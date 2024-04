Por Euronews con AP

Más de dos años después del conflicto, el Gobierno suizo está organizando una cumbre de alto nivel por la paz en Ucrania que se celebrará en el mes de junio.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha menospreciado la conferencia de paz sobre la guerra de Ucrania que albergará Suiza en junio. El mandatario asegura que no aceptará ningún plan que vaya en contra de sus propios intereses.

El Gobierno suizo ha planteado una cumbre internacional en junio con el objetivo de iniciar conversaciones de paz con Ucrania tras más de dos años de conflicto y ha pedido a Rusia que se una a este proceso.

Buergenstock Hotel Resort, donde previsiblemente será la conferencia por la paz en Suiza. Urs Flueeler/AP

Sin embargo, Putin asegura no haber recibido una invitación formal para acudir a las conversaciones de junio al tiempo que dice que la paz es imposible sin el diálogo con Rusia.

Piensan que no pintamos nada allí, pero al mismo tiempo dicen que es imposible decidir algo sin nosotros Vladímir Putin Presidente de Rusia

"No nos han invitado", ha afirmado tajante el presidente ruso. "Más bien, piensan que no pintamos nada allí, pero al mismo tiempo dicen que es imposible decidir algo sin nosotros. Habría sido gracioso si no fuera tan triste".

Rusia, a su vez, ha declinado la fórmula de paz planteada por el presidente ucranianoVolodímir Zelenski. Kiev ha hecho un llamamiento para que Moscú retire sus tropas, indemnice a su Gobierno y se enfrente a un Tribunal internacional que juzgue sus acciones.

Tras su encuentro de este jueves con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en Moscú, Putin aseguró estar abierto a negociaciones aunque no aceptaría "esquemas que nada tienen que ver con la realidad".

Último encuentro en el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y Vladímir Putin en Moscú. Gavriil Grigorov/Sputnik

Putin ha asegurado en repetidas ocasiones que el envío de tropas a Ucrania en febrero de 2022 responde a su intención depreservar los intereses rusos y a evitar que Ucrania se convierta en una amenaza para la seguridad de Rusia ante una posible unión de dicho país a la OTAN.

Kiev y sus aliados denuncian que la intervención militar de Rusia en Ucrania supone un acto de agresión militar y una invasión a gran escala. El ministro de Exteriores del Kremlin alertó la semana pasada de que las posibles conversaciones de paz podrían llegar a buen puerto solo si se tienen en cuenta los intereses de Moscú.