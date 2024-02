Por Euronews

Según algunos usuarios de redes sociales, Har y Marman no fueron liberados durante este asalto del lunes 12 de febrero, sino que fueron rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel hace más de un mes.

Los dos rehenes israelíes recientemente liberados... ¿Fueron liberados, en realidad, hace más de un mes? Eso es lo que afirman algunos usuarios de redes sociales, que señalan que Israel utilizó esta 'liberación' para justificar su ataque a Rafah. Euronews investiga para esclarecer el asunto.

Dos hombres capturados por Hamás el 7 de octubre fueron rescatados el lunes por militares israelíes. Durante la incursión, de madrugada, Israel llevó a cabo ataques aéreos que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, provocaron la muerte de unas 100 personas en la meridional ciudad de Rafah, en Gaza.

Liberados tras más de cuatro meses en manos de Hamás

Los dos hombres, Louis Har y Fernando Marman, habían sido secuestrados en el kibutz de Nir Yitzak, y llevaban 128 días en cautividad. Sin embargo, según algunos usuarios de redes sociales, Har y Marman no fueron liberados durante este asalto, sino que fueron rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel hace más de un mes.

Algunos compartieron lo que afirman que es una captura de pantalla de un artículo en 'Haaretz', un periódico israelí, que indica que los dos rehenes fueron liberados "en una operación de las Fuerzas de Defensa israelíes el 2 de febrero de 2024".

Desinformación y manipulación para justificar diferentes objetivos militares

Otros tuitearon una captura de pantalla de otro supuesto artículo, aparecido esta vez en el 'The Times of Israel', que afirma que uno de los rehenes, Louis Har, fue rescatado en diciembre de 2023.

Algunos creen que esto prueba que Israel organizó una falsa liberación de rehenes como excusa para atacar la ciudad de Rafah. Hemos consultado el sitio web de 'Haaretz' y hemos encontrado el artículo original sobre la liberación de los rehenes. En él se dice que los dos hombres fueron liberados el 12 de febrero, la fecha correcta. Esto significa que la captura de pantalla que ha estado circulando ha sido manipulada.

En cuanto al artículo del 'The Times of Israel', se puede comprobar utilizando una herramienta llamada Wayback Machine, que muestra cómo se ha modificado una página web a lo largo del tiempo. Como se puede ver, el 19 de diciembre, cuando el artículo se publicó por primera vez, el título decía 'CAPTURADO', no liberado.

Imagen de la página del periódico 'The Times of Israel' manipulada, que la herramienta Wayback Machine ha permitido descubrir. Times of Israel / Wayback Machine

La herramienta muestra que el título y el contenido del artículo se modificaron a partir del 12 de febrero, tras la incursión israelí, para mencionar la liberación de los dos rehenes. Sin embargo, la fecha inicial del artículo sigue siendo el 19 de diciembre, que es lo que ha causado toda esta confusión en Internet. Según las autoridades israelíes, 130 rehenes siguen en Gaza. Se cree que han muerto 29 de ellos. Un total de 250 personas fueron secuestradas el 7 de octubre.