El undécimo álbum de Taylor Swift ya está a la venta y el Swiftie residente de 'Euronews Culture' comparte su veredicto.

Taylor Swift ha publicado su nuevo álbum, 'The Tortured Poets Department', que salió a la venta a medianoche, seguido de un "álbum doble sorpresa" dos horas más tarde.

En aras de la cordura, nuestro redactor David Mouriquand, un 'swiftie orgulloso' ha estudiado las 16 canciones originales de 'TTPD'.

"Un post-mortem fascinante sobre el amor y sus trampas"

The Tortured Poets Department Republic

No hay día que pase sin un artículo en los medios de comunicación sobre las relaciones de Taylor Siwft, lo que los artistas han dicho de ella y cómo su fiel base de fans considera cualquier crítica una violación de las Convenciones de Ginebra, su patrimonio neto o las conspiraciones políticas que la tildan de ser una marioneta. Aquí, en 'Euronews Culture', somos tan culpables como el resto de medios de contribuir a este bucle infernal.

Desde el 'Lover' de 2019, hemos tenido un nuevo álbum de Taylor cada año -si incluimos las regrabaciones "Taylor's Version". En algunos casos, como 2021 y 2023, hemos tenido dos.

A estas alturas, es casi una exageración. Digo esto como un orgulloso swifty que tiene entradas para el tramo europeo de su 'Eras Tour', alguien que con frecuencia (para el deleite de mis colegas) rompe en gritos de "TayTay all daaaaay" en los momentos más inoportunos.

Una inquietante ética de trabajo

Y ahora llega su nuevo álbum en una cinta transportadora de producción musical que parece no tener fin, una inquietante ética de trabajo que al principio era asombrosa por su astucia empresarial, pero que ahora parece un monopolio capitalista.

Ni siquiera la forma estratégica en que se anunció 'The Tortured Poets Department' me sentó bien, ya que decidió aprovechar su 13ª victoria en los Grammy para proclamar que el 11º álbum de estudio estaba en camino, asegurándose así de que esa noche se robara todo el protagonismo a los demás.

¿Teme dejar de existir?

Consiguió que todo de lo que se hablara en Internet fuera de 'TTPD'. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca para oírlo, ¿hace ruido? He dejado de preguntármelo. Ahora, reflexiono sobre lo siguiente: Si Taylor no recibe su dosis diaria de ubicuidad, ¿teme dejar de existir? ¿Y en qué medida esto es más un reflejo de nuestra época y del 'fandom' moderno que de la propia artista?

Pero basta ya de hablar del funcionamiento interno del frutero podrido, como llamo al cerebro, y pasemos al 'Departamento de Poetas Torturados', un título que parece hacer referencia al grupo de WhatsApp que el ex de Taylor, Joe Alwyn, comparte con los también actores Andrew Scotty Paul Mescal, este último prometido de la amiga de Taylor (y artista de primera) Phoebe Bridgers.

El mundo ya es de Taylor Swift

Como ya se ha dicho, el mundo ya es de Swift, pero no es suficiente, y para hacer las cosas menos 'The TayTay Relevancy' y más 'The TayTay Supremacy', la cantante no pudo abstenerse de hacer de su undécimo LP, un álbum doble furtivo.

En lugar de, ya sabes, simplemente lanzar un solo álbum que no sea dobley aceptar que los álbumes dobles son para sociópatas -a menos que seas The Beatles, Pink Floyd o The Smashing Pumpkins.

Sí, ahora hay 15 temas más que se suman a los 16 anunciados, con una duración total de más de dos horas. En aras de la cordura, sólo me centraré en el conjunto original de canciones, ya que simplemente no poseo el ancho de banda emocional para asimilar 31 canciones de una sentada.

Además, lo que ahora se conoce como 'The Tortured Poets Department: The Anthology' significa que venderán innumerables versiones del disco, dando así la razón a William Eyelash -perdón, Billie Eilish- cuando denunció a los artistas derrochadores que se entregan a la práctica de hacer todo tipo de vinilos y embalajes diferentes, "lo que aumenta las ventas y las cifras y les da más dinero...".

Una vez más, se refuerza la percepción de que las maquinas empresariales eclipsan el valor artístico. Y, una vez más, me hacen desviar la atención de la música en sí.

Dejando a un lado la desalentadora y sobrecargada historia (me importa un bledo qué canción es en realidad una indirecta a Matt Healy o Joe Alwyn, del mismo modo que prefiero escuchar 'Style' o 'All Too Well' sin pensar en ellas como misiles dirigidos a Harry Styles y Jake Gyllenhaal); 'The Tortured Poets Department' está bastante bien.

Suena como una mezcla de sus típicas letras arrancadas de un diario y la producción pop sintetizada de su anterior álbum, 'Midnights'. En cuanto al estado de ánimo, combina la intimidad de 'Folklore' y 'Evermore', y funciona como la contrapartida más oscura de su álbum 'Lover', que era un disco más soleado y optimista sobre el amor.

Al igual que 'Midnights', no hay 'bangers' obvios como 'Shake It Off' o 'Cruel Summer', sino más bien algunas inflexiones sintetizadas de los 80 que funcionan mejor a nivel emocional cuando el coguionista y productor Aaron Dessner está al timón, y rozan las predecibles 'caras B' de 'Midnights' cuando es el turno de Jack Antonoff.

A nivel musical, no es un salto adelante

Desordenada porque es un álbum un poco caótico (la espantosa 'I Can Do It With A Broken Heart' está seguida de la mucho mejor 'The Smallest Man Who Ever Lived'), y sin duda demasiado largo.

Pero, de nuevo, esta última queja puede hacerse extensiva a muchos de los álbumes de Taylor ('1989' aparte). Sin embargo, el hecho de que 'TTPD' no siga una narrativa ordenada funciona de alguna manera, ya que las emociones son confusas y las relaciones aún más a veces.

Teniendo en cuenta que se trata de un álbum de ruptura que trata de procesar sentimientos enmarañados, la sensación de desorden está casi diseñada.

Hay negación ('The Alchemy'), ira ('The Smallest Man Who Ever Lived', 'So Long, London'), negociación ('Guilty As Sin?'), depresión ('Down Bad'; 'Loml'), aceptación ('Who's Afraid of Little Old Me')... Y la sexta etapa del duelo: vivir en Florida ('Florida!!!').

También hay muchas más palabrotas por todas partes. Estamos acostumbrados a eso en los álbumes de Swift.

El humor funciona a las mil maravillas, con la excelente 'But Daddy I Love Him' (una clara referencia a 'La Sirenita') y 'Florida!!!' (con una doble voz principal con Florence Welch de 'Florence & The Machine', que lo hace mejor que un apenas existente Post Malone en la primera 'Fortnight') a la cabeza en lo que se refiere a líneas cómicas bien colocadas.

Parte del atractivo es cómo estos momentos de frivolidad autoconsciente a menudo se funden con otros más serios y a veces impactantes (Letra: "Prefiero quemar toda mi vida / que escuchar un segundo más de todas estas quejas y lamentos / Te diré algo sobre mi buen nombre / Es sólo mío para deshonrarlo").

El tema principal también tiene grandes momentos líricos, con la pregunta "¿Quién usa máquinas de escribir?", la deliciosa "Tú no eres Dylan Thomas / Yo no soy Patti Smith / Esto no es el hotel Chelsea / Somos idiotas modernos" y "En la cena me quitas el anillo del dedo corazón y me lo pones en el que la gente se pone los anillos de boda / Y eso es lo más cerca que he estado de que me explote el corazón".

Cuanto menos hablemos de "Te rasco la cabeza y te duermes / Como un golden retriever tatuado", mejor.

Las canciones favoritas de la primera y segunda escucha son 'The Tortured Poets Department', 'Down Bad', 'But Daddy I Love Him', 'Floirda!!!', 'loml', y la que cierra el álbum, 'Clara Bow'.

Este último tema hace referencia a la "It Girl" estadounidense de los años veinte, y ahonda en las trampas de los hombres que dictan dónde deben brillar los focos en la industria del entretenimiento. Termina con la siguiente conclusión: "Te pareces a Taylor Swift / Bajo esta luz, nos encanta / Tú tienes ventaja, ella nunca la tuvo / El futuro es brillante, deslumbrante".

Una vez más, un momento de autoconciencia con respecto a la percepción pública y cómo se ve a sí misma - algo también presente en 'But Daddy I Love Him'. Pero a su vez es un recordatorio de que incluso cuando Taylor se sumerge en la fórmula de su desigual pero fascinante post-mortem sobre el amor y sus trampas, no tiene que preocuparse por su futuro.

Es brillante, deslumbrante

Los temas de crecimiento lento de 'The Tortured Poets Department' son más que suficientes para reafirmar su dominio con un álbum superior a 'Midnights' y para mantener a un swiftie ocasionalmente torturado como yo de su lado, a pesar de mis reservas con respecto al dominio cultural que tiene a través de su hiperproductividad y de sus quejas sobre cómo todos necesitamos tomar un puñado de pastillas para relajarnos.

Bien hecho, Taylor. Puedes hacerlo con el corazón roto. Yo puedo seguir haciéndolo con algún que otro ataque de ansiedad.