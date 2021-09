Lisboa ha acogido la primera edición de un curso de formación para mujeres jóvenes con talento. Un evento que ha reunido, en la capital portuguesa, a 27 alumnas, procedentes de todos los países de la Unión Europea.

En la 'Summer School for Female Leadership in the Digital Age', las jóvenes, de entre 18 y 24 años, han participado en un ambicioso programa de una semana de duración que ha promovido habilidades de liderazgo, como la creación de equipos a través de una ‘búsqueda del tesoro’... o una clase en una de las escuelas de programación más innovadoras de Portugal (42 Lisboa). Anne, de Dinamarca, se siente privilegiada por poder participar.

"Escribí en mi solicitud para la escuela de verano que me gustaría utilizar algunas de las habilidades que aprendemos aquí para encontrar mi camino específico en las Tecnologías de la Información", declara la alumna danesa Anne Harrit.

Además de Anne, que trabaja para una ONG en Dinamarca, 1 224 mujeres europeas presentaron su solicitud para acudir a la escuela de verano. No resultó fácil para el jurado, que tuvo que elegir a una de cada país de la Unión Europea.

Hoy en día, las mujeres representan menos del 20 % del personal en la industria tecnológica. El objetivo de la 'Summer School for Female Leadership in the Digital Age' es cambiar este desequilibrio. Por ello, se invitó a ponentes de alto nivel y a fundadoras de empresas emergentes para que compartieran su experiencia con las participantes.

"¿Cuál sería tu mejor consejo para quienes quieren crear una empresa emergente?", pregunta Anne Harrit a Dora Palfi, una de las conferenciantes que han tomado parte en el evento.

"Pues... añadido al problema final que pretendes resolver, sería encontrar a la gente con la que quieres trabajar. En mi caso, se ha tratado de mi equipo, los cofundadores. Todo el mundo tiene días mejores y peores, y hay que estar ahí para los demás y complementarse. Avanzar a través de esto, ha sido lo más valioso", responde Dora Palfi, cofundadora y directora general de imagiLabs.

Hablar en público, introducirse en la programación, los algoritmos, la ciberseguridad... Y, también, lecciones de bienestar y actividades divertidas como la cerámica. La agenda semanal está repleta. Pero, además de los conocimientos, ¿qué se hace para que un líder pueda resultar inspirador?

"Es liderar con el ejemplo, liderar a través de la acción y eso es lo que ellas tienen como objetivo. Porque ahí confluyen muchas cosas. Se trata de trabajar en equipo, de tener capacidad de visión estratégica, organización... ¡muchas cosas!", afirma Beatriz Becerra, coordinadora del Jurado.

Para desarrollar esas habilidades, las mujeres se dividen en tres grupos con el fin de demostrar su voluntad de compromiso y su pensamiento innovador. Anne, de Dinamarca, es una de las líderes del grupo. La experiencia también supone un reto para la estudiante de idiomas Aminata, de Francia, que se describe como tímida.

"Es un poco complicado, porque no nos conocemos mucho. Sin embargo, hemos aprendido a conocernos, intercambiamos ideas, nos ayudamos mutuamente... lo cual, es esencial. Dado que solamente tenemos dos horas para hacer el proyecto, nos hemos metido de lleno en él y me ha gustado mucho", señala la alumna francesa Aminata Dembele.

La tarea de los grupos es elaborar una estrategia para construir una red europea de futuras líderes femeninas, ya que la escuela de verano no quiere dejar a nadie atrás. Se trata de una iniciativa organizada por el gigante tecnológico chino Huawei, que quiere acabar con la brecha de género.

"La visión de Huawei sobre el liderazgo femenino es la de un mundo en el que todos estén igualmente equipados para liderar y tengan la oportunidad de hacerlo. Apoyamos activamente a las chicas de todo el planeta, y especialmente en Europa, para que lideren como lo estamos haciendo en esta escuela de verano. Para que adquieran los conocimientos necesarios para ser líderes en la era digital", declara Berta Herrero, directora del Programa promovido por Huawei.

El premio al mejor proyecto de grupo es para el de Anne, por haber encontrado la manera de comprometerse con las jóvenes de toda Europa que quieren convertirse en futuras líderes.

"Creo que todas podríamos haber logrado el título de líder del grupo. No creo que fuera excepcional, en mi caso. Pero, realmente, considero que he aprendido a escuchar, a animar a los demás con respecto a sus ideas y también a encontrar compromisos", afirma la alumna danesa Anne Harrit.

Después de una semana de duro trabajo, todas las participantes se sienten ganadoras y con más poder.

"Sé que puedo ser líder y, al mismo tiempo, tener una familia. Eso es todo lo que necesito saber. Quiero ser líder y voy a ir a por ello", concluye señala la alumna francesa Aminata Dembele.

La primera 'Summer School for Female Leadership in the Digital Age', en Lisboa, fue un éxito. Los organizadores preparan ya, a conciencia, la edición del próximo año.