El director australiano Justin Kurzel adapta hechos reales y ofrece un apasionante thriller sobre un conocido grupo de odio en Estados Unidos, así como un cuento con moraleja sobre los actuales herederos de los supremacistas blancos.

Basada en el libro de no ficción 'La Hermandad Silenciosa', de Kevin Flynn y Gary Gerhardt, 'La Orden', de Justin Kurzel, toma su nombre de la organización terrorista de supremacía blanca que asesinó a tres personas y cometió numerosos robos con la intención de provocar una guerra racial.

El grupo se inspiró en el libro racista 'Los diarios de Turner', que ocupa un lugar central en la película de Kurzel. Calificado de "biblia de la derecha racista" por el FBI, en él se describen los pasos necesarios para iniciar una revolución en Estados Unidos que desemboque en el derrocamiento del Gobierno federal y en una guerra racial que culmine con el exterminio de los no blancos y los judíos. "El día de la soga", lo llama el autor neonazi William Luther Pierce.

Si todo esto te suena a algo preocupante en relación con los cánticos de "Los judíos no nos reemplazarán" liderados por supremacistas blancos en Charlottesville, la insurrección del Capitolio de 2021 y la horca preparada para el exvicepresidente Mike Pence, es por diseño. 'Diarios de Turner' ha inspirado numerosos actos de violencia y sigue siendo lectura de cabecera para muchos grupos de odio activos y terroristas nacionales. Esta resonancia con el extremismo actual y el dividido panorama político de Estados Unidos es el núcleo de 'The Order', aunque retroceda en el tiempo hasta 1983.

'The Order' un thriller extremista de los años 80

Nos encontramos con el agente del FBI Terry Husk (un bigotudo y siempre mascando chicle Jude Law), que llega a Coeur d'Alene, en el noroeste de Idaho, donde enseguida localiza varios carteles y panfletos pertenecientes a la Nación Aria.

Sus ojos están entrenados, ya que el veterano canoso se ha ganado la reputación de investigar al KKK y facciones racistas similares. Pronto descubre, con la ayuda del Policía local Jamie Bowen (Tye Sheridan), que un grupo de odio en constante expansión está preparando algo grande, precedido de una serie de atracos a bancos, atracos con furgones blindados y atentados con bomba.

Aunque los grupos de odio no suelen robar bancos, el líder de 'The Order', Bob Mathews (Nicholas Hoult), está en camino de crear una milicia, cansado de la postura de "todo palabras, nada de acciones" del predicador del odio, el reverendo Richard Butler, y su Iglesia de Jesucristo Cristiano.

"Estamos en plena guerra", dice Mathews a su rebaño. Y su intención es llevarla a cabo, aunque eso signifique sacrificarse a sí mismo y no ver prosperar a su preciada estirpe: "Una cosa que nunca muere es la fama de las hazañas de un muerto".

Tras películas impactantes como 'Snowtown', 'True History of the Kelly Gang' y 'Nitram', el cineasta australiano Kurzel sigue impresionando cuando se trata de representar la violencia de forma realista y contundente. Desde los atracos a bancos y los resonantes disparos hasta el asesinato del locutor de radio judío Alan Berg (Marc Maron), la violencia parece coreografiada sin parecer afectada.

En este sentido, y gracias al trabajo estelar del montador Nick Fenton, no es difícil comparar algunos de los atracos, tiroteos y el juego del gato y el ratón entre Husk y Mathews con 'Heat', de Michael Mann, e incluso con el infravalorado western policíaco 'Hell or High Water', de David Mackenzie. Puede que 'The Order' no llegue a sus niveles ni impresione de la misma manera que estas películas, pero sigue siendo un thriller apasionante en todo momento.

La historia y sus tramas pueden resultar predecibles en ocasiones -el viejo y adusto agente que forma equipo con el ansioso novato que tiene todas las de perder-, pero las interpretaciones sacan adelante 'The Order'. Jude Law y Nicolas Hoult convencen en sus dos papeles, y este último se lleva la palma como encarnación sutilmente carismática del mal cotidiano. Gracias a la fuerza de la interpretación de Hoult, la película se convierte en un inquietante cuento con moraleja sobre la actualidad.

Puede que la Orden haya sido desmantelada y que algunos de sus miembros sigan entre rejas, pero el nacionalismo cristiano y las ramas extremas de la multitud MAGA demuestran que, independientemente de la forma que adopten sus creencias, los descendientes de la secta de la vida real siguen vivos. Y, lo que es más inquietante, prosperan.

The Order se estrenóen la 81ª edición delFestival de Venecia.