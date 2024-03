El presidente del Consejo Europeo, invitado en The Global Conversation: "Debemos adaptar nuestro modelo económico e invertir mucho más en la industria de defensa para proteger nuestra estabilidad y seguridad".

¿Están los europeos en grave peligro si la UE no intensifica su apoyo a Ucrania? ¿Y se está debilitando la UE por su falta de unidad en la situación de Gaza? El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, es nuestro invitado en este episodio de The Global Conversation.

El 46% de los votantes dicen que quieren menos influencia de las instituciones europeas, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y más poder, sobre todo, para los gobiernos nacionales. ¿A qué cree que se debe? ¿Cree que representa algún tipo de fracaso de las instituciones, una falta de percepción?

Bueno, no me sorprende. Pero por otro lado, sé que para muchas personas en toda la UE, saben, que por ejemplo, si nos enfrentamos a la COVID-19, la solución estará a nivel de la Unión Europea. Al igual que si hay una crisis energética, si hay inflación, si hay retos relacionados con el cambio climático. Necesitamos más cooperación y coordinación europea. Y creo que es un error intentar oponer el nivel nacional y el nivel de la Unión Europea. Si tenemos Estados miembros fuertes, si tenemos una Unión Europea fuerte, entonces será bueno y positivo para todos nuestros ciudadanos en todo el bloque.

Euronews entrevistó al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Euronews

Y en cuanto a la cuestión del reparto y la paz en Europa, usted dijo ayer que si no damos a Ucrania suficiente apoyo ahora para detener a Rusia, nosotros seremos los siguientes. Hemos oído esto mucho en los últimos dos años, pero es algo que está resurgiendo. Hemos oído, por ejemplo, a la ministra de Defensa española decir que no cree que la gente se dé cuenta del grave peligro que corremos ahora mismo. ¿Por qué dice eso ahora? ¿Qué pruebas tiene y qué pide?

Primero debo decir la verdad al pueblo. Y nos enfrentamos a un enorme desafío con esta decisión tomada por Rusia de invadir Ucrania. Y no es sólo un reto para los ucranianos, es un reto para todos nosotros, todos los que creemos en los principios fundamentales de los principios democráticos. Y estoy absolutamente convencido de que se trata de una grave amenaza. Por eso creo que hicimos y estamos haciendo lo necesario. Decidimos inmediatamente, y estamos unidos para apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia.

Pero esto no es suficiente. Necesitamos hacer más. Necesitamos actuar con rapidez. Por eso, una vez más, intentamos dar pasos concretos para proporcionar más equipamiento militar a Ucrania, más apoyo financiero a Ucrania y ejercer más presión contra Rusia. Y esto es necesario si creemos en la paz, la seguridad y la prosperidad, que son las premisas de los padres fundadores de este proyecto europeo.

Pero va mucho más lejos. Está pidiendo una economía de guerra, esencialmente la movilización de todos los sectores de las economías en toda Europa. Es un cambio fundamental en la estructura de las sociedades.

Sí. Y tienes toda la razón en que quiero que hagamos más. ¿Por qué? Porque si observamos las últimas décadas, este proyecto de Unión Europea se construyó sobre la idea de que tenemos valores comunes y que necesitamos cooperar para lograr más prosperidad. Todos entendemos que necesitamos adaptar nuestro modelo económico. Necesitamos invertir mucho más en nuestra base industrial de defensa para proteger nuestra estabilidad y nuestra seguridad.

Pero, ¿por qué está hablando de una economía de guerra ahora? ¿Es porque la situación en Ucrania está en punto muerto, porque no parece que se prevean ganancias significativas para Ucrania en el próximo año?

Por un lado, creo que es muy positivo que Ucrania haya conseguido resistir y dar marcha atrás, pero no basta con que haya conseguido hacerse con un mayor control en el Mar Negro. Esto es muy importante. No hablamos mucho de ello, pero desde un punto de vista estratégico es importante. Pero, por otro lado, hoy no es un secreto que Rusia está en una posición más fuerte desde el punto de vista militar en términos de municiones y equipamiento.

Por eso existe esta sensación de urgencia y de que tenemos que proporcionar más equipamiento militar. Ahora, no dentro de dos años. Sería demasiado tarde en dos años. Y por eso en concreto apoyamos, por ejemplo, esta iniciativa checa. Elogio esta decisión tomada por las autoridades checas de proponer a muchos otros países, comprar juntos equipos militares para que muy rápidamente estos equipos puedan ser entregados a Ucrania.

De acuerdo. Quiero pasar a otro tema importante, que es la situación en Oriente Medio, porque, obviamente, parte de su papel como presidente del Consejo Europeo es llegar a un consenso sobre cuestiones complejas entre los Estados miembros de la UE. En estos momentos estamos asistiendo a escenas desgarradoras en Gaza como consecuencia de la respuesta de Israel al brutal ataque terrorista de Hamás contra los israelíes el 7 de octubre. Pero estamos oyendo cosas como la inanición utilizada como método de guerra, como ha dicho Josep Borrell, el monumental número de muertes de niños, la falta de suministros médicos básicos para amputaciones. ¿Cree que esto ha debilitado a la UE, que puede haber un doble estándar? No hay tanta unidad o simpatía por los palestinos como por los civiles israelíes y ucranianos.

En primer lugar, observo que cada vez estamos más unidos a nivel de la Unión Europea. Pero debemos decir la verdad. Esto es exactamente al principio, después del ataque lanzado por el Hamás. Estábamos de acuerdo en condenar a Hamás. No hay duda de que se trata de un terrible atentado terrorista. Pero, por otro lado, era más difícil tener una posición unánime en el Consejo Europeo. ¿Por qué? Porque nuestros Estados miembros tienen su propia relación con Israel, con Palestina. Su propia historia.

Pero lo que es muy importante es el hecho de que estamos haciendo grandes progresos. Y tengo mucha confianza en que en unos días nos uniremos con un mensaje muy fuerte basado en 2 o 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el acceso humanitario. Ningún doble estándar. Cada vida civil importa. Debe quedar extremadamente claro. Y cada comunicación de la UE, debe ser clarísima en ese tema si queremos ser creíbles a nivel internacional. Punto 2: Debemos hacer todo lo posible para evitar una nueva escalada regional. Líbano, el Mar Rojo. Es extremadamente importante hacer todo desde un punto de vista político y diplomático y punto 3: apoyamos plenamente la solución de los dos estados. En este caso, 27 estados miembros, de acuerdo sin ninguna ambigüedad sobre esta importante cuestión.

Palestinos lloran sobre los cuerpos de sus familiares muertos en el bombardeo israelí de la Franja de Gaza, en Khan Younis, viernes 22 de marzo de 2024.

Pero, ¿cree usted que ha habido un doble estándar?

Creo que soy muy sincero contigo. En la COVID-19, lo hicimos muy bien. En el tema del cambio climático, estamos marcando la pauta. Estamos estableciendo estándares, y otros nos están siguiendo. La guerra contra Ucrania: conseguimos unirnos para tener una posición fuerte. Sobre Oriente Medio, acepto las críticas de que ha llevado más tiempo estar unidos, porque el punto de partida es que hay diferencias entre los Estados miembros. Pero en pocas semanas, pocos meses, estaremos en condiciones de hacer progresos significativos. Y la tendencia, la dirección es la unidad. Es cierto que cuando hubo algunas comunicaciones ambiguas por parte de los líderes de la UE, Putin y el Kremlin las utilizaron para alimentar la idea de la llamada hipocresía occidental. Me relaciono mucho con países africanos en el Sur de África, América Latina y Asia Central. Y puedo sentir que esos países esperan de nosotros, de la UE, que seamos muy claros, que promovamos siempre y en todas partes el derecho internacional y el orden basado en normas, incluso en Oriente Medio.