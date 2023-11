La UE pide un "aumento" de la ayuda a Gaza tras cuatro días de tregua

La UE trabajará con sus socios para garantizar que la tregua de cuatro días acordada el miércoles entre Israel y Hamás conduzca a "un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza", ha declarado el responsable de ayuda humanitaria del bloque.

PUBLICIDAD

En su intervención en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Janez Lenarčič ha dicho que el bloque esperaba que el nuevo acuerdo "permitiera un aumento sustancial del suministro de ayuda humanitaria a Gaza y dentro de ella."

"Y sin duda esperamos que esto no sea algo aislado", ha añadido.

El miércoles por la mañana, en un importante avance diplomático, Israel y Hamás acordaron una tregua humanitaria de cuatro días y la liberación de al menos 50 mujeres y niños retenidos como rehenes en Gaza desde la mortífera incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar -que ha mediado durante semanas en las negociaciones sobre los rehenes-, el acuerdo incluye una "pausa humanitaria" para permitir "la entrada de un gran número de convoyes humanitarios y ayuda de socorro, incluido el combustible destinado a las necesidades humanitarias". La hora de inicio de la pausa se anunciaría en las próximas 24 horas, según la declaración catarí.

La UE ha cuadruplicado este año su ayuda humanitaria a los palestinos hasta 100 millones de euros y ha enviado al menos 15 vuelos con cientos de toneladas de carga humanitaria al paso fronterizo de Rafah (Egipto), única frontera terrestre con la Franja de Gaza actualmente abierta.

Pero los esfuerzos de ayuda de la UE y la comunidad internacional se han visto plagados de dificultades, con una media "lamentablemente insuficiente" de 50 camiones que entran en Gaza al día, según Lenarčič, frente a los 100 camiones diarios que entraban antes del estallido del conflicto.

"Hay una aguda escasez en toda Gaza de todas las necesidades más básicas: alimentos, medicamentos, incluidos los anestésicos, y agua", ha advertido Lenarčič, añadiendo que la actual asistencia alimentaria cubría actualmente sólo el 10% de la ingesta calórica mínima.

Las instalaciones médicas también están "al borde del colapso o ya han cerrado", ha dicho, en gran parte debido a la falta de combustible. El viernes pasado, el gabinete de guerra de Israel acordó permitir la entrada en Gaza de dos camiones de combustible al día para asegurar los sistemas de agua, alcantarillado y desalinización, con estrictas condiciones de vigilancia para garantizar que las entregas no sean secuestradas por Hamás con fines militares.

Lenarčič también ha pedido la apertura de "otro paso terrestre" que complemente el paso de Rafah, así como "otras vías para permitir la entrada de ayuda adicional en Gaza."

El ejecutivo europeo está estudiando un corredor humanitario marítimo, propuesto a principios de este mes por el presidente de Chipre Nikos Christodoulides, pero ha expresado su preocupación por la falta de un puerto operativo en la costa de Gaza donde se pueda descargar la carga humanitaria.

La posición de la UE sigue fragmentada

Lenarčič también ha pedido "pausas humanitarias urgentes y prolongadas en toda Gaza y durante un número suficiente de días" para permitir un aumento de la ayuda.

El acceso humanitario se ha visto obstaculizado por los incesantes bombardeos israelíes, lo que llevó a los líderes de la UE a pedir conjuntamente a finales del mes pasado "corredores y pausas humanitarias" para permitir "un acceso sin trabas" al enclave asediado durante una cumbre celebrada el mes pasado.

Los líderes de la UE habían estado discutiendo sobre la semántica de la declaración, con líderes como el español Pedro Sánchez y el irlandés Leo Varadkar expresando su preferencia por una declaración más contundente que pidiera un alto el fuego humanitario.

Madrid, considerada la voz cantante a la hora de pedir contención en la ofensiva israelí, no preside el Consejo Europeo y no media en las decisiones de Exteriores, ha recordado el miércoles el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, ante la cámara del Parlamento Europeo. "Así que si quieren criticar a alguien, pueden criticarme a mí", ha dicho Borrell.

Borrell también ha destacado las fuertes divisiones que persisten entre los líderes de la UE sobre este asunto. "Hasta ahora ha habido diferentes posiciones de los líderes sobre cómo Israel está ejerciendo su derecho a la autodefensa. Cuando no hay una posición común, yo como Alto Representante no puedo representar esa posición. No puedo representarla, pero debo seguir trabajando para alcanzar esa posición común", ha explicado Borrell.

"Yo, como Alto Representante, debo seguir trabajando para que los Estados miembros se unan de forma que puedan ser una fuerza geopolítica en este conflicto", ha añadido.

Tanto Borrell como la presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen, han esbozado en las últimas semanas la visión del bloque para una posible resolución pacífica del conflicto palestino-israelí, basada en la llamada solución de los dos Estados.

La UE podría desempeñar un papel clave en la mediación de las conversaciones de paz y en la búsqueda de una solución, ha reiterado Borrell el miércoles, repitiendo los criterios del bloque para una Gaza de posguerra, entre ellos la ausencia de gobierno de Hamás y de ocupación israelí de la franja.

PUBLICIDAD

"Esta puede ser una oportunidad. Este podría ser un momento para construir la paz", ha explicado Borrell.

"Los europeos debemos ser parte activa de una solución", ha añadido. "Esa solución sólo puede llegar con un acuerdo sobre lo que hemos defendido en los últimos años: la coexistencia de dos pueblos que deben poder compartir la misma tierra y la misma paz".