Por Cyril Fourneris

Matthieu Travers es uno de los más de 11.000 personas que ayudarán a llevar la famosa antorcha olímpica desde Grecia hasta París este verano, pero su historia es muy diferente a la de los demás.

Quedan menos de seis meses para el comienzo de los Juegos Olímpicos 2024 en París que arrancan el próximo 26 de julio. Según la tradición, la famosa antorcha de los Juegos se encenderá en Grecia y viajará en barco hasta Marsella, donde comenzará su ruta por Francia hasta llegar a la capital, París.

Uno de los más de 11.000 portadores de la antorcha este año es Matthieu Travers, un francés de 32 años que sufre una enfermedad neuromuscular genética.

"Sinceramente, tenía lágrimas en los ojos cuando me lo dijeron porque, para mí, los Juegos Olímpicos son la historia del deporte. Y sólo pensar que yo voy a formar parte de esta historia, aunque sólo sea recorriendo 200 metros durante cuatro minutos, me emociona mucho", dijo.

Pasión por el deporte y YouTube

La enfermedad neuromuscular que sufre Matthieu no ha frenado su actividad online donde publica contenido en YouTube sobre la discapacidad, la automatización del hogar y, por supuesto, del deporte. A Matthieu también le encanta ir a los estadios cuando es posible.

"Cada vez intento inmortalizar los recuerdos con fotos. Tengo fotos de Rafael Nadal, Carlos Moya, Benoît Paire y mi ídolo Paul-Henri Mathieu, que es un tenista francés", apuntó.

Matthieu también seguirá los Juegos Paralímpicos y espera que ayudarán a más personas con discapacidad a la hora de visibilizar sus condiciones y la accesibilidad en general.

"Ya nos ha hecho ver que el transporte público no era muy accesible. Y nos ayudará, tal y como hicieron Londres y Pekín antes que nosotros, a evolucionar y hacer la sociedad más accesible para las personas con discapacidad", dijo.

Contra todo pronóstico

"A mis padres les dijeron que no me tomaran demasiado cariño porque me iba a morir antes de cumplir los dos años. Pues, se equivocaron porque sigo aquí", afirmó y añadió que su pasión por el deporte le ha ayudado a desafiar el pronóstico de sus médicos.

"Cuando era joven, no podía hacer muchas actividades y ver deportes en la televisión me mantenía ocupado y me fascinó", apuntó.

"Siempre he dicho a mis seres queridos que de todas formas no me puedo morir porque todavía no he ido a los Juegos Olímpicos", añadió.