Por Euronews con AP

En los alrededores del consulado israelí en Múnich la Policía detectó a un sospechoso y comenzó un tiroteo.

La Policía alemana de Múnich informó de que el jueves unos agentes dispararon contra una persona sospechosa en una zona cercana al consulado israelí y a un museo dedicado a la historia de la época nazi de la ciudad.

Según un comunicado en la red social X, la persona fue alcanzada por los disparos, pero no se facilitaron más detalles. También se dijo que no había indicios de otros sospechosos relacionados con el incidente y han pedido la colaboración ciudadana con vídeos y fotos para poder continuar la investigación. No se ha revelado de inmediato el motivo del comportamiento sospechoso del individuo.

El incidente tuvo lugar en la zona de Karolinenplatz, cerca del centro de Múnich. La policía dijo que había aumentado su presencia en la ciudad, la tercera más grande de Alemania, pero que no tenía indicios de incidentes en otros lugares ni de otros sospechosos. El atacante no está muerto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo que el consulado en Múnich estaba cerrado cuando se produjo el tiroteo y que ningún miembro del personal del consulado se había visto afectado por el incidente.