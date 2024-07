Ya se ha dado a conocer la programación de la 81ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y la nueva película de Almodóvar, 'The Room Next Door', con Tilda Swinton y Julianne Moore, estará en el cartel

PUBLICIDAD

El director artístico del Festival de Venecia, Alberto Barbera,**ha desvelado el cartel de la competición oficial de la 81ª edición del certamen, un programa repleto de estrellas que debería compensar la ausencia de estrellas en la alfombra roja el año pasado debido a la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

El festival se ha ganado a pulso la reputación de plataforma de lanzamiento de la temporada de premios, y el cartel de este año lo confirma, con películas de la talla de Pablo Larraín, Pedro Almodóvar, Justin Kurzel y Luca Guadagnino.

Más abajo encontrará el cartel completo.

Algunas de las entradas más destacadas serán el regreso de Todd Phillips con 'Joker: Folie à Deux', la secuela de la película ganadora del León de Oro en 2019, 'Joker', protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga; el debut en inglés de Pedro Almodóvar, 'The Room Next Door', con Tilda Swinton y Julianne Moore.

También el regreso de Luca Guadagnino con 'Queer', basada en la novela homónima de 1985 de William S. Burroughs y protagonizada por Daniel Craig; y 'Maria', la película biográfica de Pablo Larraín sobre Maria Callas, protagonizada por Angelina Jolie.

Las dos anteriores biopics trágicas de Larraín -'Spencer' , protagonizada por Kristen Stewart como la princesa Diana, y 'Jackie', con Natalie Portman como Kennedy Onassis- también se estrenaron en el Lido.

También está el drama de Brady Corbet 'The Brutalist', que narra 30 años de la vida de László Tóth, un judío nacido en Hungría que sobrevivió a Auchwitz, interpretado por Adrien Brody. El drama también está protagonizado por Guy Pierce, Felicity Jones, Joe Alwyn, Alessandro Nivola y Stacy Martin.

Por otra parte, entre las películas preliminares destacan 'The Order', del australiano Justin Kurzel, protagonizada por Jude Law y Nicholas Hoult en una historia sobre la investigación del FBI en los años 80 de la organización supremacista blanca del título, y el regreso del cineasta Walter Salles con 'I'm Still Here', el primer largometraje del director brasileño en más de una década.

Otras películas estelares son 'Wolfs', de John Watts, con George Clooney y Brad Pitt (proyectada fuera de concurso), y 'Beetlejuice', la secuela de Tim Burton de la película de culto de 1988 (también proyectada fuera de concurso). Esta comedia sobrenatural está protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Monica Bellucci y Willem Dafoe, que acudirán al estreno.

La competición cuenta con un total de tres películas francesas: 'Leurs Enfants Après Eux' (Nuestros hijos después de nosotros), una historia de madurez de los directores Ludovic y Zoran Boukherma, basada en la novela de Nicolas Mathieu ganadora del Premio Goncourt; 'Jouer Avec Le Feu' (El hijo tranquilo), protagonizada por Vincent Lindon en el papel de un padre que tiene que enfrentarse a uno de sus hijos que coquetea con la extrema derecha; y 'Trois Amies', la historia de Emmanuel Mouret sobre tres mujeres y sus entrelazadas relaciones amorosas.

Francia también estará representada por el legendario director Claude Lelouch, que acudirá a Venecia con su película 'Finalement', una comedia en la que participan Kad Merad, Elsa Zylberstein, Sandrine Bonnaire y Barbara Pravi.

Fotograma de la película 'Babygirl' A24

El cartel parece bastante cargado de contenido sexual, no sólo con la mencionada 'Trois Amies', sino también con la presencia del thriller erótico 'Babygirl', con Nicole Kidman embarcada en una relación sadomasoquista con un hombre más joven; y la aparentemente "extremadamente explícita" (según Barbera) 'Love', que forma parte de una trilogía no oficial de películas del director noruego Dag Johan Haugerud, que explora comportamientos sexuales que contrastan con las expectativas y normas sociales.

Cartel de la 81 edición del Festival de Cine de Venecia. Venice Film Festival

Cabe destacar que, de las 21 películas a concurso, seis están dirigidas por mujeres, casi el doble que en anteriores competiciones de Venecia. Se trata de la ya mencionada 'Jouer Avec Le Feu', del dúo de hermanas directoras Delphine y Muriel Coulin; 'Vermiglio', de Maura Delpero; 'Babygirl', de Halima Reijn; y el drama de época 'Harvest', de Athina Rachel Tsangari; 'Diva Futura', de Giulia Louise Steigerwalt; y 'April', de la galardonada directora georgiana Dea Kulumbegashvili, un drama sobre una obstetra que practica abortos clandestinos en una zona rural de Georgia.

Series de televisión de grandes directores

Además, series de televisión de directores aclamados como Alfonso Cuarón con Disclaimer, protagonizada por Cate Blanchett; Thomas Vinterberg con Families Like Ours, una serie distópica de ciencia ficciónsobre el cambio climático y Dinamarca sumergida por el agua; y Joe Wright con M. Il Figlio Del Secolo, también se estrenará en el Lido este año.

Por último, no hay que olvidar a los críticos, ya que este año se estrena fuera de concurso 'Baby Invasion', la nueva película de Harmony Korine. Tras 'AGGRO DR1FT', que se estrenó en Venecia el año pasado -y que tiene el honor de ser nuestrapeor película del año (de momento) -, la última de Korine es un thriller de 80 minutos sobre un grupo de mercenarios que utilizan caras de bebés como avatares para ocultar su identidad.

Al parecer, la película promete "seguir desafiando las limitaciones del lenguaje audiovisual" y es, según Barbera, "igual de perturbadora" que 'AGGRO DR1FT'. Nos reservamos el juicio para ver si se trata de otra provocación vacía...

PUBLICIDAD

En un tono más alegre, Peter Weir y Sigourney Weaver han sido elegidos para recibir el premio a la Trayectoria, e Isabelle Huppert preside el jurado este año. El jurado también está compuesto por James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz y Zhang Ziyi.

El Festival de Venecia se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre.

He aquí el programa completo:

VENEZIA 81 COMPETICIÓN

PUBLICIDAD

'La habitación de al lado', dir: Pedro Almodóvar

'Campo di Battaglia', dir: Gianni Amelio

'Leurs Enfants Après Eux', dirs: Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma

'The Brutalist', dir: Brady Corbet

PUBLICIDAD

'El hijo tranquilo', dirs: Delphine Coulin, Muriel Coulin

'Vermiglio', dir: Maura Delpero

'Cartas sicilianas', dirs: Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

'Queer', dir: Luca Guadagnino

PUBLICIDAD

'Amor', dir: Dag Johan Haugerud

'Abril', dir: Dea Kulumbegashvili

'La Orden', dir: Justin Kurzel

'María', dir: Pablo Larrain

PUBLICIDAD

'Trois Amies', dir: Emmanuel Mouret

'Matar al Jockey', dir: Luis Ortega

'Joker: Folie à Deux', dir: Todd Phillips

'Babygirl', dir: Halina Reijn

PUBLICIDAD

'Sigo aquí', dir: Walter Salles

'Diva Futura', dir: Giulia Louise Steigerwalt

'Harvest', dir: Athina Rachel Tsangari

'Youth - Homecoming', dir: Wang Bing

PUBLICIDAD

'Stranger Eyes', dir: Yeo Siew Hua

FUERA DE CONCURSO

Ficción

'Beetlejuice Beetlejuice', dir: Tim Burton (Película inaugural)

PUBLICIDAD

'L'Orto Americano', dir: Pupi Avati (Película de clausura)

'Il Tempo che ci Vuole', dir: Francesca Comencini

'Phantosmia', dir: Lav Diaz

'Maldoror', dir: Fabrice du Welz

PUBLICIDAD

'Furia rota', dir:Takeshi Kitano

'Baby Invasion', dir: Harmony Korine

'Nube', dir: Kurosawa Kiyoshi

'Finalement', dir: Claude Lelouch

PUBLICIDAD

'Wolfs', dir: Jon Watts

'Se Posso Permettermi Capitolo II', dir: Marco Bellocchio

'Allégorie Citadine', dirs: Alice Rohrwacher, JR

No ficción

PUBLICIDAD

'Por qué la guerra', dir: Amos Gitai

'2073', dir: Asif Kapadia

'Bestiari, Erbari, Lapidari', dirs: Massimo D'Anolfi, Martina Perenti

'Apocalipsis en los trópicos', dir: Petra Costa

PUBLICIDAD

'One to One: John & Yoko', dir: Kevin Macdonald, Sam Rice-Edwards

'Separados', dir: Errol Morris

'Israel Palestina en la televisión sueca 1958-1989', dir: Goran Hugo Olsson

'Rusos en guerra', dir: Anastasia Trofimova

PUBLICIDAD

'TWST/Things We Said Today', dir: Andrei Ujica

'Songs of Slow Burning Earth', dir: Olha Zhurba

'Riefenstahl', dir: Andres Veiel

Proyecciones especiales

PUBLICIDAD

'Leopardi. Il Poeta Dell'Infinito', dir: Sergio Rubini

'Master and Commander: The Far Side of the World', dir: Peter Weir

'La belleza no es un pecado', dir: Nicolas Winding Refn

Series

PUBLICIDAD

'Disclaimer', dir: Alfonso Cuarón

'El Año Nuevo', dirs: Rodrigo Sorogoyen del Amo, Sandra Romero

'Familias como la nuestra', dir: Thomas Vinterberg

'M - Il Figlio del Secolo', dir: Joe Wright

PUBLICIDAD

HORIZONTES EXTRA

'5 de septiembre', dir: Tim Fehlbaum

'Vittoria', dirs: Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman

'Le Mohican', dir: Frederic Farrucci

PUBLICIDAD

'Buscando refugio para el Sr. Rambo', dir: Khaled Mansour

'La Storia del Frank e della Nina', dir: Paola Randi

'El testigo', dir: Nader Saeivar

'After Party', dir: Vojtech Strakaty

PUBLICIDAD

'King Ivory', dir: John Swab

'Al filo de la noche', dir: Turker Suer

HORIZONTES

'Nonostante', dir: Valerio Mastandrea

PUBLICIDAD

'La vida tranquila', dir: Alexandros Avranas

'Mon Inséparable', dir: Anne-Sophie Bailly

'Aïcha', dir: Mehdi Barsaoui

'Felices Fiestas', dir: Scandar Copti

PUBLICIDAD

'Familia', dir: Francesco Costabile

'Uno de esos días en que Hemme muere', dir: Murat Firatoglu

'Toque familiar', dir: Sarah Friedland

'Marco, dirs': Jon Garano, Aitor Arregi

PUBLICIDAD

'Carissa, dirs': Jason Jacobs, Devon Delmar

'Deseando una estrella', dir: Peter Kerekes

'Mistress Dispeller', dir: Elizabeth Lo

'El año nuevo que nunca llegó', dir: Bogdan Muresanu

PUBLICIDAD

'Pooja, Sir', dir: Deepak Rauniyar

'De perros y hombres', dir: Dani Rosenberg

'Pavements', dir: Alex Ross Perry

'Happyend', dir: Neo Sora

PUBLICIDAD

'L'Attachement', dir: Carine Tardieu

'Diciannove', dir: Giovanni Tortorici