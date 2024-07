Los franceses entre el alivio, la alegría y la preocupación

Por Euronews

Los vecinos de París expresaron este lunes tanto alivio como preocupación cuando los votantes dividieron sus votos entre izquierda, centro y extrema derecha, sin que ningún grupo político se acercara siquiera a la mayoría necesaria para formar un gobierno.

El presidente francés, Emmanuel Macron, apostó a que su decisión de convocar elecciones anticipadas le daría a Francia un “momento de aclaración”. Pero el resultado demostró lo contrario, menos de tres semanas antes de que el inicio de los Juegos Olímpicos de París coloque al país en el escenario internacional.

Los resultados de la segunda vuelta contabilizados a primera hora del lunes, muestran una coalición de izquierda que ha surgido en tres semanas para hacerse con la mayor cantidad de escaños en el parlamento.

Macron o la necesidad de pactar

Los centristas de Macron tienen la segunda facción más grande y el impopular presidente tendrá que formar alianzas para dirigir el gobierno.

Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, que lideró la primera vuelta electoral, quedó en tercer lugar después de las alianzas de sus contrincantes para mantener a los candidatos de la extrema derecha fuera del poder.

"Sinceramente, es un alivio", sonrió el profesor Rachid Sabry, de 60 años. "Es un alivio porque vuelvo a ver la Francia que conozco. Llegué aquí como estudiante hace algunas décadas y es cierto que me enamoré de este país. He formado una familia con una francesa y es cierto que hace unas semanas tuve un momento de duda, pero ahora me siento mucho mejor".

A falta de mayoría absoluta, acuerdos y alianzas

Según los resultados oficiales publicados a primera hora del lunes, los tres bloques principales estaban muy por debajo de los 289 escaños necesarios para controlar la Asamblea Nacional de 577 escaños, la más poderosa de las dos cámaras legislativas de Francia.

"¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a gobernar este país?", dijo a The Associated PressNadine Dupuis, de 60 años. Como asistente legal, no tenía idea de quién terminaría formando un gobierno. Pero no le da miedo, asegura: "¡Creo que será muy emocionante!".

Voto de castigo al presidente

En lugar de apoyar a Macron como esperaba, millones de personas aprovecharon la votación como una oportunidad para desahogar su enfado por la inflación, la delincuencia, la inmigración y otros agravios, incluido su estilo de gobierno.

Los líderes del Nuevo Frente Popular inmediatamente presionaron a Macron para que les diera la primera oportunidad de formar Gobierno y proponer un primer ministro.

La izquierda promete revertir muchas de las principales reformas de Macron, subirá el salario mínimo, bajará la edad de jubilación, se embarcará en un costoso programa de gasto público y adoptará una línea más dura contra Israel debido a la masacre de Gaza. Pero no está claro, ni siquiera entre la izquierda, quién podría liderar el gobierno.

A diferencia de otros países de Europa que están más acostumbrados a gobiernos de coalición, Francia no tiene una tradición de que legisladores de campos políticos rivales se unan para formar una mayoría. Francia también está más centralizada que muchos otros países europeos y muchas más decisiones se toman en París.