del Senado. McConnell ha hecho de Ucrania su prioridad en los últimos meses, y se mostró firme frente a la considerable resistencia republicana.