El ex vicepresidente de EE.UU. Mike Pence presenta su candidatura para los comicios de 2024

El ex vicepresidente Mike Pence se para en el escenario con el Sen. Joni Ernst, R-Iowa, durante su Roast and Ride, el sábado 3 de junio de 2023, en Des Moines, Iowa. - Derechos de autor Charlie Neibergall/Copyright 2023 The AP. All rights reserved