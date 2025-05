PUBLICIDAD

Cinco, seis, coge tu crucifijo y a Robert Smith, porque ha llegado el Día Mundial del Gótico. Sugerido por primera vez en un blog de MySpace en 2009 por un DJ gótico afincado en el Reino Unido conocido como 'BatBoy Slim', el Día Mundial del Gótico se ha convertido desde entonces en una celebración anual mundial en la que "la escena gótica celebra su propio ser".

Aunque la mayoría de los góticos prefieren mantenerse alejados de los focos (a no ser que lleven una sombrilla negra), el Día Mundial del Gótico mantiene el tono oscuro y acogedor, con una serie de actos organizados por la comunidad que abarcan toda la semana. La fecha del 22 de mayo se eligió originalmente para destacar una serie especial de programas centrados en la subcultura musical en 'BBC Radio 6', y desde entonces no ha cambiado. ¿Y por qué no?

Desde sesiones de DJ de música dark wave en Polonia hasta un intercambio de ropa gótica en Dublín, pasando por una pizza negra en Londres y un viaje a los orígenes de la subcultura en los años 80, 90 y 00 en una noche de club en Madrid, hay un montón de oportunidades llamando a tu ataúd. Además, es una forma estupenda de apoyar a tu banda gótica local.

También puedes correr las cortinas, poner Bauhaus a todo volumen y mostrarte como siempre, con un corazón negro y un orgullo extra. Después de todo, algunos góticos han sufrido auténtica persecución y violencia sólo por atreverse a ser diferentes. Un ejemplo devastador fue el asesinato en 2007 de Sophie Lancaster, una gótica británica de 20 años.

"Hay muchos góticos que han luchado con todas sus fuerzas para mantener su identidad a pesar de la presión de grupo, la presión familiar y, de hecho, cualquier presión para conformarse", afirman los organizadores del Día Mundial del Gótico. "Y si te has tomado tantas molestias para preservar lo que crees que es tu verdadero yo, ¿no crees que te debes a ti mismo brillar por un día?

¿Qué es un gótico?

"No hay belleza sin algo de extrañeza" - Edgar Allan Poe Canva

Esmalte de uñas decolorado, esqueletos bailarines, onda sintetizadora, laca para el pelo, gatos negros, "Bela Lugosi ha muerto". Calentadores de neón, bandas luminosas, gargantillas de colores pastel, piercings en el tabique, árboles de gatos en forma de ataúd, pósters de Nick Cave y PJ Harvey.

El gótico es lo que tú quieras que sea. No hay reglas. Se trata de romper las convenciones y de ir en contra de la monotonía anodina y sofocante de las expectativas sociales tradicionales para desplegar tus alas de murciélago y expresar tu yo más auténtico y colmilludo.

En el fondo, ser gótico consiste en sentir curiosidad y afición por las cosas que otros consideran perturbadoras. Desde la música al cine, pasando por la moda y el arte, se centra en temas como la melancolía, la muerte, el gore y la rebelión, expresados a través de una estética y un estilo de vida subversivos.

Los orígenes de esta subcultura se remontan a la escena musical underground post-punk británica de finales de los 70. En 1979, el productor Martin Hannett describió la música del grupo Joy Division como "gótica". Es un término que se extendió para englobar a cualquier banda con cierto sonido melancólico.

'Goth Juice' es la laca para el cabello más potente que se conoce. Hecha con las lágrimas de Robert Smith. - The Mighty Boosh Rob Grabowski/2023 Invision/AP

Entre ellos estaban The Cure (aunque Robert Smith argumentara lo contrario), Bauhaus, The Psychedelic Furs, Alien Sex Fiend y Siouxsie and the Banshees, por nombrar sólo algunos. Mientras tanto, en Estados Unidos, el deathrock surgió como una especie de subgénero del gótico, tomando el espíritu anárquico de la música punk y sumergiéndolo en una teatralidad inspirada en el terror.

Aunque los años 80 y 90 siguen considerándose los mejores tiempos del gótico, es una subcultura que ha logrado mantenerse a lo largo de las décadas, aunque transformándose en varias subcategorías como Cybergoth y Pastel Goth, que se inspiran en el steam punk, el BDSM, la moda lolita, etc. para crear nuevas formas de expresión contrastada dentro del "gótico tradicional".

Aunque el hashtag #Goth se ha utilizado 4 millones de veces en la plataforma de intercambio de vídeos TikTok, muchos adultos mayores que crecieron siendo góticos siguen poniéndose sus cueros con tachuelas y maquillándose la cara con polvos blancos.

Los góticos millennials, en particular, se han hecho un hueco en YouTube, con Emily Boo y Of Herbs and Altars como dos de los más populares, compartiendo sus looks y experiencias dentro de la escena y ofreciendo consejos. Mientras los mods y los rockeros van y vienen, los góticos están aquí para quedarse. Y contrariamente a la creencia popular, no sólo visten de negro.

¿Dónde puedo celebrar que soy gótico?

Puedes celebrarlo donde quieras. Aunque los eventos oficiales están listados en la página web del Día Mundial del Gótico y son los siguientes:

Reino Unido e Irlanda

22 de mayo: ACAB celebra el Día Mundial del Gótico - DJs, Alt Drag y Mercado (Dublín)

22 de mayo: ¡Cabinet Sinister Bite Me! En Lost Souls Pizza (Londres)

22 de mayo: Actuación del Día Mundial del Gótico en O'Reilly's (Hull)

24 de mayo: Goth Meet Up en The Ruin Bar and Kitchen (Birmingham)

25 de mayo: Gothic Clothes Swap WGD en Pawn Shop (Dublín)

Europa

23 de mayo: Baile gótico en Klub UNDER (Belgrado, Serbia)

23 de mayo: Bunkerleute Dark Underground Party en Waaiberg Event Hall (Lovaina, Bélgica)

23 de mayo: Celebración del Día Mundial del Gótico en el Emerald CLUB (Bucarest, Rumanía)

24 de mayo: Celebración del Día Mundial del Gótico en el Undead Dark Club (Barcelona, España)

24 de mayo: Día Goth en España en la Sala Pirandello I - II (Madrid, España)

24 de mayo: Shadowplay Afterparty oficial IMAMX + WGD, en el Paseo Del Pintor Rosales (Madrid, España)

24 de mayo: Dark goth wave synth en Wydział Remontowy (Gdańsk, Polonia)

24 de mayo: (Un)Pure Session: Especial Día Mundial del Gótico en Vamptasia Club (Valencia, España)

Pero, ¿cómo celebrarlo en la sombra?

Bueno, si insiste. Aquí van algunas recomendaciones de cine y música gótica en su lugar:

🖤📽️ Películas

'La casa de Usher' (1960) - Dir. Roger Corman

'Eraserhead' (1977) - Dir. David Lynch

'Hellraiser' (1987) - Dir. Clive Barker

'El retorno de los muertos vivientes 3' (1993) - Dir. Brian Yuzna

'El cuervo' (1994) - Dir. Alex Proyas

'Suspiria' (2018) - Dir. Luca Guadagnino

🖤🎶 Música