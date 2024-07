El presidente de Estados Unidos ha confirmado que no se presentará a la reelección este domingo mediante un comunicado en sus redes sociales.

¿Quién sustituirá a Joe Biden? Es la pregunta que todo el mundo se hace después de que en la tarde de este domingo el candidato demócrata y presidente de los Estados Unidos anunciara que no se presentará a la reelección.

Su decisión llega después de un fuerte cuestionamiento de su estado de salud y de las críticas de importantes líderes demócratas, entre ellos Barack Obama, que pidieron su renuncia.

La retirada de fondos, crucial en su decisión

También la retirada de fondos por parte de algunos de los principales donantes por parte de la formación habría sido crucial para que Joe Biden se decidiera a dar un paso atrás que muchos esperaban.

La duda ahora es quién se enfrentará a Donald Trump en los comicios de noviembre. Todas las miradas están sobre Kamala Harris, la actual vicepresidenta. Tanto es así que el propio Biden le ha dado su apoyo en un mensaje a través de las redes sociales.

Kamala, además, es la única que en este momento puede utilizar los fondos que Joe Biden había reunido para financiar la campaña, pues ella forma parte del equipo original al que se dirigían las donaciones.

Si ella no se presenta, está por ver qué ocurre con ese dinero y si un nuevo candidato podría utilizarlo. Aunque Harris es una autoridad en el Partido Demócrata, las últimas encuestan no muestran en una gran popularidad.

Joe Biden apoya a Kamala Harris

El apoyo de Biden a Kamala Harris es más que contundente. "Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue escoger a Kamala Harris como vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi apoyo total para que Kamala sea la nominada de nuestro partido este año", ha dicho.

No obstante, no es la única que puede relevar a Biden. Los gobernadores demócratas en los Estados donde la formación gobierna podrían dar un paso adelante, aunque se abriría un proceso más complejo que Kamala Harris se ahorraría al ser la número de dos del hasta ahora candidato.

Otras voces señalan a la ex primera dama Michelle Obama, pero voces cercanas a la esposa de Barack Obama han asegurado hasta el momento que no estaría dispuesta. No obstante, algunos la ven como la única salvación posible de los demócratas.