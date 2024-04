Por Euronews & AP

La OTAN conmemora 75 años de defensa colectiva en Europa y Norteamérica. Una ocasión especial que los principales líderes diplomáticos de la organización han aprovechado para cerrar filas en torno a Ucrania mientras las tropas rusas, mejor armadas, ganan terreno en el campo de batalla.

Mientras los líderes de la OTAN debaten el apoyo militar a largo plazo a Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ha enfatizado la necesidad inmediata de armas occidentales para defenderse contra las fuerzas rusas. Dmytro Kuleba ha sido invitado a la reunión especial de los líderes de la OTAN en Bruselas este jueves para marcar su 75º aniversario.

El aniversario de la alianza militar se produce en un momento en el que la OTAN, que ahora está formada por 32 países, sopesa un plan para proporcionar a los ucranianos un apoyo militar a largo plazo más predecible.

Sin embargo, ante el aumento de los ataques aéreos rusos, Kuleba aseguró que Ucrania necesita desesperadamente más sistemas de misiles 'Patriot'.

"Salvar vidas ucranianas, salvar la economía ucraniana y salvar ciudades ucranianas depende de la disponibilidad de 'Patriots' y otros sistemas de defensa aérea en Ucrania", dijo el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. "Pero proporcionar 'Patriots' depende de los aliados, que tienen muchos de ellos", añadió.

Kiev reduce la edad de reclutamiento

Asolado por la escasez de municiones, el Gobierno de Volodímir Zelenski redujo esta semana la edad de reclutamiento militar de 27 a 25 años, en un esfuerzo por reponer sus filas. Además, durante la reunión en Bruselas este jueves, Dmytro Kuleba solicitó ayuda adicional en defensa para contrarrestar los crecientes ataques rusos con misiles balísticos.

"No quería estropear la fiesta de cumpleaños de la OTAN, pero me he sentido obligado a lanzar un mensaje aleccionador en nombre de los ucranianos sobre la situación de los ataques aéreos de Rusia contra mi país. Unas acciones que destruyen nuestro sistema energético y nuestra economía, que matan a civiles", declaró el ministro.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania agradeció a los aliados que hayan acordado empezar a identificar las reservas de baterías de misiles 'Patriot' que podrían enviarse a Ucrania. El 'Patriot' "es el único sistema que intercepta, eficazmente, misiles balísticos", afirmó.

Postura sólida de todos los miembros de la OTAN respecto a Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, antes de reunirse con Kuleba, señaló que "la determinación de todos los países representados en la OTAN, respecto al apoyo a Ucrania, sigue siendo sólida como una roca". Así añadió que "los aliados harán todo lo que puedan para garantizar que Ucrania tenga lo que necesita, para seguir haciendo frente a la continua agresión de Rusia. Una agresión que empeora cada día que pasa", dijo.

"La lucha que Ucrania tiene entre manos no es solamente la lucha de Ucrania. Es la lucha de todos, porque la agresión que está cometiendo Rusia no es solamente una agresión contra Ucrania y su pueblo, es una agresión contra los propios principios que yacen en el corazón del sistema internacional", añadió Blinken.

La reunión sobre Ucrania, que se prolongó mucho más de lo previsto, se celebró tras una ceremonia para conmemorar el día en que se firmó el tratado fundacional de la OTAN: el 4 de abril de 1949, en Washington.

Está prevista una celebración mayor cuando los dirigentes de la OTAN se reúnan en la capital estadounidense del 9 al 11 del próximo mes de julio.

"Me gusta el Tratado de Washington. Entre otras cosas, porque es muy corto", dijo sonriendo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. "Son apenas 14 párrafos en unas pocas páginas. Nunca un documento con tan pocas palabras ha significado tanto para tanta gente. Tanta seguridad, tanta prosperidad y tanta paz", señaló.

Una guerra iniciada por la cercanía de la OTAN a las fronteras de Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirma que lanzó la guerra, al menos en parte, porque la OTAN se estaba acercando a las fronteras de Rusia. Hoy día, las filas de la alianza casi se han triplicado desde sus 12 miembros fundadores. Finlandia y Suecia se unieron en un tiempo récord, en busca de cobijo, bajo la garantía de seguridad colectiva de la organización.

El Artículo 5 del Tratado de Washington estipula que un ataque contra cualquiera de sus miembros debe recibir una respuesta unida. Solamente se ha utilizado una vez, tras los atentados de Al Qaeda en suelo estadounidense en 2001.

Entre las acciones destacadas más recientes de la OTAN, tras la Guerra Fría y el derrumbamiento del Muro de Berlín, se encuentran su campaña aérea de 1999 contra la antigua Yugoslavia y su esfuerzo por evitar una guerra civil en Macedonia en 2001.

Entre sus iniciativas más controvertidas se encuentra la operación en Afganistán. La OTAN asumió el mando de la operación de seguridad en 2003 y se convirtió en la más larga, costosa y mortífera de la historia de la Alianza Atlántica. Estuvo marcada por una retirada caótica en agosto de 2021, abandonándose muchos de los éxitos conseguidos durante casi dos décadas.

Ucrania aspira a convertirse en breve en un país miembro de la OTAN

En la actualidad, Ucrania también quiere sentarse a la mesa de la OTAN, pero el organismo funciona por unanimidad y no hay consenso sobre si debe, o no debe, ingresar. La mayoría de los aliados se oponen a la adhesión mientras la guerra continúa en territorio ucraniano. Por ahora, la OTAN solamente promete que su puerta está abierta para Ucrania, de cara al futuro.

Los aliados de la OTAN tampoco se ponen de acuerdo sobre si armar o no a Ucrania. Como organización, la alianza solamente proporciona apoyo no letal, como vehículos de transporte, combustible, raciones de combate, suministros médicos y equipos de desminado.

Sin embargo, muchos miembros proporcionan armas y municiones bilateralmente, o en grupo. El grueso de los esfuerzos de la OTAN desde que las tropas rusas empezaron a concentrarse para la invasión de Ucrania, se ha centrado en reforzar sus propias fronteras cerca de Rusia y Ucrania para disuadir a Putin de atacar, después, a cualquiera de los aliados.

Una organización puesta a prueba durante la presidencia de Trump en Estados Unidos

Es posible que el Artículo 5 fuera sometido a su prueba más dura durante el mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La nación norteamericana es, con diferencia, el país miembro más poderoso de la OTAN.

Trump sugería que Estados Unidos podría no defender a ningún aliado del organismo que no aumentara su propio gasto en defensa hasta, al menos, el 2% del producto interior bruto, como todos habían acordado hacer en 2014.

Trump ha repetido la amenaza durante la campaña electoral de este año. La OTAN prevé que 18 de sus 32 miembros alcancen ese objetivo este año, frente a solamente tres hace una década.