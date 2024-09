Por Euronews con IJF

¡Bienvenidos al tercer día del Gran Premio de Judo de Zagreb 2024! ¡Hoy suben al podio las mayores estrellas de las categorías de peso pesado, así como muchos jóvenes judokas que compiten por la gloria!

En la categoría de menos de 90 kg, parecía que la pelea se iba a decidir en el Golden Score, pero el húngaro Péter Sáfrány evitó un ataque y lo transformó en un control para su ventaja. ¡Con menos de 10 segundos restantes en el reloj, aguantó para ganar su primera medalla de oro en un Gran Premio! El vicepresidente de la Federación Internacional de Judo (IJF), Laszlo Toth, entregó las medallas.

"Estoy muy feliz, muchas gracias. Es la segunda vez que gano una competición aquí. Hace cinco años gané la Copa de Europa Cadete aquí en Zagreb y después gané mi primer Gran Premio", dijo entusiasmado Péter Sáfrány.

En la categoría de menos de 78 kg, la judoca holandesa Sanne van Dijke compitió por primera vez en su nueva categoría de peso e inmediatamente demostró que pertenecía a ella. Un nuevo comienzo con medalla de oro mundial y medallista olímpica. La directora de Educación de la IJF, Sanda Čorak, entregó las medallas.

"Me hizo darme cuenta de que si quiero subir a 78 kg, necesito ampliar un poco mi judo. Creo que con el judo que hago en los 70 kg, porque soy mucho más fuerte, no lo hago". Estas chicas no se salen con la suya, pero también es emocionante porque nunca dejas de aprender", dijo Sanne van Dijke después de su partido.

En la categoría de menos de 100 kg, el ucraniano Anton Savytskiy ganó su primera medalla de oro en un Gran Premio. Un waza-ari le bastó para subir a lo más alto del podio. Almaz Alsenov, director general del grupo Harvest, entregó las medallas.

En la categoría de más de 78 kg, la francesa Coralie Hayme ganó su primera medalla de oro en un Gran Premio. ¡Una alegría inmensa para el judoka francés! El director de Medios de Comunicación y Judo por la Paz de la FIJ, Nicolas Messner, entregó las medallas.

En la categoría de más de 100 kg, el judoca japonés Kanta Nakano celebró su participación en el 'World Judo Tour' con una medalla de oro. Un enorme ippon para cerrar el evento. El Tesorero General de la FIJ, Naser Al Tamimi, entregó las medallas.