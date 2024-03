Por Euronews

Según el sondeo exclusivo, actualmente, con 398 escaños de un total de 720, la mayoría parlamentaria más viable es una gran coalición a favor de la Unión Europea.

El apoyo a los partidos de extrema derecha y ultraconservadores aumenta en toda la Unión Europea de cara a las próximas elecciones al Parlamento, pero los partidos proeuropeos seguirán ocupando el 63% de los escaños, según una encuesta realizada por la empresa demoscópica Ipsos para 'Euronews', publicada este martes.

La encuesta exclusiva -de casi 26.000 personas, en países que representan el 96% de la población de la UE -es la primera de este tipo antes de unos comicios históricos, que se organizarán en junio.

Proyección del voto

Los resultados previsibles no cambiarán la composición del Parlamento Europeo, donde las formaciones de centro continuarán manteniendo la mayoría necesaria, de acuerdo a la encuesta. En cambio, los partidos de extrema derecha y euroescéptica podrían crecer de manera significativa, ya que encabezan las encuestas en cuatro de los seis miembros fundadores de la UE.

Con casi 400 millones de votos, las elecciones que se celebrarán del 6 al 9 de junio de 2024 para elegir a 720 eurodiputados serán uno de los mayores ejercicios democráticos del mundo. A pesar de los cinco años turbulentos en los que Europa se enfrentó a la pandemia, el alza de los precios y una guerra a gran escala en Ucrania, Ipsos vaticina pocos cambios en los dos partidos políticos dominantes de la UE.

Los proeuropeos siguen conservando la mayoría

Según la encuesta, el número de diputados al Parlamento Europeo en manos del Partido Popular Europeo (PPE) de centroderecha y de los socialistas va a cambiar solo en un pequeño porcentaje de los anteriores resultados.

Proyección de los grupos parlamentarios

En tercer lugar vendrá una debilitada Renovar de Europa, la coalición liberal de Emmanuel Macron, mientras que los ascendentes grupos de derechas radicales y euroescépticos ECR hundirán a Los Verdes en el sexto lugar, revela el sondeo. Una de las principales tareas del próximo Parlamento Europeo será designar al nuevo presidente de la Comisión Europea que ostenta en la actualidad Ursula von de Leryen.

Los resultados son una buena noticia para la dignataria alemana, cuyo grupo del PPE parece estar a la cabeza de la encuesta, con 177 de los 720 eurodiputados. Podría obtener la mayoría que necesita con el apoyo de otros dos grandes partidos proeuropeos, incluidos los socialistas y los Verdes o los liberales.

Super gran coalición

Pero esas cifras no reflejan todo, indicó Fabian Zuleeg del Centro de Política Europea a 'Euronews' en una entrevista, porque en la práctica, los partidos y los países no siempre se mantienen leales en los votos ya que se improvisan en cuestiones de política individuales.

"Será mucho más difícil construir mayorías en el parlamento" si el centro se debilita, dijo Zuleeg, director ejecutivo del grupo de expertos con sede en Bruselas. Esto podría llevar a la Comisión Europea a depender más de instrumentos no legislativos como los programas de gasto o el establecimiento de normas, añadió.

Ascenso de la derecha radical

Con 30 escaños adicionales previstos entre ID y ECR, la extrema derecha aumentaría de manera considerable incluso en países que siempre han destacado por su europeísmo. Se prevé que Agrupación Nacional, el partido francés dirigido por Marine Le Pen, gane diez diputados más, convirtiéndose en el partido más importante del Parlamento Europeo junto al CDU/ CSU de Alemania.

Proyección de los principales partidos políticos de cada país

El líder radical Geert Wilders de los Países Bajos -que sorprendió ganando las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre- obtendría nueve escaños. El partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni ocuparía 24 de los 76 escaños de Italia, mientras que en Bélgica, dos partidos de derechas, Interés Flamenco y el NVA, se quedarían con tres cada uno. Se prevé que el partido alemán de ultraderecha AfD logre 15 eurodiputados, colocándolo en el tercer lugar a nivel nacional.

Esos éxitos podrían tener consecuencias para políticas europeas, señaló el académico Cas Mudde a 'Euronews', con una línea más dura sobre la inmigración y las leyes verdes. Pero la extrema derecha no siempre está de acuerdo en cuestiones como el apoyo a Ucrania, y una retirada al estilo del Brexit no está en la agenda, afirmó Mudde, profesor de la Universidad de Georgia, EE.UU., especializado en extremismo populista europeo.

"En general, habrá menos apoyo para la profundización de la integración europea", aseguró a 'Euronews' en un correo electrónico, pero agregó que "la mayoría de los partidos de extrema derecha hoy quieren transformar en lugar de salir de la UE".

Los verdes pierden apoyo

Otro cambio potencial podría ser la política medioambiental de la UE, ya que el bloque pretende reducir las emisiones en un 55% para 2030. El Partido Verde perderá 17 eurodiputados, según la encuesta, principalmente en Francia y Alemania - mientras que la posición del PPE se ha endurecido recientemente contra las políticas verdes de la UE.

Proyección de los principales partidos políticos de cada país.

Pero eso no necesariamente presagia un cambio en las políticas medioambientales, dado que la UE ya ha establecido sus objetivos estratégicos generales, subrayó Jos Delbeke a 'Euronews' en una entrevista. "Ya se han acordado leyes importantes", y el próximo mandato se centrará más en su implementación, aseveró Delbeke, profesor de la Florence School of Transnational Governance, antes de dirigir el Departamento sobre el Cambio Climático de la Comisión Europea.

Desmantelar el acuerdo verde "va a ser muy difícil", a pesar de las crecientes protestas de los agricultores y el trabajo que aún queda por hacer para abordar la contaminación y proteger la naturaleza, dijo.

Persisten las incertidumbres

Ipsos encuestó a 25.916 personas en 18 países por teléfono e Internet, entre el 23 de febrero y el 5 de marzo. Estos resultados se volvieron a ponderar para garantizar la representatividad y se completaron con investigaciones para los nueve miembros más pequeños de la UE restantes.

Pero todavía faltan tres meses -y estas son proyecciones, no resultados. Incluso después de las elecciones, podría haber cambios o nuevas coaliciones. Una cosa clave a tener en cuenta será el papel de los eurodiputados "no inscritos" que no pertenecen a ningún grupo definido, que la encuesta sugiere que podría constituir casi el 10% de los legisladores.

A pesar de ser una mezcla de políticos de izquierda y de centro, también incluyen alrededor de una docena del partido derechista húngaro Fidesz, que abandonó el PPE en 2021. El parlamento podría ver una mayoría de derecha, aunque por un estrecho margen.

Del mismo modo, la posición del Movimiento Cinco Estrellas podría ser clave. Si logra unirse al Partido Verde, como ha intentado hacer en el pasado, sus 16 eurodiputados podrían cambiar significativamente la aritmética electoral.