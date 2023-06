Por euronews con EFE

Popularizó la 'bossa nova', con esa canción mítica que grabó cuando aún no era una intérprete profesional; su nombre no apareció en los créditos del LP original y apenas recibió dinero por ese tema que gracias a ella se hizo tan popular

La cantante brasileña Astrud Gilberto, fallecida este martes a los 83 años, pasará a la historia por haber popularizado la “bossa nova” gracias, especialmente, a la canción “La chica de Ipanema”.

Astrud Evangelina Weinert, conocida artísticamente como Astrud Gilberto, nació en Salvador de Bahía (Brasil) el 29 de marzo de 1940, de madre brasileña y padre alemán, por lo que decidieron llamarla como una diosa de Alemania.

Su madre tocaba diversos instrumentos y su padre era profesor de idiomas. Astrud creció rodeada de música y aprendió, además del portugués y español, el francés, italiano, inglés o el japonés.

A los 19 años se casó con el guitarrista Joao Gilberto, del que cogería el apellido y al que acompañó en diversas actuaciones, entre ellas a un concierto en la Facultad de Arquitectura de Río de Janeiro.

En 1963, durante una grabación de su marido en Nueva York, conoció al saxofonista Stan Getz, quien buscaba una voz para el tema en inglés “La chica de Ipanema”. El éxito fue absoluto y Astrud Gilberto -que no era aún cantante profesional-, su encanto natural y su voz susurrante con esa canción, incluida en el disco "Getz/Gilberto" (1964), harían triunfar el ritmo brasileño en Estados Unidos.

La joven se convertía, así, en parte de la leyenda de la “bossa nova” con una canción que reunió a Stan Getz con Antonio Carlos Jobim y otro de los padres del género, Joao Gilberto.

El tema había sido originalmente grabado en 1962 con letra de Vinícius de Moraes y música de Jobim.

“La chica de Ipanema” ganó cuatro premios Grammy, estuvo casi cien semanas en las listas de álbumes de Billboard y ha sido escogida para la banda sonora de numerosas películas y programas de televisión, incluidos "Los Simpsons".

Sin embargo, el nombre de Astrud Gilberto no apareció en los créditos del LP original y apenas recibió dinero por una canción que gracias a ella se hizo tan popular.

"Astrud fue la verdadera chica que llevó la bossa nova de Ipanema al mundo. Fue la pionera y la mejor. A los 22 años dio voz a la versión en inglés de 'Garota de Ipanema' y ganó fama internacional", recordó precisamente su nieta Sofía el 6 de junio de 2023 al anunciar en Instagram el fallecimiento de su abuela.

Astrud Gilberto también prestó su voz a otro de los temas destacados del álbum “Getz/Gilberto”, "Corcovado", y esas apariciones fueron el comienzo de su carrera en solitario, inaugurada al año siguiente cuando grabó un disco con Getz.

La cantante se divorció de Joao, padre de su único hijo, Marcelo, en 1964, y ese año realizó una gira por Estados Unidos con Getz, con el que se dijo que mantuvo una relación.

La cantante grabaría después varios álbumes en solitario como “The shadow of your smile”, “Look to the rainbow”, “Beach Samba”, “A certain smile, a certain sadness”, “Windy” o “I haven’t got anything better to do”.

Tras una década sin grabar, en 1987 editó “Astrud Gilberto Plus James Last Orchestra”.

Hizo algunas colaboraciones, como cuando George Michael la eligió en 1996 para colaborar en su disco “Red Hot + Rio”.

Se casó por segunda vez con Nicholas LaSorsa y acabaría sus años como cantante en conciertos de festivales y clubes.

A pesar de ser conocida por “La chica de Ipanema”, la cantante no estuvo en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando se interpretó dicho tema.