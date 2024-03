El ansiolítico se ha relacionado con muertes en el Reino Unido, lo que ha llevado a personas que lo tomaban a denunciar sus efectos secundarios.

La primera vez que Jade tuvo un ataque de pánico, llamó a una ambulancia. Aterrorizada y con la sensación de que su mundo se había tambaleado de repente, acababa de dejar de tomar pregabalina, un medicamento que le habían recetado para la ansiedad. Dos años después, sigue intentando dejar de tomarlo.

"Si me salto una dosis, tengo problemas para respirar, despersonalización, ataques de pánico, inquietud corporal extrema, sensación de que me voy a desmayar", explica a 'Euronews Health' esta joven de 29 años. "No creo que los médicos se den cuenta de la gravedad".

Según un estudio, el fármaco se ha recetado a más de 8 millones de personas en el Reino Unido. En los últimos cinco años se han producido en las islas británicas casi 3.400 muertes relacionadas con la pregabalina, 779 de ellas sólo en 2022, frente a las 9 de la década anterior, según una investigación de 'The Sunday Times'.

Estas cifras han puesto de relieve los peligros potenciales de este medicamento recetado y las preocupaciones sobre la drogodependencia.

¿Qué es la pregabalina?

También conocida por las marcas Alzain, Axalid y Lyrica, la pregabalina es un anticonvulsivo que inicialmente se prescribía para tratar la epilepsia, pero que ahora se utiliza comúnmente para la ansiedad y el dolor nervioso.

Aunque aún no se conocen bien sus mecanismos, se cree que la pregabalina actúa reduciendo la actividad eléctrica anormal del cerebro de los epilépticos y controlando las sustancias químicas que provocan ansiedad y dolor nervioso mediante el bloqueo de neurotransmisores específicos, según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS).

Las dosis habituales de pregabalina oscilan entre 150 mg y 600 mg, normalmente divididas en 2 o 3 pastillas al día, aunque también puede tomarse en forma líquida. En 2019, se convirtió en un medicamento de clase C bajo la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1971, por lo que es ilegal poseerlo sin una receta. Esos controles se debieron al "aumento de muertes", dijo el gobierno del Reino Unido.

Entre los numerosos efectos secundarios enumerados figuran dolores de cabeza, somnolencia, diarrea, cambios de humor, náuseas, hinchazón de extremidades, visión borrosa, dificultades de erección, problemas de memoria y aumento de peso. El NHS señala que suelen ser "leves y desaparecen por sí solos", pero muchas personas a las que se receta el fármaco afirman tener experiencias negativas.

Vidas destrozadas por este medicamento

Aunque es beneficiosa para tratar ciertas afecciones, algunas personas se vuelven adictas al estado "eufórico" o de relajación que puede inducir la pregabalina, creando tolerancia rápidamente antes de necesitar dosis más altas para lograr la misma sensación. Para otros, los efectos secundarios han sido debilitantes, pero la abstinencia es peor, lo que provoca una dependencia que dificulta la calidad de vida.

A Sarah -nombre ficticio-, una trabajadora social de 44 años que vive en Londres, le recetaron pregabalina para la fibromialgia, una enfermedad caracterizada por el dolor crónico, y también sufrió un síndrome de abstinencia extremo tras decidir dejar de tomar el fármaco cuando dejó de ser eficaz para el dolor.

"Acabé sufriendo depresión, ansiedad, tendencias suicidas, escalofríos intensos, acúfenos extremadamente fuertes, giros extraños y convulsiones, nada de lo que tenía antes de ese fármaco. Hace casi cuatro años que dejé por completo [la pregabalina] y sigo luchando contra la abstinencia a largo plazo", afirmó.

Caroline, una cuidadora residente en el Reino Unido a la que se administró pregabalina para el dolor nervioso, informó de un aumento de peso, una terrible niebla cerebral, problemas de memoria e incluso dientes sueltos y rotos como efectos secundarios. "Me aterroriza la idea de dejar este medicamento", afirma esta mujer de 55 años.

Los afectados han recurrido a espacios de apoyo en Internet, como el grupo privado de Facebook "Lyrica Survivors (Pregabalin and Gabapentin Support)", que cuenta con más de 15.000 miembros.

"Este fármaco ha destrozado la vida de muchas personas: pérdida de la vida, del empleo, problemas legales por alteración del estado mental a causa del fármaco, niños separados del hogar, familias que se separan, dificultades económicas y, por supuesto, discapacidad permanente en muchos casos", explica Amy Ireland, administradora del grupo de la red social Facebook..

La mayoría de los miembros buscan orientación sobre cómo dejar de tomar el medicamento, y el principal objetivo del grupo es concienciar sobre los efectos de dependencia de este tipo de fármaco conocido como gabapentinoide.

"Mucha gente cree que los efectos de la abstinencia significan que eres adicto al fármaco, y eso implica algún tipo de uso indebido. No es así", afirma Mark Horowitz, psiquiatra especializado en ayudar a las personas a dejar los fármacos psiquiátricos. "La dependencia física es una respuesta predecible del cuerpo y el cerebro a la exposición repetida a fármacos psicoactivos como la pregabalina", añadió.

¿Qué puede ayudar a los dependientes de la pregabalina?

Algunos afirman que, a medida que aumentan las prescripciones de este fármaco, siguen faltando servicios que ayuden a quienes se sienten atrapados por él.

"Los tres principios básicos para dejar de forma segura los gabapentinoides como la pregabalina son, en primer lugar, hacerlo lentamente. Las personas pueden tardar meses o incluso años en dejar los fármacos que han tomado durante muchos años", explica Horowitz, que dirige una clínica en Londres para ayudar a las personas a dejar de tomar fármacos psiquiátricos y publicó el mes pasado un manual clínico llamado "Maudsley Prescribing Guidelines".

"Hemos estado encerrados en este ciclo de intentar encontrar la bala mágica químicamente para resolver la ansiedad Dr Mark Horowitz Psiquiatra

"El segundo principio es que cada persona es un poco diferente. Probablemente haya factores de riesgo, como que cuanto más tiempo lleves tomando los fármacos o cuanto mayor sea la dosis, más difícil será dejarlos", explica.

No obstante, señala que no se ha investigado mucho sobre los posibles factores de riesgo individuales, y que cada paciente debe someterse a un proceso de ensayo y error. nEl tercer y último principio para dejar de tomar pregabalina se conoce como disminución hiperbólica, que consiste en reducir gradualmente la cantidad que se toma.

"A medida que se llega a dosis más bajas, hay que ir cada vez más despacio, como si se bajara por un acantilado vertical", explica. Horowitz cree que los profesionales de la medicina deben reevaluar la forma en que tratan a corto plazo los trastornos mentales como la ansiedad.

"La pregabalina es un fármaco peligroso. Es una de las causas de sobredosis accidentales que aumenta más rápidamente; afecta a la forma en que pensamos, a la memoria y a la cognición. Afecta al sueño, causa problemas de peso. Su consumo prolongado tiene toda una serie de efectos negativos. Y es difícil dejarla.

"Hemos estado encerrados en este ciclo de intentar encontrar la bala mágica químicamente para resolver la ansiedad y no creo que haya un fármaco que tenga efectos a largo plazo sobre la ansiedad que no tenga todos estos costes", añadió.

Algunos expertos han señalado que la mayoría de las muertes relacionadas con la pregabalina se producen cuando se toma en combinación con opiáceos.

"La pregabalina podría ser eficaz y útil para muchas personas, pero los pacientes deben seguir los consejos de su médico e informar de cualquier efecto secundario que experimenten", dijo en un comunicado Glyn Lewis, profesor de epidemiología psiquiátrica del University College de Londres.

Lewis forma parte de un equipo que lleva a cabo un estudio financiado por el NHS para investigar la eficacia de la pregabalina en el tratamiento de la ansiedad en quienes no han respondido a los antidepresivos. También se investigará si se producen síntomas de abstinencia al suspender la medicación.

Aprobada por primera vez en 2004 y comercializada por el fabricante Pfizer, la prescripción de pregabalina ha aumentado en toda Europa, según un estudio publicado en 2021. El estudio señala que en Suecia, por ejemplo, la pregabalina se encontró en el 28% de las intoxicaciones mortales entre drogadictos.