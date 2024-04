Céline Dion: "No sé si volveré a los escenarios, mi cuerpo me lo dirá"

La cantante habla de su vida, desde que en 2022 su carrera quedó en suspenso debido a una rara enfermedad autoinmune: el síndrome de la persona rígida (SPR).

Céline Dion se ha puesto al día sobre su lucha contra la enfermedad autoinmune que ha paralizado su carrera y la ha mantenido alejada de los escenarios durante cuatro años. En otoño de 2022 se le diagnosticó una rara enfermedad neurológica conocida como Síndrome de la Persona Rígida (SPR). Hoy día, la cantante de 56 años afirma que está de vuelta.

En una larga entrevista concedida a la revista Vogue France, describe su implacable lucha diaria contra el SPR. La enfermedad "sigue conmigo y siempre lo estará. Tengo que aprender a vivir con ella", subraya.

La cantante canadiense comparte la desesperación experimentada en las primeras fases de este trastorno neurológico autoinmune, extremadamente raro, que afecta a unas 8.000 personas en todo el mundo.

"Al principio me preguntaba: ¿por qué yo? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué he hecho yo? ¿Es culpa mía?", señala la artista. "La vida no te da respuestas. Solamente tienes que vivirla. Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. Tal y como yo lo veo, tengo dos opciones: entreno como una deportista y trabajo muy duro, o desconecto y se acabó, me quedo en casa, escucho mis canciones, me pongo delante del espejo y me canto a mí misma. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y toda mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero estar lo mejor posible. Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel. Tengo esa fuerza y esa motivación dentro de mí. Sé que nada va a detenerme", explica.

Céline Dion presenta el premio al Álbum del Año durante la 66ª edición de los Grammy, en febrero de 2024. AP Photo/Chris Pizzello

Céline Dion, que reapareció en público el pasado 4 de febrero de 2024 en la última ceremonia de los premios Grammy, donde entregó a Taylor Swiftel galardón al Álbum del Año, describe la "terapia deportiva, física y vocal" a la que se somete durante cinco días a la semana.

A menudo mal diagnosticado como enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, fibromialgia o ansiedad, el SPR es una rara afección neurológica que provoca rigidez muscular y dolorosos espasmos. Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares se caracteriza por "posturas anormales, a menudo encorvadas y rígidas" y afecta más a las mujeres que a los hombres.

No tiene cura conocida, pero se puede tratar con ansiolíticos, relajantes musculares, anticonvulsivos, analgésicos y terapia con inmunoglobulina, que pueden ayudar a reducir la rigidez y disminuir la sensibilidad al ruido, el tacto y otros factores estresantes.

Imagen de Céline Dion en la portada de la última edición de la revista Vogue Francia. Vogue France

Dion realizó un viaje por la memoria y describió la influencia del cantautor francés Jean-Jacques Goldman, que fue decisivo para que se abriera camino en Francia. "Me enseñó a dejar espacio para la música y la letra. No se puede cantar en francés con palabras en inglés, ni en inglés con palabras en francés. Así que, me enseñó a dejar que las palabras se apoyaran en la música para poder imaginar la historia", relata.

"Cantar en inglés conlleva mucho adorno, tiene todo para impresionar y eso me encanta", añade. "Cantar en francés te exige mucho, porque quieres ser más sutil. La sobriedad es difícil", explica.

A la pregunta de si volverá a los escenarios y a realizar giras, la cantante se muestra prudente. "No puedo responder a eso, porque llevo cuatro años diciéndome a mí misma que no volveré, que estoy preparada, que no estoy preparada...", afirma.

"Hoy, no puedo decirte: 'Sí, dentro de cuatro meses'. Es que... no lo sé. Mi cuerpo me lo dirá", concluye.