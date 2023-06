La UE quiere implicar a sus ciudadanos en su política climática

La Comisión Europea organiza dos días de debates y conferencias en Bruselas para debatir los logros de la UE en materia de medio ambiente y los retos futuros.

Cada año la Unión Europea celebra su Semana Verde, un encuentro anual para analizar las políticas climáticas del bloque.

Este martes la Comisión Europea ha inaugurado dos días de debates y conferencias con un objetivo: conseguir un planeta climáticamente neutro. Los responsables políticos ha insistido en la necesidad de cambiar las mentalidades y, sobre todo, de implicar a los ciudadanos.

"No hemos hecho lo suficiente. Nosotros, como líderes, tenemos que profundizar en las regiones y en nuestras ciudades y hablar con nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de forma tan técnica, con tantos tecnicismos. La gente no presta atención a los tecnicismos, si no expresas tu palabra, tu lenguaje de acuerdo con su nivel de comprensión y teniendo un aspecto concreto de sus vidas", ha explicado Emil Boc, alcalde de la ciudad de Cluj-Napoca, en Rumanía.

El sector empresarial también ha estado presente en la conferencia y ha defendido el equilibrio ante el beneficio para las empresas y el compromiso climático. "No me gusta cargar la responsabilidad sobre los hombros de los consumidores. Me gusta que asumamos toda la responsabilidad. Nuestro papel es ayudarles a consumir de forma más responsable, porque creo que todo el mundo quiere consumir de forma responsable. Pero la sociedad aún no está preparada para ello", ha lamentado Isabelle Guyader, responsable de Desarrollo Sostenible de Decathlon.

Pero ahora la pregunta en la UE ya no es si hay que comprometerse con la neutralidad climática, sino cómo y a qué ritmo hacerlo.