Como una forma de mantener las festividades veraniegas, vamos a revisar las canciones que podrían formar parte del álbum de los Juegos Olímpicos para celebrar la gran música de París 2024.

PUBLICIDAD

Ha sido un verano increíble para el deporte, con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de París en el centro de la diversión y los festejos. Con los Juegos Paralímpicos de verano de 2024 aún en pleno apogeo, es hora de recuperar la pequeña tradición del álbum olímpico como forma de celebrar la euforia de los Juegos a través de la música.

No ha habido un álbum oficial de los Juegos Olímpicos de verano desde los Juegos de 2012 en Londres. Ese año se publicaron dos álbumes, 'Isles of Wonder' y 'A Symphony of British Music', con la música de las ceremonias de apertura y clausura, respectivamente.

Recuperar los álbumes oficiales

Este sería un año redondo para recuperar los álbumes oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano. Repasemos algunos de los éxitos que han definido el turno de París como sede de los legendarios Juegos Olímpicos.

Dos canciones fueron elegidas este año como temas e himnos oficiales de los Juegos Olímpicos. La primera es una composición clásica moderna de Victor le Masne titulada 'Parade'. Le Masne es productor de las leyendas francesas del electro Justice y Kavinsky.

'Hello World', de Gwen Stefani y Anderson .Paak, fue la segunda canción oficial de los Juegos Olímpicos de este año. Producida por Ryan Tedder y realizada en colaboración con el patrocinador Coca-Cola Company, se trata más bien de una canción genérica de pop optimista que no entra en la discografía de ninguno de sus músicos principales.

La ceremonia inaugural de París fue un asunto controvertido. Fue la primera que se celebró fuera de un estadio en la historia de los Juegos Olímpicos, y dividió a los críticos sobre si la ceremonia celebrada en el río Sena fue un aburrido festival bajo la lluvia o una tenue celebración de la cultura francesa moderna.

Lady Gaga actúa en París, Francia, antes de la ceremonia de apertura AP Photo

En lo que sí destacó la ceremonia inaugural fue en su selección musical. Repleta de grandes nombres de la industria, la ceremonia incluyó a la estrella del pop Lady Gaga interpretando la emblemática canción de la bailarina francesa Zizi Jeanmaire 'Mon truc en plumes'.

Probablemente el momento más emblemático de la ceremonia se produjo cuando el desfile llegó a la Conciergerie, la prisión que albergó a María Antonieta durante la Revolución Francesa. En los muros exteriores de la prisión, los artistas cantaron en concierto vestidos como la última reina de Francia, con la cabeza entre las manos, mientras Gojira hacía historia como la primera banda de metal en actuar en los Juegos Olímpicos.

A Gojira se unió la cantante de ópera Marina Viotti para interpretar la canción de la Revolución Francesa 'Ça Ira' (Todo irá bien), rebautizada como 'Mea Culpa' para la ceremonia.

El artista estadounidense Snoop Dogg realiza un breve baile en el escenario antes de la competencia de break en el Parque Urbano La Concorde en los Juegos Olímpicos de Verano AP Photo

Antes de los Juegos Olímpicos, la esperada actuación de la cantante franco-maliense Aya Nakamura fue objeto de críticas por parte de figuras de extrema derecha, entre ellas la líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen.

Le Pen calificó la presencia de Nakamura de "símbolo poco bello" y de "provocación suplementaria de Emmanuel Macron". El comité organizador de los Juegos de París tachó sus comentarios de "escandalosamente racistas".

Nakamura interpretó dos de sus canciones, 'Pookie' y 'Djadja', así como una versión de 'For me formidable', de Charles Aznavour.

Céline Dion actúa en París, Francia, durante la ceremonia de apertura AP Photo

La ceremonia de apertura también incluyó versiones de 'Imagine', de John Lennon, a cargo de Juliette Armanet, así como de la presentadora de Drag Race France, Nicky Doll, interpretando 'I Had a Dream'. Pero el momento final que realmente se llevó el espectáculo será siempre el de Céline Dion. La cantante canadiense luchó contra su debilitante síndrome de la persona rígida para cantar gloriosamente 'Hymne à l'amour' de Édith Piaf desde la Torre Eiffel como gran final.

La ceremonia de clausura tampoco se quedó atrás en lo que respecta a los mejores discos que podrían añadirse al álbum de las Olimpiadas.

La cantautora francesa Zaho de Sagazan, ganadora tanto del Gran Premio del Jurado como del Premio del Público en la edición de este año de los premios Music Moves Europe, abrió la ceremonia con 'Sous le ciel de Paris', antes de un espectáculo repleto de estrellas de la música contemporánea.

PUBLICIDAD

Ezra Koenig y Phoenix actúan durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 AP Photo

Phoenix interpretó su gran éxito indie 'Lisztomania', y también actuaron la cantante belga Angèle, el productor electrónico francés Kavinsky, el dúo francés de música ambiental Air y el rapero camboyano VannDa.

En un guiño a los próximos Juegos de 2028 en Los Ángeles, Ezra Koenig de Vampire Weekend también apareció, antes de un segmento final con los Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish y Snoop Dogg celebrando el traslado californiano.

También hay algunos éxitos clásicos de la ceremonia de clausura para incluir en el futuro álbum, como la interpretación de 'Les Champs-Elysées' de Joe Dassin, 'Emmenez-moi' de Charles Aznavour y, por supuesto, la interpretación de la Orquesta Sinfónica Divertimento de 'La Marsellesa' de Victor le Masne.