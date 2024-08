Otro día, otro uso no autorizado de una canción por parte del equipo de campaña de Trump... Beyoncé añade su nombre a una larga lista de artistas que están emitiendo cartas de cese y desistimiento o incluso demandando a Trump por utilizar sus canciones sin permiso.

PUBLICIDAD

Al parecer, Beyoncé ha amenazado a la campaña de Donald Trump con emprender acciones legales por el uso no autorizado de su canción 'Freedom' en un vídeo en las redes sociales, días después de que la cantante aprobara que la canción fuera el himno oficial de la campaña presidencial de Kamala Harris.

Según 'Rolling Stone', el sello discográfico de la cantante ha enviado una carta de cese y desistimiento a la campaña de Trump después de que el portavoz del ex presidente, Steven Cheung, publicara un vídeo ya eliminado en X de Trump bajando de un avión con la canción 'Freedom' sonando de fondo.

Harris salió al ritmo de 'Freedom' en julio, cuando hizo su primera aparición pública desde que el presidente Joe Biden anunció que dejaría la candidatura para 2024. Además, el primer vídeo de campaña de Harris para las elecciones presidenciales tenía como banda sonora la canción de Beyoncé, incluida en el álbum de 2016 de la artista 'Lemonade'.

El vídeo está narrado por el actor Jeffrey Wright, al que se escucha decir: "¿Qué clase de Estados Unidos queremos? ¿Una en la que estemos divididos, enfadados, deprimidos? Vamos. Somos estadounidenses. ¿Fascismo? Lo conquistamos. ¿La luna? Aterrizamos en ella. ¿El futuro? Construyéndolo. ¿La libertad? Nadie la ama más".

Aunque Beyoncé no ha apoyado públicamente la candidatura de Harris a la presidencia, la 'CNN' ha informado de que podría actuar esta noche en la última noche de la Convención Nacional Demócrata.

Trump es famoso por utilizar música en sus mítines de campaña sin el permiso de los artistas. Desde Tom Petty, Neil Young y The Rolling Stones hasta Adele, Bruce Springsteen y Sinead O'Connor han emitido órdenes de cese y desistimiento contra el político.

La semana pasada, el patrimonio de Isaac Hayes le demandó por 134 cargos de infracción de derechos de autor, y este mes, tanto el artista francés Woodkid como Céline Dion denunciaron los usos no autorizados de sus canciones en los mítines de Trump.

La canción de Dion de la película ganadora de un Oscar Titanic, "My Heart Will Go On", se utilizó en un mitin en Montana. El equipo de Dion condenó el uso y cuestionó la elección de la canción, escribiendo: "Y de verdad, ¿Esa canción?" - demostrando que Trump y su equipo de campaña parecen tener poca o ninguna conciencia de sí mismos cuando se trata de cultura o del hecho de que su campaña se siente como un barco que se hunde en este momento.