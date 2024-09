Por David Mouriquand

'Babygirl' ya se ha convertido en una de las películas más comentadas del Lido de este año. Muchos apuntan a que será galardonada, sobre todo el elenco, encabezado por Nicole Kidman, que espera que sea una "historia liberadora".

Nicole Kidman ha vuelto al Lido con el estreno mundial de 'Babygirl', un audaz drama erótico sobre Romy, una ejecutiva de alto nivel que arriesga su carrera y su vida familiar al tener una aventura con un becario más joven.

Dirigida por Halina Reijn ('Bodies, Bodies, Bodies'), que da un giro poderoso, moderno y 'sex-positive' a los thrillers eróticos de los 80, la película también cuenta con Antonio Banderas como Jacob, el marido de Romy, y Harris Dickinson, de 'Triangle of Sadness', como Samuel, el becario que provoca confusión en torno al poder y la dinámica de género.

Resulta bastante apropiado que 'Babygirl' se estrenase en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ya que Kidman estuvo en el Lido hace 25 años con otro proyecto arriesgado: la última película de Stanley Kubrick, 'Eyes Wide Shut'.

En la rueda de prensa, Kidman dijo que esperaba que 'Babygirl' fuera una "historia liberadora" y se refirió a la naturaleza picante de la película. "Obviamente trata de sexo, pero también de deseo. Trata de tus pensamientos íntimos, de secretos, del matrimonio, de la verdad, del poder, del consentimiento".

La película trata de una tórrida aventura, pero también de la importancia de una comunicación honesta y abierta sobre la intimidad, los deseos y las manías. "Es la historia de una mujer y espero que sea una historia muy liberadora", continúa. "Está contada a través de la mirada de una mujer, y eso es para mí lo que la hizo tan única... Fue liberador".

De hecho, Reijn compartió que quería que 'Babygirl' se centrara en la "mirada femenina", aunque añadió que esto "no significa que la película no trate también sobre la masculinidad, el poder masculino, el control, la sexualidad, todas esas cosas".

Reijin añadió que instaría a los hombres a tomar nota de la "enorme" brecha de orgasmos que existe entre hombres y mujeres y dijo, sobre algunos de los comportamientos (que permanecerán sin desvelar) su película:

"En el caso de las mujeres, aún no hemos tenido mucho espacio para explorar este comportamiento, no solo lo fuertes que somos, sino también lo débiles que a veces somos. Mis padres me educaron de forma que no creo en el bien y el mal, creo que todos somos ambas cosas. Y tenemos que seguir poniendo el foco en eso, porque en el momento en que lo suprimimos, es cuando se vuelve peligroso".

En las notas de prensa de 'Babygirl', Reijn afirmaba que "todos llevamos una cajita negra llena de fantasías tabú que quizá nunca compartamos con nadie", y que estaba "fascinada por la dualidad de la naturaleza humana, y esta película es un intento de arrojar luz, sin juzgar, sobre las fuerzas opuestas que conforman nuestras personalidades".

"Para mí, el feminismo es la libertad de estudiar la vulnerabilidad, el amor, la vergüenza, la rabia y la bestia interior de una mujer".

Harris Dickinson compartió que un coordinador de intimidad estuvo presente en el set e hizo que las cosas fueran "pragmáticas", mientras que Kidman declaró que trabajar con Reijn fue fundamental para que se sintiera cómoda.

"Sabía que no me iba a explotar", dijo Kidman. "Se interprete como se interprete, no me sentí explotada. Todos nos cuidábamos mucho, éramos muy amables los unos con los otros y nos ayudábamos mutuamente. Me sentí muy auténtica, protegida y, al mismo tiempo, real".

Y añadió sobre el estreno de la película ante el público: "Ahora mismo estamos todos un poco nerviosos, así que espero que no me tiemblen las manos. Pero al mismo tiempo, estoy muy orgullosa de estar en un festival como este, y de seguir adelante con las películas que se siguen haciendo, y en particular con [las que tienen] mujeres al timón".

'Babygirl' se estrena en el Festival de Venecia en competición y será distribuida el 25 de diciembre por A24.