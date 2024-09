'Euronews' ha visitado la capilla de la Torre Emperador para hablar con su capellán, el padre Manuel, que nos desvela algunos de sus secretos más inconfesables.

Como si del ascenso que Jesús solía hacer al monte Tabor en Galilea se tratase, para acudir a la iglesia más alta de Europa hay que subir muchos escalones. Afortunadamente, hoy en día bastan pocos segundos en ascensor para estar a 136 metros de altura, la distancia que separa el altar de la capilla del padre Manuel del suelo.

Un espacio silencioso se abre paso en un inmenso edificio de oficinas en el que, normalmente, los teléfonos no dejan de sonar en jornadas de trabajo sin fin. Pero no todo es así en la Torre Emperador del distrito financiero de Madrid. La planta 33 se ha convertido en un remanso de paz.

Vistas de la planta 33 del edificio Emperador en Madrid, donde se encuentra la iglesia más alta de Europa. Roberto Macedonio / 'Euronews'.

No hay duda de que la planta no pudo estar mejor elegida. El número 33 recuerda a la Santísima Trinidad o a la edad de Cristo al morir. Sin embargo, el sacerdote que oficia cada día misa en este lugar tan singular le quita romanticismo: "Fue pura casualidad", nos aclara al poco de recibirnos. "Se abrió en esta planta porque, por motivos de seguridad y evacuación del edificio, quedó un espacio vacío", aclara.

El padre Manuel está en esta capilla desde el primer día, antes incluso de que el entonces cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Valera, la inaugurase oficialmente en 2010. Conoce cada secreto de la capilla y, de sobra, sus impresionantes vistas. "Llevo tantos años aquí que al final te acostumbras, pero al principio cuando subía pensaba: 'Bueno, Jesús siempre subía a lo alto de una montaña a orar'. Es el sentido que le veo, subir al encuentro del Señor", nos cuenta.

Padre Manuel, capellán de la capilla de la Torre Emperador en Madrid. Roberto Macedonio / 'Euronews'.

Acaba de oficiar misa, puntualmente a las 8:30, para una docena de trabajadores que están a punto de iniciar su jornada laboral en este rascacielos. Todos ellos han comulgado y se han marchado con prisa a sus puestos de trabajo, ya con la bendición del padre. Él espera a que salga la última de las fieles, que permanece unos minutos más rezando, para responder nuestras preguntas. No quiere molestarla.

La misa ha transcurrido frente a un altar sin demasiados ornamentos. No necesita nada teniendo el paisaje del norte de Madrid como telón de fondo, con la sierra de Guadarrama a lo lejos. "Hay días en los que amanece con niebla baja y la planta 33 queda por encima de las nubes", dice el sacerdote recordando esa estampa tan celestial.

Numerosos fieles en la misa del padre Manuel en la capilla más alta de Europa, en el edificio Emperador de Madrid. Roberto Macedonio / 'Euronews'.

Los primeros propietarios del edificio tuvieron la iniciativa de crear un espacio de oración para sus trabajadores y contaron con el apoyo de la Archidiócesis de Madrid. Con el cambio de dueños, los actuales -el grupo Emperador- lo han querido mantener. Para ponerla en marcha necesitaban un sacerdote y, aunque no se lo habría imaginado, le encomendaron dicha labor a Manuel.

"En ese tiempo yo estaba en una parroquia. Pedí algo de trabajo extra. Lo primero que me pasó por la cabeza es que me mandarían de capellán a un convento de monjas o a alguna universidad", pero los caminos del Señor son inescrutables y Dios tenía otros planes para él. "La propuesta me pareció muy novedosa: una capilla en una torre de oficinas. Dije que sí".

Algunas condiciones

El hecho de estar en un espacio de trabajo implica ciertas condiciones. Los fines de semana y los días festivos no se oficia misa dado que no hay gente en el edificio. Y, por seguridad, solo pueden pasar las personas que trabajan aquí o sus invitados. Es un rascacielos muy protegido en el que se encuentra, entre otras, la Embajada del Reino Unido.

Es curioso que la capilla comparta espacio con territorio británico siendo el Reino Unido un país mayoritariamente anglicano. Pero incluso personal del Cuerpo Diplomático ha acudido al padre Manuel para recibir su bendición. "En su momento me pidieron celebrar una misa para los agregados militares de las Embajadas. Vinieron de diferentes partes del mundo e hicimos una celebración católica". Es una de las anécdotas que recuerda de las muchas que han surgido en un espacio tan curioso como este.

Cristo en el altar de la capilla más alta de Europa, en la Torre Emperador de Madrid. Roberto Macedonio / 'Euronews'-

Las Embajadas o los Consulados suelen identificarse con banderas de su nación a buena vista para que todo el mundo las pueda localizar fácilmente. Las iglesias siempre lo han hecho mediante el uso de iconografía católica en sus fachadas o con su indistinguible arquitectura formada por campanarios, plantas en cruz, vidrieras o grandes pórticos. Todos esos elementos no pueden estar presentes en un edificio que, desde fuera, tiene una gran fachada de cristal y es aséptico.

No obstante, los ideólogos de este proyecto querían que desde lejos se pudiera divisar la capilla, pero observaron que cualquier elemento en las ventanas quedaba prácticamente oculto en la inmensidad de las paredes de cristal del rascacielos. Por ello, optaron por una luz verde que todo madrileño ha visto alguna vez en la noche.

Luz verde que señaliza dónde se encuentra la capilla más alta de Europa en el edificio Empreador. Roberto Macedonio / 'Euronews'.

Justo detrás del Sagrario de la capilla, un panel lumínico parpadea de cara al exterior las 24 horas al día con alguna excepción. "La Iglesia entra en un tiempo de profunda reflexión en la muerte del Señor, fecha en la que el Sagrario está abierto, por lo tanto la luz se apaga el Jueves Santo y el Viernes Santo".

Para el padre Manuel, la luz verde es mucho más que una señal de que ahí está la capilla. "Significa que Jesús Eucaristía está aquí" y recuerda con emoción alguna anécdota relacionada con la pantalla led que, en realidad, siendo el verde el color de la esperanza, se ha convertido para muchas personas en una luz de esperanza.

"Junto a esta torre se encuentra el Hospital La Paz. Hay enfermos a los que les ingresan y sus ventanas dan a la pared. Muchos saben que donde brilla la luz se encuentra la capilla. Hubo una mujer que vino después de curarse y me contó que cada día rezaba en esta dirección, eso la llenaba de esperanza", dice el párroco.

Eso ocurre entre los creyentes y entre los que saben el significado del panel. Para otros, induce a la confusión. Con simpatía, el padre Manuel recuerda cómo algunas personas lo han confundido con la señal -también verde- de las farmacias que permanecen de guardia durante la noche.

El color de la esperanza en este panel lumínico es otra de esas bellas casualidades que rodean esta capilla. El verde lo eligió en realidad la Administración de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). Necesitaron su autorización para activarla ante el riesgo de confundir a los pilotos en la noche, que se guían mediante señales lumínicas en sus trayectos sobre las ciudades. Los rascacielos se identifican con luces rojas en el techo, por eso Aena prefirió que esta fuera verde.

La han visitado importantes personalidades

Una peculiaridad de esta capilla, además de las ya mencionadas, es que al encontrarse en uno de los edificios ejecutivos más importantes de Madrid, han pasado por ella importantes personalidades del mundo de la empresa o la sociedad. Desde directivos de grandes empresas a figuras los mencionados diplomáticos. No obstante, el padre Manuel tiene un deseo: le gustaría que un día subiera a la planta 33 de la Torre Emperador el Papa Francisco.

"En realidad es el deseo de cualquier párroco, pero si viniera a España no lo veo tan difícil, es la capilla más alta, por qué no, ese es mi deseo", dice mientras le brillan sus ojos que se pierden en el horizonte con la esperanza de que eso suceda algún día. Desde la capilla más cerca al cielo, quizás Dios lo tenga en cuenta.