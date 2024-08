La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París ha popularizado a tres artistas franceses, cuyas canciones ahora ocupan el primer puesto de las más buscadas de Shazam.

PUBLICIDAD

Desde la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París el domingo por la noche, 'Nightcall' de Kavinsky se ha convertido en la canción más "shazameada" en un solo día en la famosa aplicación de reconocimiento de música.

Además, el domingo 11 de agosto a las 22:50 se produjo el minuto más "shazameado" de la historia gracias al efecto olímpico. La canción fue interpretada por el artista francés de electropop durante la ceremonia de clausura en el Estadio de Francia, un espectáculo imaginado por Thomas Jolly, que rindió homenaje al movimiento musical 'French Touch' (Toque Francés).

Kavinsky actuó junto a otros dos grupos franceses, Phoenix y AIR, así como la artista francesa Angèle, el rapero camboyano VannDa y Ezra Koenig, de Vampire Weekend. Los músicos se reunieron para interpretar un popurrí de canciones, entre las que se encontraba el éxito de Kavinsky 'Nightcall', que irrumpió en la escena cultural tras ser utilizado en la película 'Drive', protagonizada por Ryan Gosling.

Actualmente, 'Nightcall' ocupa el primer puesto de la lista Top 200 Global de Shazam, seguida de 'Lisztomania' de Phoenix (que la banda tocó en primer lugar durante la actuación olímpica) y 'Birds of a Feather' de Billie Eilish, que Eilish también interpretó en la ceremonia de clausura.

Phoenix también tienen canciones en la quinta, sexta y décima posición, con 'If I Ever Feel Better', '1901' y 'Tonight (feat. Ezra Koenig)', respectivamente.

AIR también ha recogido los frutos del efecto olímpico, ya que su canción 'Playground Love', que apareció en la película de 1999 'The Virgin Suicides', ha entrado esta semana en el Top 10 de Shazam, en octava posición.

Por muy bienvenido que sea el impulso y por muy impresionante que sea batir un récord, los temas de Kavinsky, Phoenix y AIR siguen estando muy por detrás de las canciones más "shazameadas" de todos los tiempos, que son 'Dance Monkey' de Tones And I, 'Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra)' de Gotye y 'Let Her Go' de Passenger.