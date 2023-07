Por Giulia Carbonaro & Euronews

Aunque el desarrollo tecnológico se ha considerado, durante mucho tiempo, un tema espinoso para la sostenibilidad, las recientes innovaciones se han centrado en crear un futuro más ‘verde’ para nuestro planeta.

En 2023, a medida que el impacto de la crisis climática en el mundo, y en nuestras vidas, se hace cada vez más evidente, quienes trabajan en el sector de la tecnología y la innovación saben que la sostenibilidad es algo más que un ‘asunto agradable’: se trata de un ‘requisito urgente’.

En los últimos años, la innovación en el sector tecnológico se ha visto muy influida por el deseo de mejorar en términos de reducción de nuestra huella de carbono global, y de aliviar el daño ya causado al medioambiente.

"Aunque la innovación tecnológica se ha producido a un ritmo y a una escala sin precedentes, creando productos novedosos, rentables y útiles, en cierta medida, históricamente, ha estado impulsada por objetivos comerciales, sin centrarse realmente en los retos de sostenibilidad más amplios a los que nos enfrentamos. Y, en algunos casos, incluso, agravando la carga de estos retos", declara a Euronews Nick Voulvoulis, profesor de Tecnología Medioambiental del Imperial College de Londres.

"La degradación del medioambiente disminuye la capacidad del planeta para sostener el desarrollo económico, por lo que el desarrollo económico sostenible y la protección del medioambiente no pueden estar reñidos, puesto que ambas cuestiones son necesarias para mejorar el bienestar humano", añade. "Esto significa que la innovación tecnológica no puede obviar la cuestión de la sostenibilidad. Pero, de nuevo, la innovación por sí sola no es suficiente", concluye.

Una mayor oportunidad para la sostenibilidad

Si bien este impulso por combinar la innovación con la sostenibilidad está, en cierto modo, dirigido por el escrutinio de una sociedad cada vez más preocupada por la emergencia climática, y es consciente de sus riesgos inherentes, en parte, los Gobiernos y las instituciones públicas se han esforzado para promover estos esfuerzos de innovación positiva y sostenible.

En el ámbito de la Unión Europea, la sostenibilidad y la tecnología forman parte de la idea del bloque comunitario de una ‘transición gemela’, que pretende combinar la revolución digital con la transformación ecológica del continente: el Pacto Verde Europeo.

"Pueden parecer dos cuestiones distintas. Pero, en realidad, son retos gemelos: ninguno puede tener éxito sin el otro", consideran en el seno de la Comisión Europea. "Y ambos son igualmente importantes para el futuro de Europa", añaden.

La innovación digital nos permite optimizar nuestro uso de la energía, consumir menos, sustituir nuestras fuentes de energía, e incluso ahorrar algunas emisiones de carbono cuando una reunión o conferencia puede celebrarse virtualmente en línea, ahorrando un viaje a la oficina para el que es necesario consumir combustible.

Entretanto, la Unión Europea está negociando cuidadosamente la relación entre sostenibilidad e innovación tecnológica, para asegurarse de que una no obstaculice a la otra, ya que la línea que separa a ambas es muy fina.

Actualmente, las tecnologías digitales necesitan entre el 8 % y el 10 % de la energía que se consume en la UE, según datos de la Comisión Europea, y producen entre el 2 % y el 4 % de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aunque parezcan porcentajes pequeños, en realidad, son cifras bastante significativas.

"Esta podría suponer la mayor oportunidad para la sostenibilidad, en la historia de la civilización humana. O, quizá, podría representar el mayor riesgo", señala David Jensen, coordinador del grupo de trabajo sobre Transformación Digital del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), en la cumbre de Amazon Web Services, del año pasado.

"Lo que realmente queremos contemplar es la sostenibilidad integrada, directamente, en el propio proceso de transformación digital", indica.

Una visión para un ‘futuro sostenible’

Que este es un requisito cada vez más importante para los innovadores tecnológicos ha quedado demostrado en la edición de este año del Premio al Inventor Europeo, un certamen anual que rinde homenaje y premia la labor de investigadores e inventores pioneros en Europa.

Organizado por la Oficina Europea de Patentes (OEP), el organismo europeo que concede patentes a las nuevas invenciones, el premio de este año rindió tributo a los expertos que ponen su talento y habilidades al servicio de la creación de innovaciones tecnológicas sostenibles que no solamente ayudan a la humanidad, sino también, al planeta.

Uno de los equipos participantes, formado por los inventores franceses Patricia de Rango, Daniel Fruchart, Albin Chaise, Michel Jehan y Nataliya Skryabina, ganó en la categoría de ‘Investigación’, con el desarrollo de una tecnología capaz de comprimir, almacenar y transportar, fácilmente, hidrógeno en forma sólida de disco.

El hidrógeno desempeña un papel clave en la transición hacia una ‘energía limpia’, ya que es tres veces más energético que los combustibles fósiles. El único problema es que, normalmente, ocupa más espacio y requiere más energía para comprimirse y almacenarse.

La tecnología creada por los científicos puede facilitar su almacenamiento y transporte, un factor crucial para combatir el cambio climático.

"La búsqueda de ‘energías verdes’, renovables y abundantes, es una de las principales preocupaciones de la humanidad", declararon los investigadores del equipo francés en la ceremonia de entrega del premio, el 4 de julio, en la ciudad española de Valencia. "El hidrógeno tiene un gran potencial, pero su almacenamiento y distribución plantean problemas de logística y seguridad. Este premio nos encamina hacia un futuro descarbonizado, aplicando nuestra solución de almacenamiento de hidrógeno a escala industrial", señalaron.

Queda trabajo por hacer

Aunque se ha producido una especie de ‘ola de innovación tecnológica’, en forma de tecnologías renovables y otras tecnologías verdes, que van desde el Internet de las Cosas (IdC), hasta el ‘hidrógeno verde’, y los vehículos eléctricos, Voulvoulis indica que su despliegue no se ha producido a una escala que pueda garantizar un crecimiento económico sostenible, alineado con una sólida administración ambiental y un desarrollo social.

"Las transformaciones hacia la sostenibilidad implican reorientaciones fundamentales de las actuales interacciones entre el ser humano y el medioambiente, que requieren intervenciones coordinadas en materia de políticas, tecnología, comportamiento y mercado. Todo ello, con el fin de introducir cambios interconectados en las prácticas sociales, los modelos empresariales, las normativas y las normas sociales. Se trata de un proceso intencionado, diseñado para alterar, fundamentalmente, los componentes y las estructuras que subyacen a nuestros actuales modos insostenibles; un cambio de paradigma que permita la transición hacia la sostenibilidad", afirma.

Aunque ya existen iniciativas para que la revolución digital se produzca de forma sostenible, los Gobiernos deben reforzarlas, debido "a las recientes perturbaciones geopolíticas y las amenazas medioambientales que enfrentan a los más vulnerables a una combinación sin precedentes de crisis alimentaria, energética y financiera", considera Nick Voulvoulis.

El profesor de Tecnología Medioambiental del Imperial College de Londres afirma que, “a medida que los consumidores se familiaricen con el nuevo paradigma, se construyan infraestructuras ecológicas, salgan al mercado innovaciones complementarias, y se establezcan marcos políticos y normativos más favorables, el cambio podrá empezar a influir en la configuración general del sistema, permitiendo la aparición de la sostenibilidad en todo el sector de la innovación tecnológica”.