La resistencia a los antimicrobianos ya está matando a millones de personas en todo el mundo, pero las muertes podrían aumentar un 68% entre 2021 y 2050, según un nuevo e importante estudio.

Más de 39 millones de personas en todo el mundo podrían morir de infecciones resistentes a los antibióticos en los próximos 25 años, y otros 130 millones podrían fallecer por causas relacionadas, según un nuevo e histórico estudio que llega días antes de que los líderes mundiales se reúnan en Nueva York para firmar un compromiso de lucha contra esta creciente amenaza para la salud pública.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) -cuando las bacterias u otros patógenos evolucionan hasta el punto de que los antibióticos dejan de ser eficaces contra ellos- se produce cuando las personas abusan de los antibióticos en medicina y en la cría de animales y cultivos.

Según un nuevo estudio publicado en la revista 'The Lancet', las denominadas superbacterias dificultan el tratamiento de las infecciones mientras los médicos se afanan por encontrar alternativas, y han matado directamente a cerca de un millón de personas al año desde 1990.

Los peligros de la RAM van en aumento. Según las nuevas estimaciones del Proyecto de Investigación Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (GRAM, por sus siglas en inglés), en 2050 podría haber 1,91 millones de muertes directas por RAM y 6,31 millones de muertes por causas relacionadas con la RAM, lo que significa que una infección farmacorresistente ha desempeñado un papel en la muerte de alguien, pero la propia resistencia puede o no haber sido un factor.

"Se trata realmente de una pandemia muy silenciosa, y está creciendo. Nuestra atención debe centrarse en ella ahora", declaró a 'Euronews Health' Ahmed Ogwell, vicepresidente de Estrategia Sanitaria Mundial de la Fundación de las Naciones Unidas y ex director general en funciones de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África).

Aumentan las muertes relacionadas con la RAM en mayores de 70 años

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron 520 millones de registros para calcular el número de muertes y de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) -una medida de la calidad de vida- que pueden atribuirse directamente a la RAM o asociarse a ella en 22 patógenos, 84 combinaciones de patógenos y fármacos y 11 infecciones. El análisis abarcó 204 países y territorios.

Independientemente de dónde vivan las personas, van a necesitar antibióticos si se someten a procedimientos, a quimioterapia contra el cáncer, si son hospitalizadas alguna vez, porque todo el mundo corre el riesgo de sufrir una infección bacteriana. Ramanan Laxminarayan Fundador y presidente, One Health Trust

Se observó que, entre 1990 y 2021, las muertes relacionadas con la RAM disminuyeron aproximadamente un 60% entre los niños menores de 5 años, pero aumentaron más de un 80% entre los adultos mayores de 70 años. Esto se debe a que los programas de vacunación y otras medidas de prevención y control de infecciones protegieron a los niños, y a que el envejecimiento de la población de muchos países dejó a las personas mayores en una situación vulnerable.

Según el análisis, las personas mayores seguirán siendo las más afectadas por el aumento del número de muertes en los próximos años. Pero no son ni mucho menos los únicos en peligro.

"Independientemente de dónde vivan las personas, van a necesitar antibióticos si se someten a procedimientos, a quimioterapia contra el cáncer, si son hospitalizadas alguna vez, porque todo el mundo corre el riesgo de sufrir una infección bacteriana", declaró a 'Euronews Health' Ramanan Laxminarayan, que dirige el instituto de investigación One Health Trust.

"Los antibióticos ya no funcionan de forma fiable debido a la farmacorresistencia", añadió. "Hace veinte años, la probabilidad de que eso ocurriera era de una entre 100, quizá menos que eso. Hoy, esa probabilidad es de una entre tres [o] una entre cuatro, y eso hace que todos estos otros aspectos de la medicina moderna sean mucho más arriesgados".

También se prevé que la población del sur de Asia, incluidos India, Pakistán y Bangladesh, así como otras zonas del sur y el este de Asia, el África subsahariana y América Latina y el Caribe, se vean duramente afectadas.

Según Laxminarayan, que no participó en el nuevo informe, pero sí en una serie de artículos de la revista 'The Lancet' sobre la resistencia a los antimicrobianos publicada a principios de año, los países de renta baja y media se enfrentan a un doble reto: en primer lugar, muchos pacientes carecen de acceso a los antibióticos.

Esto significa que el simple desarrollo de nuevos antibióticos sólo resuelve la mitad del problema.

"La farmacorresistencia no es el principal problema [en las regiones de bajo acceso], sino las infecciones bacterianas en sí", afirma Laxminarayan.

A pesar de las disparidades, ninguna región es inmune a los riesgos. Según el estudio, se espera que el número anual de muertes atribuibles a la RAM en los países de ingresos altos aumente de 125.000 a 192.000 entre 2021 y 2050. Muchos cientos de miles más morirán por causas asociadas.

Medidas mundiales contra la RAM

La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunirá la próxima semana en para celebrar su segunda reunión de alto nivel sobre la RAM, la última de las cuales tuvo lugar en 2016. Se espera que los líderes mundiales firmen un compromiso político para frenar las muertes humanas por RAM.

Pero la declaración también se diluyó durante las negociaciones de los últimos meses, lo que subraya la falta de consenso sobre los objetivos específicos de la RAM.

Nos gustaría seguir avanzando y mejorar hacia donde vamos... pero la gobernanza es algo muy difícil, y en este momento no tenemos un mecanismo de gobernanza eficaz. Dra. Sally Davies Enviado especial del Reino Unido para la RAM

Por ejemplo, el objetivo de reducir los antimicrobianos en la cría de animales en al menos un 30%, incluido en un borrador anterior, se eliminó de la última versión y se sustituyó por la promesa de "esforzarse significativamente" por reducir su uso.

La Dra. Sally Davies, enviada especial del Reino Unido para la resistencia bacteriana y antigua jefa médica de Inglaterra, declaró a 'Euronews Health': "Nos ha costado mucho".

"Nos gustaría ir subiendo el listón y mejorar hacia dónde vamos... pero la gobernanza es algo muy difícil, y en este momento no tenemos un mecanismo de gobernanza eficaz".

Davies pidió la creación de un grupo científico independiente sobre la RAM, más recogida de datos y financiación, una mayor atención a los riesgos para los sistemas alimentarios y el medio ambiente, e incentivos para que las empresas farmacéuticas desarrollen nuevos antibióticos.

En última instancia, le gustaría que la cooperación mundial en materia de RAM se asemejara al tratado internacional sobre el tabaco, que entró en vigor en 2005.

Según el estudio de 'The Lancet', muchas de las muertes previstas por RAM podrían reducirse con algunas medidas clave, como un mejor control de las infecciones, inmunizaciones generalizadas, el desarrollo de nuevos antibióticos y la minimización de su uso cuando no sea necesario en entornos médicos y agrícolas.

Con un mejor acceso a los antibióticos y una mejor atención a las infecciones, por ejemplo, podrían evitarse 92 millones de muertes entre 2025 y 2050. Si se desarrollaran fármacos contra las bacterias gramnegativas, que son algunas de las más resistentes a los antibióticos, podrían evitarse 11,1 millones de muertes.

"Sólo hace falta que cada sector cumpla lo que tiene que hacer", afirmó Davies.

Esfuerzos para reducir la dependencia de los antibióticos

Algunos países e industrias ya han tomado medidas para reducir su dependencia de los antimicrobianos. Las piscifactorías noruegas, por ejemplo, empezaron a utilizar vacunas a finales de la década de 1980, lo que provocó un fuerte descenso del uso de antibacterianos.

En toda la Unión Europea, el uso medio de microbianos para el tratamiento médico se redujo en un 2,5% entre 2019 y 2022, lo que indica que el bloque está haciendo "progreso lento" hacia su objetivo de frenar el uso en un 20% para 2030, según la agencia de salud pública de la UE.

Sin embargo, a pesar de estos avances, las lecciones extraídas de otras crisis sanitarias mundiales, como la pandemia de COVID-19 y la epidemia de VIH/sida, sugieren que los países de renta alta podrían tardar en frenar un problema que afecta de forma desproporcionada a los países de renta baja y media.

"Debemos presupuestar en nuestra respuesta que la situación no va a cambiar rápidamente", dijo Ogwell, "lo que significa que la planificación de los países de ingresos bajos y medios tiene que acomodarse a ello, y necesitan poner en marcha políticas que les faciliten el trabajo conjunto".

Añadió que la mejora de la vigilancia y el intercambio de datos serán fundamentales para identificar y responder rápidamente a las nuevas amenazas patógenas. Más allá de la acción gubernamental o industrial, la gente también puede tomar medidas para protegerse a sí misma, dijo Laxminarayan.

"No hace falta que nadie te diga que te laves las manos, que te vacunes, que te asegures de que no abusas de los antibióticos, que te asegures de que cuando compras pollo -si es que comes pollo- está libre de antibióticos", dijo Laxminarayan.