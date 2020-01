También hay espacio para Italia: en un centro de detención en Sabaa, los migrantes son dejados en ayunas y obligados a construir un ala de la prisión financiada por el gobierno italiano. No hubo comentarios por parte de Roma.

A pesar de que la UE e Italia pagan a los guardacostas libios para que patrullen la costa, no faltan los casos de corrupción: los traficantes pagan a los guardacostas un soborno de unos 10.000 dólares por cada barco que se deja pasar, a veces cinco y seis a la vez.

De los 50 dinares (35 dólares) diarios destinados a la alimentación de cada migrante, sólo se gastaron 2 dinares. No sólo: las comidas realmente cocinadas se redistribuyen entre los propios guardias o se ponen en el mercado negro.

Sin embargo, la acusación más fuerte se refiere al centro de evacuación de Trípoli conocido como GDF (Gathering and Departure Facility), que costó 6 millones de dólares y está gestionado por el ministerio del Interior libio y su socio LibAid. Recientemente, el ACNUR, que opera en el centro, admitió que ya no puede ayudar a nadie allí, a pesar de que las campañas de promoción se presentaron en el pasado bajo una luz diferente.

Si Bruselas ha dicho públicamente que confía en las dos organizaciones para garantizar el respeto de los derechos humanos -justificando así la política de externalización de las fronteras de la UE- son las propias agencias de la ONU las que admiten que en realidad no pueden garantizar nada. El enviado del ACNUR para el Mediterráneo Central, Vincent Cochetel, escribió en Twitter "que nadie es capaz de proporcionar un refugio seguro para los migrantes en Libia". Nadie, por lo tanto ni siquiera el ACNUR.

Los principales receptores de los fondos europeos son las agencias de las Naciones Unidas: la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), dos organizaciones que se supone que deben ofrecer garantías sobre el respeto de los derechos humanos en Libia, pero cuya acción es limitada e ineficaz, y no sólo por las condiciones ambientales en las que trabajan.

Esto se revela una investigación exclusiva de la Associated Press (AP) publicada a finales de 2019. Un contrato de siete millones de euros para el suministro de alimentos a los migrantes terminó en los bolsillos del jefe de una milicia, todo ello bajo la mirada de los propios funcionarios de la ONU.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.