Por euronews con EFE

La artista, que ha lamentado la cancelación vía twitter, asegura que no se rinde y espera volver a los escenarios

El telón va a seguir cerrado para Céline Dion.

La cantante ha cancelado todas las fechas europeas de su gira Courage World Tour, que estaba prevista hasta abril de 2024 mientras continúa con el tratamiento de un raro trastorno neurológico.

Dion padece el síndrome de la persona rígida que le provoca espasmos que afectan su capacidad para caminar y cantar.

La artista, de 55 años, lamentó vía twitter: "Siento mucho decepcionaros a todos una vez más... y aunque me rompe el corazón, es mejor que lo cancelemos todo hasta que esté realmente preparada para volver a los escenarios... No me rindo...... ¡y estoy deseando verles de nuevo!".

La ganadora de dos Óscar y varios premios Grammy ha tenido que cancelar un tortal de 42 conciertos en Francia, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, República Checa, Polonia, Suiza, Croacia, Alemania, Hungría, Austria, Irlanda, Inglaterra y el Reino Unido.

El precio de las entradas de los conciertos cancelados será devuelto a los fans de Dion en el punto de venta donde los adquirieron.