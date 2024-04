El objetivo de la reforma es abolir la gestión de crisis ad hoc practicada desde la crisis migratoria de 2015, que ha demostrado ser completamente inadecuada para hacer frente a un reto que trasciende las fronteras nacionales.

El Parlamento Europeo acaba de aprobar el Pacto sobre Migración y Asilo, una enorme reforma de la política migratoria de la UE. Pero no todo el mundo está contento. Algunos países de la UE no quieren reubicar a ningún solicitante de asilo en sus territorios, mientras que ONG y activistas denuncian una posible violación de los derechos humanos. Lo debatimos con la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson.

Comisaria Johansson, muchas gracias por hablar con Euronews. El Parlamento Europeo acaba de aprobar el pacto sobre migración y asilo. ¿Qué significa para la política migratoria de la UE?

Significa mucho. Es un logro enorme: es la primera vez que somos capaces de llegar a un enfoque europeo común y global en materia de migración y asilo. Eso significa también que hemos recuperado la confianza entre los Estados miembros, pero también entre el Consejo y el Parlamento.

Así que somos mucho, mucho más fuertes, en lo que respecta a la migración y el asilo, tanto en la protección de nuestras fronteras, una mejor protección de las fronteras y una mejor protección de los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y las personas vulnerables.

¿Puede garantizar que no se violarán los derechos humanos, por ejemplo, mediante detenciones injustificadas o devoluciones de personas migrantes a terceros países no seguros?

Sí, porque está muy, muy claro en la legislación que estamos reforzando la protección de los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo, el derecho a solicitar asilo y salvaguardias específicas para los más vulnerables.

Uno de los elementos es el mecanismo de solidaridad. Pero los Primeros Ministros de Polonia y Hungría han reaccionado sugiriendo que no aplicarán el mecanismo de solidaridad en sus países. ¿Qué ocurre si no lo hacen?

Debo decir que estoy bastante convencida de que los Estados miembros aplicarán el pacto ahora, con bastante rapidez. Parece que están bastante impacientes por llevarlo a cabo, y estoy convencida de que también lo aplicarán.

Pero en concreto, ¿qué pasa si no lo hacen en términos de herramientas que la Comisión tiene para evitar esto?

Bueno, la Comisión tiene las herramientas que tenemos en toda la legislación, y es que podemos utilizar la infracción. Pero debo decir, de nuevo, que no creo que eso ocurra. Así que los que dicen "No haremos reubicación obligatoria" están hablando de otra cosa, porque eso no es lo que está en el pacto.

El "fondo de solidaridad" prevé 30.000 reubicaciones al año de migrantes que entran irregularmente en la UE. El año pasado, Frontex informó de más de 380.000 cruces irregulares. ¿No teme que esto no sea suficiente?

No, no, esto es enorme. Quiero decir, cuando nosotros, por ejemplo, hicimos la reubicación después del incendio en Moria, si recuerdas, hace unos años, hubo una enorme reubicación, ejercicio que se llevó a cabo, especialmente con los menores no acompañados durante muchos años. Reubicamos a 5000. Así que 30.000 al año es realmente enorme.

ARCHIVO - En esta foto de archivo del miércoles 9 de septiembre de 2020, refugiados y migrantes huyen de un incendio en el campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos Petros Giannakouris/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

2023 ha sido el año más mortífero en el mar Mediterráneo desde 2017. Han muerto más de 3000 migrantes. ¿Cómo puede cambiar esto el Pacto? dado que en él no hay ninguna misión europea de búsqueda y rescate.

Combatir a los traficantes es lo más importante para evitar esta trágica pérdida de vidas. Y por eso inicié esta alianza mundial para luchar contra el tráfico de migrantes en noviembre del año pasado. Presenté una nueva legislación en este ámbito. La otra cosa importante que tenemos que hacer es intensificar la migración legal. Somos una sociedad envejecida en Europa. Necesitamos inmigrantes, pero tienen que venir de forma ordenada.

Pero una vez que los migrantes están en los barcos, ¿por qué no rescatarlos?

Por supuesto que deben ser rescatados si están en peligro. Y esto es también lo que está ocurriendo. Pero también sabemos que, aunque las operaciones de rescate aumentan cada vez más, todavía se pierden muchas vidas. Porque cuando estás en un barco, en estas condiciones meteorológicas, hay un enorme, enorme riesgo. Y por eso tenemos que prevenir estas salidas desde el principio.

Hablando también del Mar Mediterráneo, el memorando con Túnez y el acuerdo con Egipto forman parte de la dimensión exterior de la política migratoria de la UE. ¿Cómo garantizar el respeto de los derechos humanos en estos países?

Bueno, podemos asegurarnos, por supuesto, y nos aseguramos de que el dinero de la UE y lo que hacemos nunca viola los derechos humanos. Y tenemos un gran, un gran, escrutinio de eso. No podemos estar seguros de que lo que ocurra fuera de lo que estamos haciendo pueda ocurrir en el país. Sabemos que tenemos los vecinos que tenemos, y tenemos que trabajar con ellos para intentar mejorar las cosas. Y no podemos esperar a que se resuelvan todos los problemas de un país, porque también tenemos que trabajar con ellos para ayudarles a resolver los retos a los que se enfrentan.

El dinero de la UE y los proyectos en los que participamos se someten a un estricto escrutinio sobre el uso que hacemos de nuestro dinero y el tipo de proyectos en los que participamos.

Desde 2017, la UE ha destinado 59 millones de euros a financiar la gestión de las fronteras y la migración en Libia. Pero la Guardia Costera libia tiene un historial de violaciones de los derechos humanos, la semana pasada disparó contra una ONG europea que estaba llevando a cabo una operación de rescate, y no es la primera vez. ¿Considera entonces que la cooperación con Libia ha sido un fracaso, o no?

La cooperación con Libia es difícil. Tenemos que decirlo. Y tenemos opiniones firmes, por ejemplo, cuando se trata de estos centros de detención que son horribles. Algunos de ellos están realmente en condiciones inaceptables. Así que estamos rescatando refugiados de Libia, llevándolos en este mecanismo de tránsito de emergencia a países más seguros donde pueden ser reubicados en Estados miembros o en otros terceros países, o también estamos apoyando, a través de la OIM, el retorno voluntario de migrantes fuera de Libia. Y también tenemos que apoyarles en las tareas de búsqueda y rescate, para que la gente no pierda la vida en el Mediterráneo.

¿Se refiere a la búsqueda de rescate llevada a cabo por los guardacostas libios?

Pues sí. También son los que tuvieron que hacer la búsqueda o el rescate. Pero luego estamos criticando lo que pasó con la gente después, porque en estos centros a los que se les suele llevar, sabemos que las condiciones son muy nefastas. Y acabo de decir inaceptables. Y por eso pedimos a los libios que cambien esto y que cierren estos centros y que pongan fin a estas detenciones arbitrarias de migrantes en estos centros.

ARCHIVO - En esta foto del viernes 21 de diciembre de 2018, un niño es ayudado por un cooperante de la ONG española Proactiva Open Arms, 72 kilómetros de Al Khums, Libia. Olmo Calvo/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Un Estado miembro de la UE, Italia, está externalizando la tramitación de algunas solicitudes de asilo a Albania, que no es un país de la UE. ¿Es éste el camino correcto?

El plan es llevar a las personas que están siendo rescatadas en aguas internacionales, no en aguas italianas, y desembarcarlas en el centro de Albania, donde sus solicitudes de asilo, si las solicitan, serán procesadas por las autoridades italianas de acuerdo con la legislación italiana. Y si tienen derecho de asilo, serán llevados a Italia. Este es el plan. Veremos cómo funciona. Pero creo que es un camino muy específico para Italia.