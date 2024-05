Ante los temores sobre la credibilidad de la OTAN, la idea de una alternativa autóctona entra en el debate político interno alemán.

Un plan francés para ofrecer lo que definen como "un paraguas nuclear a Europa" ha recibido el apoyo del eurodiputado alemán que lidera el Partido Popular Europeo, Manfred Weber, entrando así en el debate político interno de cara a las elecciones europeas de junio.

En busca de alternativa a una OTAN sin fondos

La invasión rusa de Ucrania y la perspectiva de que una segunda presidencia de Donald Trump pueda debilitar la alianza transatlántica han aumentado la importancia de contar con una alternativa autóctona a la OTAN. Trump ha hecho frecuentes y en ocasiones chocantes declaraciones sobre el presupuesto de la OTAN.

En una intervención televisiva emitida el jueves 9 de mayo, Weber sugirió que estaba a favor de los planes propuestos por el presidente francés Emmanuel Macron, y criticó al canciller socialdemócrata Olaf Scholz por su "falta de compromiso".

"Es una oferta de Francia sobre la que debemos hablar", dijo Weber en un panel presentado por la cadena de televisión bávara 'BR24', después de que Macron propusiera ampliar las garantías de seguridad basadas en la disuasión nuclear, y añadió: "Me decepciona que Olaf Scholz, el gobierno federal, no tenga voz, que no haya absolutamente ninguna respuesta para esta propuesta".

Macron está ampliando la concepción de la seguridad nacional de Francia de un concepto puramente territorial a uno europeo. Está dispuesto a decir: el orden de seguridad de Francia es atacado cuando Lituania es atacada. Manfred Weber Presidente del Partido Popular Europeo

En un amplio discurso sobre política europea a finales de abril, Macron dijo que la disuasión nuclear de Francia era un "elemento indispensable de la defensa del continente europeo".

Hacia un repunte del gasto en armamento en toda Europa

Francia es la única potencia nuclear que queda dentro de la UE, aunque no está claro de inmediato qué papel podría desempeñar Bruselas, o eurodiputados como Weber, en el desarrollo de la idea.

La Comisión Europea está intentando coordinar la producción militar de sus miembros para ayudar a armar a Ucrania, y su Presidenta, Ursula von der Leyen, ha dicho que hará de la defensa un eje central de su esperado segundo mandato.

Pero la UE también incluye estados neutrales como Irlanda y Austria, y sus tratados fundacionales le impiden comprar armas directamente.

**Macron se queda solo en su propuesta nuclear **

En febrero, Scholz -socialista que lidera una coalición que también incluye a los partidos verde y liberal- declaró al periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung': "No le doy mucha importancia a este debate" sobre una garantía nuclear europea, citando la pertenencia a la OTAN y la decisión de Alemania de no buscar sus propias armas atómicas.

A principios de esta semana, el Presidente ruso Vladímir Putin ordenó pruebas de armas nucleares tácticas, en una aparente advertencia a los aliados de Ucrania para que retrocedieran.