Muchos lugareños y usuarios de Internet sostienen que la escultura, que se exhibe en los jardines del castillo de Antrim, apenas se parece a la difunta monarca británica.

Una estatua de bronce de la reina Isabel II y el príncipe Felipe inaugurada recientemente en Irlanda del Norte ha suscitado polémica. Expuesta en los jardines del Castillo de Antrim, la escultura, creada por el artista de Belfast Norte Anto Brennan, pretende rendir homenaje a la difunta reina. Sin embargo, muchos vecinos afirman que se parece muy poco a ella.

Un residente asegura: "No es el aspecto que yo pensaba que debía tener la reina. Ni siquiera creo que se parezca a su cara". Otro dice: "Simplemente no se ve bien. Incluso el príncipe Felipe, no los retrata bien".

Decenas de usuarios en línea han comentado en la página de Facebook del Ayuntamiento para despreciar la escultura como un desastre real. "Quienquiera que haya aprobado esto debería pagar por ello, no nosotros, los contribuyentes", dijo uno.

Otro comparaba la estatua con la de la Señora Doubtfire, el icónico personaje interpretado por Robin Williams en la película de 1993.

La estatua de la reina Isabel II. Foto: ITN

A pesar de la polémica, el Ayuntamiento considera que la estatua, en la que aparecen la reina Isabel II, el príncipe Felipe y sus dos corgis, es un tributo duradero a su legado.

La crítica de arte Ellen Stone opina que la representación debe considerarse válida: "Creo que todo el arte es válido y creo que es importante señalar que se trata de arte hecho por alguien que es un artista en activo. No es algo hecho por un ordenador".

"Esto no es algo que se genera. Son las manos de alguien creando su imagen de lo que cree que representaría a la reina", añade Stone. Aunque el Ayuntamiento de Antrim está encantado con la estatua y con lo que significa, es posible que aún haya que convencer a los habitantes de la zona.