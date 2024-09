Por Euronews

Rusia destruyó o dañó unas 500 instalaciones deportivas paralímpicas en Ucrania, lo que obligó a sus atletas a prepararse para los juegos de París en condiciones precarias. Sin embargo, el equipo terminaría haciéndolo mejor que en Tokio 2020. 'Euronews' preguntó a algunos atletas cómo lo lograron.

Ucrania se mantiene firme en el top 10 del medallero paralímpico a pesar de dos años de guerra que han obligado a los atletas a entrenarse en condiciones brutales. Algunos sobrevivieron a la ocupación en Mariupol y Kherson o se quedaron sin hogar en Donbas y Zaporiyia, zonas asoladas por la agresión rusa.

Bajo la amenaza de constantes bombardeos, decenas no tuvieron otra alternativa que abandonar el país. Más del 70% de los demás decidieron quedarse y formarse en Ucrania. 'Euronews' habló con algunos de los que permanecieron en Ucrania para saber cómo es prepararse para los Juegos Paralímpicos en un país devastado por la guerra.

El sonido constante de las bombas

Cuando estalló la guerra en febrero de 2022 y Odesa se vio sometida a intensos bombardeos, el saltador de longitud Oleksandr Lytvynenko abandonó inmediatamente la ciudad ante el temor de que fuera ocupada. Se trasladó a un pueblo sin ningún equipamiento, ni siquiera zapatillas de deporte.

"No había ninguna infraestructura", cuenta a 'Euronews'. "Me entrené en un parque infantil local. Los niños me miraban como si fuera un extraterrestre y se reían".

Debido a los frecuentes apagones, no había electricidad ni aire acondicionado. En los meses más calurosos, había días con temperaturas que alcanzaban los 45°C. Las noches no eran mejores. Lytvynenko se iba a la cama bajo el ruido incesante de las bombas.

"No podía dormir. Todas las noches eran así. Y por la mañana tenía que levantarme a entrenar y hacer mi trabajo para prepararme para los Juegos Paralímpicos", dijo.

El atleta paralímpico ucraniano Oleksandr Lytvynenko Comité Paralímpico de Ucrania

Los atletas rusos "nos llaman nazis"

A pesar de dos años de entrenamiento en condiciones infernales, Lytvynenko consiguió ganar una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París. Sin embargo, está un poco decepcionado, dijo. En la competición, terminó por detrás del atleta ruso Evgenii Torsunov.

Lytvynenko explicó que hay acritud entre los atletas ucranianos y rusos en la Villa Paralímpica.

Rusia y Bielorrusia están excluidas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos debido a la guerra en Ucrania. Sin embargo, los atletas con pasaporte ruso o bielorruso pueden competir bajo bandera neutral.

"Nos llaman nazis cuando nos cruzamos", dijo Lytvynenko refiriéndose a los atletas rusos. "Nos provocan, con la esperanza de conseguir reacciones ante las cámaras. No son neutrales en absoluto".

'Euronews' se puso en contacto con el Comité Paralímpico Internacional para que comentara las acusaciones. Afirmó que, por el momento, no ha recibido ninguna queja del CPN de Ucrania, el Comité Paralímpico del país, con pruebas que la respalden.

La vida continúa para los amputados de guerra

Anton Kol, un nadador de Dnipro, dijo que no una, sino dos instalaciones deportivas fueron gravemente dañadas allí. Durante el bombardeo, él estaba dando un paseo al aire libre con su hijo. Después, se trasladó a 30 km de la ciudad para entrenar y ganó una medalla de bronce y otra de plata en los Juegos de París.

"Intentaba ser fuerte", dijo. "Quería ser fuerte por nuestros soldados".

El nadador paralímpico ucraniano Anton Kol Comité Paralímpico Ucraniano

Abandonar Dnipro cuando terminen los Juegos Paralímpicos no es una opción, aunque la ciudad siga bajo bombardeo.

"Volveré allí. Me encanta mi ciudad. Tengo que estar allí", declaró a 'Euronews'. "Ahora ayudo a los amputados de guerra en su rehabilitación", dijo, ya que quiere "mostrarles que la vida continúa incluso después de eso".