Finlandia es parte de la OTAN ¿y ahora qué? | Riesgos y beneficios de la Alianza

La bandera de Finlandia ondea ya en la sede de la OTAN como el trigésimo primer miembro de la Alianza, a la que se incorporó este martes tras superar un fulgurante proceso de acceso pese a las amenazas de Rusia, con la que la organización transatlántica duplicó así su frontera terrestre.

Euronews conversó con Fabrice Pothier, asesor del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y antiguo responsable político de la OTAN, y Henri Vanhanen, investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales; para discutir sobre los beneficios, las obligaciones y las posibles amenazas reales que el país nórdico podría enfrentar por parte del Gobierno de Vladímir Putin tras su adhesión.

Ahora que Finlandia se ha incorporado a la OTAN, ¿puede detallarnos qué gana Finlandia a nivel estretégico?

R. Fabrice Pothier

Es una ganancia mutua. Para Finlandia es evidente que formará parte de una alianza defensiva más amplia. Pero la OTAN también sale ganando porque, en primer lugar, con Finlandia y pronto con Suecia, se cierra una especie de brecha con la que la OTAN ha estado lidiando durante las últimas décadas en la región del Báltico, donde cualquier tipo de planificación de contingencia, es decir, cuando los altos mandos militares tienen que considerar todo tipo de escenarios de crisis, no se podía contar con que Finlandia y Suecia se unieran automáticamente en respuesta a una posible incursión militar.

Con los 1 340 kilómetros de frontera que comparte Finlandia con Rusia, la Alianza ha duplicado su frente con Moscú.

La nueva adhesión crea una especie de "muro de contención", que comienza en el norte de Europa con Finlandia llegando hasta el este, donde la OTAN reforzó la presencia militar en su flanco oriental tras el estallido de la guerra en Ucrania. Primero con Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, y luego incluyendo nuevos grupos de combate en Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría.

Sin embargo, Finlandia no acogerá tropas de la OTAN por el momento. El ministro de Defensa de finlandés, Antti Kaikkonen, aseguró este martes que su país aún tiene que decidir si solicitará el despliegue de efectivos en su territorio. Jens Stoltenberg, afirmó, por su parte, que la OTAN esperará el consentimiento de Finlandia.

En 2022, tras el estallido de la guerra, la Alianza reforzó su flanco oriental y aumentó el número de fuerzas en los batallones de combate en los bálticos y Polonia. Euronews.

¿Qué acciones puede y no puede rechazar Helsinki de la Alianza?

R. Pothier

No hay ninguna obligación. La OTAN es fundamentalmente una alianza de naciones soberanas, y cada una toma su propia decisión soberana sobre si quiere tener otras fuerzas o capacidades autóctonas en su terreno o no. Y no hay automatismo en ambas partes. Tanto el propio país como otros países miembros no pueden esperar desplegar automáticamente lo que crean que deben desplegar en territorio finlandés. Y Finlandia no tendrá que unirse automáticamente a ninguna operación de la OTAN por el mero hecho de ser miembro de la Alianza.

R. Henri Vanhanen

El presidente (Sauli Niinistö) ha dicho que Finlandia no pondrá límites ni condiciones previas a su ingreso en la OTAN, lo que significa que Finlandia no tiene en realidad ningún límite a la posible presencia de la OTAN en suelo finlandés. Se tratará más bien de cómo contribuirá Finlandia a las tareas de la alianza en tiempos de paz, por ejemplo, participando en la vigilancia aérea de los países bálticos.

Rusia tomará medidas para reequilibrar su sistema de seguridad tras la adhesión de Finlandia, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov ¿Cuáles son las posibles acciones que podemos esperar de Rusia?

R. Pothier

Rusia se toma en serio el Artículo 5. Así que tenemos que asumir que ahora que Finlandia está bajo el Artículo 5, los rusos podrían jugar el juego habitual de chantaje-amenaza. Pero no está claro hasta dónde estarían dispuestos a llegar.

R. Vanhanen

El miedo no es lo que llevó a Finlandia a ingresar en la OTAN o a solicitar el ingreso en ella. Creo que fue la idea de intentar equilibrar el comportamiento agresivo de Rusia y también aportar estabilidad al norte de Europa. Si nos fijamos en el estado de ánimo en Finlandia, por ejemplo, ayer [martes 4 de abril] cuando Finlandia se unió a la OTAN, había mucha alegría en el aire. Alegría y alivio de que este "largo" viaje de Finlandia para integrarse en Occidente haya encontrado ahora un punto final con la OTAN. Así que con esta experiencia, Finlandia ha aprendido a estar preparada, pero nunca asustada.