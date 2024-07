Por Euronews en español

El presidente del Gobierno de España se ha acogido a su derecho a no declarar según la prensa española. La comparecencia ante el juez Peinado en la sede del Ejecutivo, estaba prevista a partir de las 11:00 de este martes y suponía un acontecimiento inédito en la historia de la democracia española.

Según medios españoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido a su derecho a no declarar. Los abogados no han podido participar. De hecho el abogado de Hazte Oír ha señalado ante los medios, sin tener aún confirmación, que el presidente del Gobierno se habría acogido a su derecho a no declarar: "No sabemos si hay algo y está protegiendo a su mujer", ha señalado el abogado. Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox, ha dicho que "no" les han dejado formular las preguntas.

"Si no hay objeto no tiene sentido la práctica de diligencias", así se pronunciaba el abogado de Begoña Gómez que ha añadido que la declaración ha durado dos minutos. Sánchez ha dicho que es el cónyuge de la representada y que se acogía a su derecho a no declarar, según ha puntualizado el abogado de su esposa.

El juez Juan Carlos Peinado acudía este martes al Palacio de la Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en calidad de testigo en relación con la causa en la que se encuentra imputada su esposa, Begoña Gómez, bajo acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La comparecencia judicial de Sánchez es la quinta de un presidente de la democracia española, pero tiene ingredientes inéditos porque la citación se produce en la sede del Ejecutivo, en pleno mandato y durante la instrucción del proceso.

Aunque Sánchez había solicitado declarar por escrito en base al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ampara en ese sentido a miembros del Gobierno, el magistrado no estaba obligado a aceptar la petición y ha decidido mantener la citación. Al tratarse de una causa contra su esposa, tal como establece la ley, podía acogerse a su derecho a no declarar.

También han acudido los abogados defensores y el fiscal, que había solicitado sin éxito que se pospusiera la declaración hasta que se resolvieran los recursos interpuestos. Desde el Gobierno, fuentes citadas por medios españoles expresan su indignación ante lo que consideran una causa infundada y motivada por fines políticos.