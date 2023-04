¿A quién no le gusta asistir a un festival de música? Ese momento en el que se pone el sol, tienes una bebida fría en una mano, a tus amigos a tu lado, y una de tus bandas favoritas tocando sus mejores canciones... No hay nada comparable.

Tras varios años de festivales cancelados, este es el segundo verano en el que los principales nombres vuelven con fuerza. Las entradas puestas a la venta están desapareciendo más rápido que nunca. Te presentamos una lista de los mejores festivales europeos fuera de los circuitos habituales.

Si todavía estás planeando tu verano musical perfecto, aquí estamos. Estas son las recomendaciones de Euronews sobre festivales de música menos conocidos pero igualmente brillantes para que eches un vistazo.

Festival Paleo, Suiza

Este festival, celebrado en Nyon, cerca del lago de Ginebra, es uno de los más antiguos de Suiza y uno de los mayores eventos al aire libre de Europa.

Paleo es mucho más que un festival de música. El evento se celebrará este año del 18 al 23 de julio. Seis días y noches de música de todos los estilos distribuidas en siete escenarios. Desde pop, pasando por reggae, electro, punk, jazz e incluso clásica, además de circo y arte callejero.

El lago de Ginebra es un lugar extraordinario y los organizadores se preocupan de hacer que el festival sea acogedor, con puestos de comida y artesanía de todo el mundo.

Este festival comenzó en 1976 como el Festival Folk de Nyon, con 1800 espectadores. Ahora tiene un tope de 300 000. Ha tenido algunas alineaciones épicas, desde Kiss, Sting y Rag'n'Bone Man (2022), Gorillaz, The Killers y Lenny Kravitz (2019), Red Hot Chili Peppers y Pixies (2018) hasta Placebo, Shaggy, Simple Minds, Sinéad O'Connor y Texas en 1997. Otros nombres que han pasado por aquí son Iron Maiden, Elton John, Johnny Hallyday y The Cure. Este año actuarán Black Eye Peas, Placebo y Franz Ferdinand, entre otros.

El año pasado se introdujeron algunos cambios, como nuevos escenarios, venta de entradas por blockchain y un sistema de pago sin efectivo.

Las entradas están actualmente agotadas, pero The Ticket market -la plataforma oficial de reventa del Paleo- estará abierta hasta el domingo 9 de julio. 1500 entradas se pondrán a la venta cada mañana del festival a las 9h para esa misma noche.

Los precios:

Entrada de un día: martes, jueves, viernes y sábado: 88 francos suizos, 89 euros (adultos) 73 francos suizos, 74 euros (precio reducido).

Entrada de un día: miércoles, domingo: 98 francos suizos, 99 euros (adultos), 83 francos suizos, 84 euros (precio reducido).

Pase de seis días: 400 francos suizos (107 euros) y 325 (331 euros, precio reducido)

Green Man, Gales, Reino Unido

Cada agosto desde 2003 las colinas galesas se llenan de música con el Green Man Festival, en Brecon Beacons (que recientemente ha causado cierto revuelo al cambiar su nombre por el de Bannau Brycheiniog).

Green Man, que en su día fue un minúsculo evento de un día con capacidad para trecientas personas, ha crecido hasta convertirse en uno de los favoritos del Reino Unido, especialmente entre los aficionados a la música_indie_, folk y electro, pero también por su espíritu no corporativo, respetuoso con el medio ambiente e integrador.

Más que un festival de música, es también una celebración del arte -la zona "Somewhere" está pensada para que los jóvenes de 13 a 17 años den rienda suelta a su creatividad-, la ciencia -el "Jardín de Einstein" ofrece una cúpula-taller alimentada por una pila de hidrógeno para realizar "alucinantes experimentos científicos" y, quizás lo más importante, la cultura galesa.

La mayoría de las cervezas y sidras de barril son de fábricas galesas, mientras actores, gastrónomos, artesanos y, por supuesto, músicos galeses tienen la oportunidad de ocupar el centro del escenario.

A pesar de haberse convertido en uno de los festivales europeos más conocidos de esta lista, la gracia del Green Man radica en cómo consigue parecer a pesar de todo tan pequeño y humilde.

Se celebrará este año del 17 al 20 de agosto, con un cartel que incluye al dúo acústico sueco First Aid Kit, el cantautor de reggae Horace Andy y la banda de rock estadounidense Devo.

Por desgracia, las entradas ya están agotadas...¿Quizás el año que viene?

Festival Kingsland, Países Bajos

El 27 de abril se celebra en los Países Bajos la fiesta nacional del cumpleaños del Rey Guillermo. Ahora el Día del Rey no es más que una excusa para salir de fiesta. De hecho, los neerlandeses están tan empeñados en celebrarlo lo más borrachos posible que si cae en domingo, la fiesta se celebra la víspera para que la gente tenga tiempo de sobrellevar la resaca.

Ámsterdam se convierte en un mar naranja brillante, pues todo el mundo se viste de este color, come alimentos escarchados de naranja y lo cubre todo de adornos naranjas. Los niños montan puestos por toda la ciudad para vender recuerdos divertidos, mientras los adultos se reúnen en calles y barcos para beber.

Entre las numerosas fiestas que se celebran en todo el país destaca el Kingsland Festival de Ámsterdam, una cita ineludible con el baile que dura un día, desde las dooce del mediodía hasta las ocho de la tarde. En el cartel del año pasado figuraban artistas como Jonas Blue, Lost Frequencies, Armin Van Buuren y Martin Garrix. Este año imagínate la joarnada con AfroJack, Kris Kross Amsterdam, Lucas & Steve o Purple Disco Machine.

Aunque el festival es esta misma semana, aún hay entradas a la venta en la web oficial, así que date prisa, prepara tus pantalones naranjas y disfruta de la música en directo brindando a la salud del rey Guillermo.

La entrada normal vale 49,50 euros y la VIP 99,50.

Las entradas VIP te dan acceso a la cubierta VIP especial de Kingsland, una entrada especial, una taquilla para guardar tus pertenencias y una cerveza de bienvenida para que te vayas animando. En caso de circunstancias imprevistas, también tienes la opción de cancelar hasta las 23:59h del día anterior para obtener un reembolso completo (si has adquirido una entrada reembolsable).

Noches de Fourvière, Lyon, Francia

Lyon es rica en espacios teatrales antiguos y el festival Nuits de Fourvière lo aprovecha al máximo.

Situado en la colina de Fourvière, que fue la primera parte de Lyon (entonces llamada Lugdunum) en ser colonizada y desarrollada por los romanos, el festival tiene lugar cada verano entre las ruinas del Théâtre Antique de Fourvière y el Odéon de Lyon, cerca de la Basílica de Notre-Dame de Fourvière.

Es un escenario impresionante, con vistas a los ríos Saona y Ródano.

Este evento es rico en figuras internacionales; ha contado con artistas de la talla de Iggy Pop, Patti Smith, Florence and the Machine, Tim Robbins, Björk y Robert Plant, así como con presentaciones de teatro, circo, danza y cine.

Entre las actuaciones de este año figuran Christine and the Queens, Simply Red, Queens of the Stone Age y The Black Keys.

Pero Les Nuits de Fourvière no es tan popular como los festivales de Aix y Aviñón, posiblemente porque Lyon no se considera un destino turístico tan emblemático como estas otras ciudades.

Prepárate porque en aquí puede hacer bastante calor en verano y, al parecer, existe la tradición de que los espectadores arrojen los cojines de sus asientos al escenario al final de la actuación para demostrar que les ha gustado.

Las entradas para la edición de este año ya están agotadas. Pero puedes apuntarte en lista de espera. Se desarrollará entre el 31 de mayo y el 28 de julio. Los precios dependen de lo que quieras ver, algunos espectáculos son gratis para el público. Las actuaciones mencionadas cuestan entre 55 y 58 euros.

Best Kept Secret, El secreto mejor guardado, Países Bajos

Este festival ya no es tan desconocido como en sus primeros años. Se estrenó en 2013, siendo toda una revelación.

Escondido en un parque safari de Brabante Septentrional, el terreno estaba en medio del bosque, en lugar de en los campos sobreexpuestos de otros festivales. A pesar de ser su primer año, los organizadores se las habían arreglado para conseguir un programa de megaestrellas: Arctic Monkeys, Sigur Ros, Portishead y Alt-J.

Desde entonces, Best Kept Secret ha ganado legiones de fans. Y con razón, ya que, a pesar de ser más barato que muchos de sus competidores, suele contratar a los mejores artistas de la temporada. Entre sus cabezas de cartel, el año pasado se produjo el regreso de Alt-J, Jamie XX, junto a The Strokes y Nick Cave & The Bad Seeds.

Este año, la oferta vuelve a ser impresionante: The 1975, Aphex Twin, Christine & The Queens y Chemical Brothers.

También cuenta con un maravilloso ambiente, con furgonetas de comida ambulante para disfrutar de sabrosas viandas mientras contemplas las vistas a un impresionante lago que bordea la zona del festival.

Este año se celebrará del 9 al11 de junio, todavía quedan entradas.

En cuanto a los precios, la entrada de fin de semana (incluido camping) es de 265 euros más 10 euros de comisión de servicio.

La entrada de un día (viernes/ sábado/ domingo) sale129 euros más diez euros de comisión de servicio.