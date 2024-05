Polonia: ¿Centinela de la defensa europea?

La reportera de 'Witness' Valerie Gauriat viajó a Varsovia y a la frontera nororiental de Polonia para evaluar las preocupaciones en cuanto a la amenaza potencial de una extensión del conflicto a Europa, y las expectativas en cuanto a los aliados de la UE y la OTAN.

El 22 de abril, unos 5000 soldados de 7 países europeos y Estados Unidos participaron en un ejercicio defensivo de la OTAN, a 80 km al sur del exclave ruso de Kaliningrado.

En el marco de la Operación 'Steadfast Defender 2024', la mayor serie de maniobras de la Alianza Atlántica desde el final de la Guerra Fría, el ejercicio puso a prueba la interoperabilidad de las fuerzas.

"De acuerdo con nuestro plan regional, estamos ejerciendo la defensa del flanco oriental de Europa", declaró a 'Euronews' el general Krzysztof Król, asesor del jefe del Estado Mayor del Ejército polaco.

Un ejercicio militar lituano-polaco Brave Griffin 24/II cerca de la brecha de Suwalki, cerca de la frontera polaca, en Lituania, el viernes 26 de abril de 2024. Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Seguimos nuestro viaje más al Norte, hasta el puesto fronterizo de Goldap, situado a 2 kilómetros del exclave ruso de Kaliningrado. Está cerrado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. La proximidad de las fuerzas de la OTAN tranquiliza a los habitantes de la zona. Pero quieren estar preparados para cualquier eventualidad.

Piotr Bartoszuk, director de un instituto de formación profesional de Goldap, nos muestra el campo de tiro virtual instalado en el sótano de la escuela.La formación militar, subvencionada por el Ministerio de Defensa, se ha incorporado este año al plan de estudios.

"Todo se hace para preparar a nuestra sociedad para defenderse en caso de ataque", dice Bartoszuk. "La ley de defensa civil que se está tramitando en Polonia nos obliga a educar a la gente y a construir refugios y sistemas de alerta en Polonia. Tanto si es un escenario de ciencia ficción que Putin nos ataque como si no, es bueno estar preparados".

Polonia, el mayor contribuyente europeo de ayuda militar a Ucrania, insta a sus socios de la UE a aumentar su apoyo e incrementar los presupuestos de defensa.

"Nunca hemos tenido una sensación mayor de amenaza tan inmediata. Si no detenemos esta guerra feroz que está teniendo lugar en las fronteras de Polonia, de Lituania, Letonia y Estonia, pronto podríamos enfrentarnos a una amenaza mucho mayor. Y es una amenaza para todos los países europeos", declaró a 'Euronews' Cezary Tomczyk, viceministro de Defensa polaco.

"La Unión Europea es hoy la mayor economía del mundo. Somos capaces de construir las capacidades que permitirán a Europa ser una zona segura y no mirar alrededor del mundo para ello", añadió.

En la actualidad, el 80% de las adquisiciones de armas proceden de fuera de Europa, el 60% de ellas de Estados Unidos. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea propuso una nueva estrategia destinada a impulsar la industria de defensa de la Unión.

Las ambiciones de la Unión Europea son demasiado modestas y peligrosamente lentas de materializar, afirma el experto en defensa Łukasz Maślanka, del Centro de Estudios Orientales de Varsovia: "Oímos de Francia. Italia, Alemania, palabras sobre la defensa europea. Pero estas palabras no van seguidas de hechos", declaró a 'Euronews'.

Hoy no parece probable que Putin inicie otra guerra con un país de la OTAN. Pero, ¿quién sabe lo que habrá dentro de dos años? Łukasz Maślanka Experto en defensa del Centro de Estudios Orientales de Varsovia

"Hoy no parece probable que Putin inicie otra guerra con un país de la OTAN. Pero, ¿quién sabe lo que habrá dentro de dos años? No sabemos quién será el presidente de Estados Unidos, o si no habrá un gobierno populista en un país europeo importante, lo que podría obstaculizar los esfuerzos europeos para contrarrestar la agresión de Putin. Esto puede crear unas condiciones muy cómodas para que prosiga su agresión en Europa", advirtió.

Un sentimiento compartido por muchos en Polonia. Cada vez más ciudadanos se alistan en las fuerzas de Defensa Territorial polacas.

"El riesgo es muy grave porque Ucrania está perdiendo la guerra, y Occidente no la está ayudando lo suficiente". dijo Grzegorz Szczepański, voluntario de la Defensa Territorial polaca, a Valerie Gauriat. "El riesgo de una invasión en nuestro país es muy alto".

"Hay conciencia de la amenaza del 'Gran Oso' del Este que viene hacia nosotros. Por eso la sociedad ha empezado a prepararse para el peor de los escenarios", afirma el cabo primero Przemysław Łuszczki, portavoz de la Brigada de Defensa Territorial de Varsovia, concluyendo:

"No queremos que Rusia vuelva a conquistar Europa. Seremos los primeros en defenderla".