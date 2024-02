Por Euronews con AP

Moscú podría "hacer lo que le diera la gana" con los miembros de la OTAN que no cumplan los objetivos de gasto, advirtió el ex presidente republicano estadounidense el sábado.

El líder de la OTAN advirtió el domingo de que Donald Trumpestaba poniendo en peligro a los aliados después de que el favorito republicano dijera que "animaría" a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN que no cumplieran con los objetivos de gasto militar. En un mitin, Trump dijo que durante su presidencia le dijo a un líder que EE.UU. no protegería a un miembro de la OTAN que no pagara sus facturas si era atacado por Moscú. En su lugar, "animaría"a Rusia"a hacer lo que demonios quieran". "'¿No has pagado? Eres moroso?"" Trump relató que dijo. "'No, no les protegería. De hecho, les animaría a hacer lo que demonios quieran. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus facturas'".

Las declaraciones del que posiblemente sea el próximo presidente de Estados Unidos causaron honda preocupación en Polonia, un país del centro de Europa que ha estado bajo control ruso muchas veces desde finales del siglo XVIII. El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijo que "ninguna campaña electoral es excusa para jugar con la seguridad de la alianza."

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que los 31 aliados están comprometidos a defenderse mutuamente. "La OTAN sigue estando preparada y capacitada para defender a todos los aliados. Cualquier ataque contra la OTAN será respondido con una respuesta unida y contundente", afirmó Stoltenberg. "Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone en mayor riesgo a los soldados estadounidenses y europeos".

Stoltenberg añadió en su declaración que espera que, "independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, Estados Unidos seguirá siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN". Los Estados de la OTAN están obligados a acudir en ayuda de otros Estados miembros. Muchos expertos sostienen que la OTAN es una alianza de defensa clave que ha ayudado a reducir las guerras y los conflictos.

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, calificó los comentarios de Trump de "atroces y desquiciados", diciendo que "alentar invasiones de nuestros aliados más cercanos pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y nuestra economía en casa." Después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea en 2014, los Estados de la OTAN acordaron gastar el 2% de su PIB en defensa para 2024, revirtiendo décadas de recortes desde la Guerra Fría.

Preocupación por el apoyo de EE.UU. en Europa

Los comentarios de Trump llegan en un momento en que Ucrania lucha por combatir la invasión rusa de 2022, con su contraofensiva fracasada y la falta de suministro de armas. Los esfuerzos del presidente Joe Biden para enviar a Kiev más apoyo estadounidense, muy necesario, se han estancado en el Congreso en medio de la oposición de extrema derecha. Es probable que los comentarios de Trump también irriten a lascapitales europeas, a medida que aumentan las posibilidades de un enfrentamiento entre Biden y Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

Muchos aliados de EE.UU. temen que un segundo mandato de Trump suponga un terremoto, pero crece la preocupación de que Washington se vuelva menos fiable gane quien gane. Con un electorado dividido y la paralización del Congreso, el próximo presidente de EE.UU. podría ocuparse fácilmente de los desafíos internos, antes incluso de enfrentarse a los múltiples focos de tensión en todo el mundo, desde Ucrania a Oriente Próximo. El reciente veredicto del presidente francés Emmanuel Macron fue contundente: la "primera prioridad de Estados Unidos es ella misma".

La primera administración Trump puso a prueba los lazos entre Estados Unidos y sus aliados, sobre todo en Europa. Se burló de los líderes de algunas naciones amigas, como la alemana Angela Merkel y la británica Theresa May, mientras elogiaba a autoritarios como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el líder ruso Vladimir Putin. En sus discursos de campaña, Trump ataca repetidamente a organizaciones internacionales como la OTAN y denuncia los miles de millones que Washington gasta en su mantenimiento. Alarmó a los aliados occidentales al advertir que Estados Unidos podría abandonar sus compromisos con la OTAN y sólo acudir en defensa de los países que cumplieran su objetivo del 2% de gasto militar.

Como presidente, Trump acabó respaldando el artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque armado contra uno o más de sus miembros se considerará un ataque contra todos ellos. Pero a menudo describió a los aliados de la OTAN como sanguijuelas de Washington y cuestionó abiertamente el valor de la alianza militar que ha definido la política exterior estadounidense durante décadas. En 2022, la OTAN informó de que siete de los que ahora son 31 países miembros de la OTAN cumplían esa obligación, frente a tres en 2014. La invasión de Ucrania por Rusia en 2022 ha estimulado el gasto militar adicional de algunos miembros de la OTAN.