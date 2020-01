El drama de emigrantes que sufren torturas y abusos sexuales en Libia

"Aquí ha cambiado mi vida. Ha sido un cambio radical. Ha cambiado completamente. Porque durante muchos años, incluso en mi país, no hablaba con nadie de mis problemas", conluye Ibrahim.

Pero, a pesar de las torturas y de los malos tratos, la Comisión Ministerial para los Derechos de Asilo en Italia siempre ha negado a muchos emigrantes la protección internacional. Ante la gravedad de la situación, son muchas las preguntas y, desafortudamente, quienes deberían dar las respuestas, no lo hacen. Prima la ley del silencio.

"Uno de los destinos en los que mantienen a la gente, es Talanda. Se trata de una especie de campamento militar que está lleno de personas. Estar allí era como estar en un campamento militar pero no del Gobierno, sino de los tuaregs, que son mucho peores que los libios porque no conocen la palabra humanidad. Tratan a las personas como a animales", relata Ibrahim.

