¿Cuáles son las implicaciones económicas del aumento del gasto en seguridad en Europa? 'Euronews' analiza las ventajas e inconvenientes de reforzar los presupuestos de defensa tras la crisis ucraniana.

La invasión de Ucrania por Rusia en 2022 conmocionó a toda Europa y provocó una reevaluación general de las prioridades de seguridad y las estrategias de defensa.

En respuesta a la escalada de tensiones y a la evolución del panorama geopolítico, la mayoría de las naciones europeas se han embarcado en una senda de aumento del gasto en defensa y la UE está intentando organizar y facilitar un esfuerzo conjunto para resolver el dilema de la seguridad continental.

Los países europeos recortaron gastos al alejarse la amenaza de guerra

Desde el final de la Guerra Fría, los países europeos han recortado sobre todo el gasto en defensa en favor de inversiones sociales, en infraestructuras o tecnologías. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gasto total en defensa de las economías avanzadas, a las que pertenecen los miembros de la eurozona, se ha reducido casi a la mitad desde 1991 (según cifras de 2015).

Las economías avanzadas solían gastar más del 3% de su producto interior bruto (PIB) en objetivos militares, hasta 1991. Esta cifra se redujo hasta un 1,6% del PIB en 2015. Solo después de que Rusia se anexionara Crimea en 2014, el gasto en defensa en Europa comenzó a aumentar, aunque no bruscamente a nivel general. En 2019, Europa seguía sin invertir un 2% nominal del PIB, que es obligatorio según las normas de la OTAN.

Un nuevo sentido de urgencia ha barrido Europa, ya que los avances rusos en Ucrania traen recuerdos casi olvidados de la Guerra Fría de confrontación.

La guerra en Ucrania demuestra que sigue habiendo potencial bélico

Minna Ålander, investigadora del Instituto Finlandés de Relaciones Internacionales (FIIA), explicó a 'Euronews': "Está claro que las guerras ya no son un fenómeno lejano y que los países europeos no pueden elegir cuándo y dónde involucrarse. Por lo tanto, las pequeñas fuerzas armadas que a la mayoría de los países europeos les quedan de la era expedicionaria ya no son suficientes, ni como elemento disuasorio contra una expansión de la agresión rusa, ni especialmente como defensa contra ella".

El aumento previsto del gasto europeo en defensa, que ha alcanzado el de la fase final de la Guerra Fría, según los datos publicados por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, también está ligado a la guerra de desgaste que Rusia está librando contra Ucrania.

Edward Hunter Christie, funcionario oficial de la OTAN e investigador principal de la FIIA, expuso claramente los hechos en sus comentarios para 'Euronews': "Los Estados europeos no pueden abastecer de forma duradera a Ucrania sin aumentar sus propias capacidades y aptitudes industriales de defensa. Al mismo tiempo, para prepararse contra futuras amenazas rusas más amplias, los propios Estados europeos deben aumentar sus capacidades de defensa y su disposición a luchar".

Aumento del gasto en defensa

Teniendo en cuenta el aumento de las amenazas en varias regiones, no solo en Europa del Este, sino también en el norte de Europa, el África subsahariana y Oriente Medio, ni siquiera los niveles de gasto del 2% del PIB bastarán para dotar a Europa de suficiente capacidad defensiva en un futuro previsible.

Cañón de un tanque británico Challenger 2 y, en el fondo, una bandera del Reino Unido en las celebraciones del 20º aniversario de la OTAN en Estonia Sergei Grits/AP

Liana Fix, investigadora becada para Europa del Programa de Estudios David Rockefeller, compartió su opinión al respecto: "Es plausible que el continente se dirija hacia los niveles de gasto en defensa de la Guerra Fría, que se situaban entre el 3% y el 4% del PIB para muchos países europeos".

Estos niveles de gasto ofrecerán nuevas oportunidades industriales y tecnológicas a la economía europea, pero también provocarán tensiones al desviarse el gasto presupuestario al ámbito de la defensa.

En palabras de Christie: "Esta preparación es, por supuesto, costosa. Requiere mayores presupuestos nacionales de defensa en toda Europa, así como una mayor financiación de las políticas de apoyo existentes o nuevas, tanto a nivel nacional como de la UE, por ejemplo para apoyar la base industrial de defensa de Europa".

El gasto en defensa puede impulsar el crecimiento económico

El aumento del gasto en defensa puede ser un importante motor del crecimiento económico, sobre todo en los sectores relacionados con la producción y la tecnología de defensa. Los contratos de defensa y los proyectos de adquisición crean oportunidades de empleo, estimulan la innovación y fomentan el desarrollo de industrias de alta tecnología. Además, las inversiones en defensa suelen tener efectos multiplicadores, generando beneficios secundarios para los proveedores y las comunidades locales.

El gasto en defensa facilita la innovación tecnológica y la investigación, impulsando avances en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la ingeniería aeroespacial. Estos avances tecnológicos no solo mejoran las capacidades militares, sino que también tienen aplicaciones más amplias en sectores civiles, contribuyendo a la competitividad nacional general y a la resistencia industrial.

Por otra parte, el aumento del gasto en defensa exige desviar recursos de otras áreas del gasto público, como la sanidad, la educación y las infraestructuras. Esto puede dar lugar a concesiones y compromisos en la financiación de servicios sociales esenciales e inversiones críticas para el desarrollo económico a largo plazo y el bienestar de la sociedad. Equilibrar prioridades contrapuestas resulta especialmente difícil en tiempos de austeridad fiscal o recesión económica.

Los rápidos aumentos de los presupuestos de defensa pueden poner a prueba las finanzas nacionales, exacerbando los déficits presupuestarios y los niveles de deuda pública. Mantener un gasto militar elevado a largo plazo requiere una planificación fiscal cuidadosa y puede implicar decisiones difíciles, como subidas de impuestos, recortes del gasto o endeudamiento. No gestionar eficazmente las presiones presupuestarias puede socavar la estabilidad económica y la confianza de los inversores.

La guerra es costosa y los líderes políticos a menudo frenan el presupuesto de defensa. Matthias Schrader/AP

Por el momento, los países europeos geográficamente más próximos a Rusia han adoptado un enfoque más proactivo del gasto en defensa. Están a la vanguardia de la tendencia de gasto que se avecina.

Alexander Lanoszka, profesor asociado de la Universidad de Waterloo, declaró a 'Euronews': "Polonia, los países bálticos y Finlandia llevan tiempo preparándose a fondo. En parte debido a su proximidad a Rusia, en general cuentan con un amplio consenso social y político sobre la naturaleza de su entorno estratégico, así como sobre qué hacer al respecto".

Esto también significa que el aumento del gasto en defensa en los países democráticos suele ser un tema controvertido, que debe debatirse como parte del proceso político. Las dictaduras lo tienen mucho más fácil en este sentido: no tienen que consultar a sus ciudadanos mientras planean acciones belicosas. Las democracias tienen que ser deliberadas, incluso cuando defienden.

Los políticos alemanes siguen dudando sobre el nivel de gasto

La mayor economía de Europa, Alemania, no está haciendo todo lo que potencialmente puede en el departamento de defensa.

Liana Fox lo pone en contexto: "Alemania tiene el mayor potencial, financiero y con su infraestructura de defensa, para convertirse en un nuevo pilar de Europa, pero se ha perdido la seriedad en el debate sobre la Zeitenwende alemana: alcanzará el 2% del PIB en gasto de defensa el año que viene, pero sigue limitada debido a las luchas internas de la coalición gubernamental y al freno de la deuda".

Recientemente, Francia ha emergido como líder en el sector de la defensa, como explicó Minna Ålander: "Macron parece haber comprendido lo que está en juego, si Ucrania perdiera esta guerra, y ha empezado a agitar deliberadamente la conversación en Europa". Francia también tomó la iniciativa en el nuevo grupo de combate multinacional de la OTAN establecido en Rumanía.

Un factor negativo es el distanciamiento de la tendencia de seguridad europea que viene de Washington, independientemente de si Donald Trump pierde o no las próximas elecciones presidenciales.

Como afirmó Christie: "Hay dos tendencias principales en el discurso estadounidense, a saber, el repliegue o incluso el aislacionismo, y una mayor atención a Asia para contener a China", y ambas suponen una amenaza para el nivel actual de seguridad europea.

La decisión de aumentar el gasto en defensa en respuesta a la invasión rusa de Ucrania conlleva complejas compensaciones y consideraciones para las naciones europeas. Aunque reforzar las capacidades militares puede mejorar la disuasión, estimular el crecimiento económico y cumplir los compromisos internacionales, también plantea retos en términos de sostenibilidad fiscal, costes de oportunidad, dinámica de la carrera armamentística y compromiso diplomático. Las naciones europeas tendrán que aumentar sus niveles de gasto en defensa y vigilar de cerca el auge de las opciones políticas populistas.