Antony Blinken: "Ucrania será miembro de la OTAN"

La OTAN promete a Ucrania más sistemas de defensa aérea. Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró que la Alianza no está directamente involucrada en la guerra.

"Ucrania será miembro de la OTAN", así lo afirmó el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, durante la reunión con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, en Bruselas, en el marco de la cumbre de la OTAN.

Los miembros de la Alianza elogiaron la determinación y la perseverancia de los ucranianos y prometieron seguir brindando ayuda al país. Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reiteró que la Alianza no está directamente involucrada en la guerra.

"No hay un plan para enviartropas de combate de la OTAN a Ucrania. No es algo que nos hayan pedido. Lo que nos están pidiendo los ucranianos es equipo, municiones, armas, y se lo estamos proporcionando a Ucrania. No estamos involucrando a los aliados de la OTAN como parte en el conflicto, sino que apoyamos a Ucrania en su derecho a la autodefensa", declaró Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.

Los miembros de la OTAN acordaron buscar en sus reservas más sistemas de defensa aérea para Ucrania. El presidente Zelenski recalcó la necesidad urgente de reforzar la defensa aérea. Y agradeció la ayuda.

Ataques dobles que se cobran la vida de médicos y rescatistas

Mientras, en Járkov se registraban nuevos bombardeos rusos a primera hora del viernes. Esta ciudad fue atacada justo la noche anterior. Los drones rusos se cobraron cuatro vidas, tres de las cuales eran trabajadores del servicio de rescate.

Kiev afirma que las fuerzas rusas utilizan la táctica de "ataques dobles", cuando un dron misil alcanza el mismo objetivo dos veces después de un lapso de tiempo, poniendo así en peligro a los rescatistas y médicos que ya se encuentran en el lugar después del primer ataque.

Al mismo tiempo, los medios rusos informaron que en la parte ocupada por Rusia de la región de Jersón, cuatro civiles murieron a causa de ataques ucranianos el jueves. En la ciudad de Kursk, en el sur de Rusia, se informó de explosiones y fuertes disparos el jueves por la noche.